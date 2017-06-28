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https://sport.mail.ru/football2017/news/30212612/
28 июня 2017, 9:00 | Советский спорт

Евгений Ловчев: Разговоры про отставку Черчесова — неправильные

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев ответил на несколько вопросов, касающихся перспектив сборной России.

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© РИА "Новости"

«У СБОРНОЙ ЕСТЬ ИГРОВОЙ РИСУНОК ИГРЫ»

1. Команда прогрессирует?

Наша сборная на Кубке Конфедерации сыграла в свою силу. Но во время турнира стало видно, что у нас вырисовывается команда. Плохая или хорошая, это другой разговор. Но нас никто не разбил, поэтому понятно, что команда растет.

А дальше уже можно рассуждать об уровне футболистов, который довольно средний. Вот и получается, то Жирков сыграет, то Головин, то еще кто-то. А в защите ошибаются то Кудряшов, то Васин, то Джикия. Но некий рисунок игры у этой сборной существует.

Давайте вспомним первые матчи сборной Черчесова — с Турцией, Катаром. Особенно последний нас сильно разочаровал — ни игры, ни результата. Сейчас команда выдавала отрезки, где показывала какой-то футбол. Это вторые таймы с Чили и Португалией, первый тайм с Мексикой. Плюс два матча с равными нам по классу командами Новой Зеландией и Венгрией, а они нам равные, давайте смотреть правде в глаза — мы эти матчи выиграли.

«БЕРДЫЕВ ТРЕНЕР, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ ЕЖЕДНЕВНО»

2. Разговоры про отставку Черчесова нужно прекратить?

То есть, мы просто потеряем полгода. Это самоубийство.

В нашем чемпионате за последние годы хотя бы один молодой заметный футболист вырос? Да, называют имена Головина, Миранчука и Зобнина. Во-первых, это очень мало, а, во-вторых, они все-таки не выдающиеся игроки.

И потом, про кого все говорят в случае замены Черчесова? Про Бердыева. Возможно, он и лучше Черчесова. Но сейчас нужно работать в сборной в условиях недостатка времени. Бердыев когда пришел в «Ростов», тот едва не вылетел. А Бердыев тренер, который должен работать ежедневно.

«НАШ ЧЕМПИОНАТ НЕ ВПОЛНЕ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА»

3. До ЧМ остался год, официальных матчей больше не будет. Хотя нам обещают сильных спарринг-партнеров, но хватит ли этого для роста команды?

Уверен, что сильные сборные к нам приедут. Все хотят сыграть с хозяевами накануне чемпионат мира на стадионах, где пройдут матчи первенства. Эти матчи очень полезны, но рост игроков и готовность к самому турниру может достигаться только через чемпионат России. Не бывает так, что раз в два месяца футболисты проводят матчи и от этого растут в классе. Рост достигается только постоянной практикой в условиях борьбы.

Возьмем наших трех центральных защитников. Эта линия уже сложилась. Вспомним, как Дзюба продавил Джикию, когда забивал гол. Васин ошибся в матче со «Спартаком». Кудряшов упустил Роланду в Кубке Конфедерации. Но для роста нужно, чтобы у них такие оппоненты были в каждой игре. После таких ошибок футболисты и растут. К сожалению, наш чемпионат не в полной мере дает такие возможности. И вот Джикия после игры с «Зенитом», где Дзюба ему вздохнуть не давал, потом играет с «Томском» и «Оренбургом», где вообще нет нападающих.

«САМЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФУТБОЛИСТ В СБОРНОЙ — ГОЛОВИН»

4. Какие резервы у этой сборной?

Первый резерв — Глушаков. Сыграл он не важно. Дальше — Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А в Кубке Конфедерации все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силенок ему не хватит. А может, молодые быстрее схватывают?

В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял, чтобы соответствовать современному уровню, надо все делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить.

Я смотрел на других наших ребят, они получали мяч и начинали нервничать, потому что соперники заставляли их думать гораздо быстрее, чем они привыкли. И вот только через такие матчи наши ребята могут понять, какой футбол будет на чемпионате мира.
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