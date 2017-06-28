Пресс-конференция Осорио и Чичарито прервана из-за проблем со звуком
Пресс-конференция с участием главного тренера сборной Мексики Хуана Карлоса Осорио и нападающего мексиканской команды Хавьера Эрнандеса в Сочи была прервана из-за проблем со звуком, сообщает корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
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Телеоператоры не получают звук перевода на камеры. Главный тренер и игрок решили дожидаться решения технических проблем, не покидая
Завтра, 29 июня, в Сочи состоится полуфинальный матч Кубка конфедераций, в котором сборная Мексики встретится против команды Германии.
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