Букмекеры считают, что у португальцев больше шансов на выход в финал Кубка конфедераций, чем у чилийцев

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Согласно букмекерским котировкам, коэффициент на победу сборной Португалии в основное время составил 2.33, на победу чилийцев — 3.15, на ничью — 3.25.

На общий исход противостояния ставки такие проход в финал португальцев — 1.70, проход чилийцев — 2.15.

Матч Португалия — Чили начнется в 21:00.