Психолог: Если все останется, как есть, Россия на ЧМ будет не играть, а мучиться
Спортивный психолог Валерий Соколюк рассказал, что ждет сборную России на домашнем чемпионате мира, если команда не сможет преодолеть свои психологические проблемы.
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— В любом спорте есть три компонента — физическое состояние, техника и психологический настрой, — объясняет специалист. — В первых двух компонентах по оценкам многих специалистов, и я к ним присоединяюсь — мы близки к пику формы и выжать из игроков можно в лучшем случае еще процентов 15. А если говорить про
Напомним, что сборная России в третьем туре группового этапа Кубка конфедераций проиграла матч Мексике, в котором вела в счете. после поражения, Россия вылетела из розыгрыша домашнего турнира, впервые за 20 лет оставив
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