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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
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Новая Зеландия 0
тв
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18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
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Чили 2
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
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Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30212605/
28 июня 2017, 12:27 | Советский спорт

Букмекеры считают, что у португальцев больше шансов на выход в финал Кубка конфедераций, чем у чилийцев

Сегодня состоится первый полуфинал Кубка конфедераций, в котором сыграют сборные Португалии и Чили. Букмекеры считают, что у сборной Португалии больше шансов на победу.

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Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу сборной Португалии в основное время составил 2.33, на победу чилийцев — 3.15, на ничью — 3.25.

На общий исход противостояния ставки такие проход в финал португальцев — 1.70, проход чилийцев — 2.15.

Матч Португалия — Чили начнется в 21:00.
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