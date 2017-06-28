Орещук: Черчесов, как и Бердыев, умеет делать команды! А что умеет Канчельскис?
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ныне работающий в «Торпедо», прокомментировал высказывание
экс-игрока сборной России Андрея Канчельскиса, который критически отозвался о нынешнем главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове.
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«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! “Легию” привёл к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?» — написал Орещук в своём «твиттере».
Под руководством Черчесова сборная России заняла третье место в своей группе на Кубке конфедераций — 2017 и не сумела пробиться в
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