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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30214893/
28 июня 2017, 13:24 | Советский спорт

Психолог: Если все останется, как есть, Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться

Спортивный психолог Валерий Соколюк рассказал, что ждет сборную России на домашнем чемпионате мира, если команда не сможет преодолеть свои психологические проблемы.

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© РИА "Новости"

— В любом спорте есть три компонента — физическое состояние, техника и психологический настрой, — объясняет специалист. — В первых двух компонентах по оценкам многих специалистов, и я к ним присоединяюсь — мы близки к пику формы и выжать из игроков можно в лучшем случае еще процентов 15. А если говорить про морально-психологическую подготовку, то потенциал роста для нашей сборной действительно огромен. Если серьезно подойти к этому вопросу, то я уверен наша сборная ещё может очень сильно всех удивить. Причем если начать работу уже сейчас, то к чемпионату мира мы успеем. В противном случае, если все останется, как есть, то они поедут на турнир не играть, а мучиться в ожидании очередной порции критики. Будут играть с мыслями как сделать негатив в свою сторону меньше, а не как побеждать.

Напомним, что сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций проиграла матч Мексике, в котором вела в счете. после поражения, Россия вылетела из розыгрыша домашнего турнира, впервые за 20 лет оставив плей-офф без хозяев.
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