Звездные войны в Казани

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После второго тура Кубка конфедераций в России казалось, что нас ждут европейский и американский полуфиналы. Однако сборная Чили в заключительном туре устроила «качели» с австралийцами, отыгрываясь по ходу встречи и завершив ее в итоге вничью (1:1).

Благодаря этому чилийцы уступили первую строчку таблицы группы В Германии и угодили в полуфинале на выигравших подгруппу А из-за лучшей чем у мексиканцев разницы мячей португальцев.

При этом есть ощущение, что для команды Хуана Антонио Пицци такой вариант даже лучше. Американские битвы всегда получаются на крупных турнирах особенно ожесточенными и затратными с точки зрения энергии и эмоций.

Даже тот факт, что Мексика представляет не Южную как чилийцы, а Северную Америку, не имеет особого значения, тем более что «ацтеки» постоянно играют на Кубках Америки.

Что касается Португалии, то команда Фернанду Сантуша понятна и предсказуема, а такого подтекста в сражении с ней не будет.

При этом, несмотря на мнения многих экспертов, считающих Чили чуть ли не главным фаворитом турнира, букмекеры отдают предпочтение чемпионам Европы, давая на них более низкий коэффициент.

Такой расклад выглядит не вполне логичным, потому что команды находятся примерно на одном уровне, а Португалия к тому же не досчитается двух важных игроков.

Из-за перебора карточек пропустит встречу грозный защитник Пепе, играющий в оборонительных построениях португальской команды ключевую роль вот уже много лет. Также не сыграет выбывший до конца Кубка конфедераций левый защитник из дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру.

А вот южноамериканцы подходят к матчу в оптимальном составе и собираются плясать от своей игры, не подстраиваясь под лидера соперников Криштиану Роналду.

Лучший игрок мира последних двух лет, что подтверждают «Золотые мячи», проводит отличную вторую половину сезона вообще и великолепный Кубок конфедераций, в частности. Во всех трех встречах группового этапа лидера мадридского «Реала» признавали MVP игры.

Правда, у чилийцев есть свои звезды, способные ответить бомбардиру европейцев. Речь, конечно же, об Артуро Видале из мюнхенской «Баварии» и Алексисе Санчесе из лондонского «Арсенала».

Особенно ярок именно Санчес, который со своего левого фланга буквально разрывает защитников соперников, постоянно используя скоростной дриблинг и свой богатый арсенал финтов.

При этом Алексис не увлекается индивидуальными действиями, классно ассистируя партнерам, так что в игре Ла Рохи, лучшим бомбардиром которой за всю историю он стал по ходу этого турнира, форвард смотрится лидером во всех отношениях.

Португалия и Чили, кстати, встречались всего один раз, хотя эти команды многократно участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира. Там они и вовсе не пересекались.

А вот в 2011 году эти команды встретились в Лейрии в товарищеской встрече и обменялись голами еще в первом тайме. На точный удар Сильвештре Варелы ответил Матиас Фернандес.

Та игра так и завершилась со счетом 1:1, и ни того, ни другого автора забитых мячей сейчас уже нет в своих сборных.

Перед нынешней встречей немецкие журналисты чуть было не стравили Видаля с Роналду, из-за трудностей перевода, выдав желаемое за действительное.

Отвечая на вопрос о сборной Португалии и ее лидере, чилийский полузащитник ответил, что для него не существует в футболе авторитетов. Именно так это звучало по-чилийски.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 28.06.2017, 21:00 -:- Португалия Чили

При этом в канонической версии испанского языка слово, употребленное Видалем, имеет значение «жулик», за что и ухватились журналисты. Впрочем, неточность быстро была выявлена, и скандала не случилось.

Обслуживать матч на «Казань Арене» будет бригада арбитров во главе с иранцем Алирезой Фагани. Его соотечественники будут работать на бровках в качестве лайнсменов, а одним из видеоассистентов будет известный арбитр из Узбекистана Равшан Ирматов.

Прогноз «Газеты.Ru»: победа Чили — 2:1.

Игра обещает быть очень напряженной, и вполне возможен вариант, при котором голевых моментов и самих голов будет очень мало, если до взятий ворот вообще дойдет дело. Но мы все же поставим на результативный футбол, в котором ярко проявят себя лидеры команд, а южноамериканцы дожмут соперника в дополнительное время.