Пресс-атташе сборной Чили: Видаль не называл Роналду жуликом

«Все эти статьи — полная ложь. Видаль говорил о Роналду только в микст-зоне, где журналисты спросили, не боится ли он “El cuco”, то есть грозного соперника», — приводит слова Васконселос ESPN.



«Видаль: жулик Роналду для меня не существует» — с подобными заголовками вышли материалы таких порталов, как Daily Mail и Goal. Некоторые издания использовали иные выражения, такие как «высокомерный тип» и «избалованный ребёнок».



На самом же деле Артуро сказал следующее: «Для меня не существует грозных соперников».