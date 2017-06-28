Хавьер Эрнандес: Сборная Германии сильна в любом составе, это будет трудный матч
Нападающий сборной Мексики и леверкузенского «Байера» Хавьер Эрнандес поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с Германией.
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Встреча состоится 29 июня.
«Я играл два года в Бундеслиге и неплохо знаю немецкую сборную. Но у них 23 молодых сильных игрока, мы не можем сказать, кого предпочтёт Лёв. В любом случае это будет трудный матч для нас. Непростой задачей было выйти из группы, а сейчас всё очень серьёзно — это полуфинал. И мы будем стараться показать все свои лучшие качества, чтобы обыграть Германию, которая сильна в любом составе», — передаёт слова Эрнандеса корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
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