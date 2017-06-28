Букмекеры считают, что у португальцев больше шансов на выход в финал Кубка конфедераций, чем у чилийцев
Сегодня состоится первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Португалии и Чили. Букмекеры считают, что у сборной Португалии больше шансов на победу.
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Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу сборной Португалии в основное время составил 2.33, на победу чилийцев — 3.15, на ничью — 3.25.
На общий исход противостояния ставки такие проход в финал португальцев — 1.70, проход чилийцев — 2.15.
Матч Португалия — Чили начнется в 21:00.
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