Орещук: Черчесов, как и Бердыев, умеет делать команды! А что умеет Канчельскис?

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«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! “Легию” привёл к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?» — написал Орещук в своём «твиттере».