Пресс-атташе сборной Чили: Видаль не называл Роналду жуликом
Пресс-атташе сборной Чили Мария Хосе Васконселос подчеркнула, что европейские СМИ приписали футболисту чилийской национальной команды Артуро Видалю провокационные слова в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду перед полуфиналом Кубка конфедераций — 2017 (28 июня).
«Все эти статьи — полная ложь. Видаль говорил о Роналду только в
«Видаль: жулик Роналду для меня не существует» — с подобными заголовками вышли материалы таких порталов, как Daily Mail и Goal. Некоторые издания использовали иные выражения, такие как «высокомерный тип» и «избалованный ребёнок».
На самом же деле Артуро сказал следующее: «Для меня не существует грозных соперников».
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