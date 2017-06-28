Криштиану vs Видаль: король или бульдог?

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ЖУЛИК ИЛИ ГРОЗНЫЙ СОПЕРНИК?

Интерес к их дуэли еще больше подогрела зарубежная пресса, приписавшая Видалю резкие слова о лучшем футболисте мира.

— Криштиану Роналду — жулик, — якобы заявил хавбек «Баварии». — Для меня его не существует.

Правда, довольно быстро выяснилось, что в дело вмешались трудности перевода и особенности испанского языка в Чили, а дословно Видаль сказал, что для него не существует грозных соперников. Однако огласку история получила широкую, и даже главного тренера Хуана Антонио Пицци на предматчевой пресс-конференции о ней спросили. Правда, чего от него хотят, главный тренер чилийцев либо не понял, либо сделал вид — и вновь, в третий раз за утро, принялся рассуждать о сильных сторонах Криштиану.

А еще Пицци спросили: кто от кого сильнее зависит — его команда от Видаля или португальцы — от Роналду? Вопрос ведь действительно интересный, только однозначного ответа на него не даст никто. Очевидно, что и без нападающего «Реала», и без полузащитника «Баварии» матч ощутимо потеряет в статусе, а команды недосчитаются главных козырей, компенсировать которые не получится полноценно даже при отлаженной коллективной игре.

Так кто для кого больше значит? Приведем несколько любопытных данных компании InStat.

УЧАСТИЕ В ГОЛЕВЫХ АТАКАХ: РАВЕНСТВО

Португальцы забили на турнире семь мячей, из них в пяти принял непосредственное участие Роналду — это 71 процент. Видаль внес активный вклад в три командных гола из четырех — 75 процентов. Цифры, которые не нуждаются в дополнительных комментариях.

УДАРЫ: КОРОНА У КРИШТИАНУ

Форвард «Реала» — самый бьющий футболист Кубка конфедераций. На его счету 12 ударов за три матча, из которых шесть пришлись в створ. Но и Видаль, несмотря на другую, менее атакующую позицию, старается не отставать. Чилийский полузащитник совершил восемь попыток, три из них получились точными, и он занимает шестое место. Весьма высокое для центрального хавбека.

КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ: ПО СЕМЬ ТОЧНЫХ НА КАЖДОГО

В числе лидеров по обостряющим действиям Видаль занимает третью строчку, немного уступая Киммиху и соотечественнику Алексису Санчесу. У Артуро — 15 ключевых передач, семь из них дошли до адресата. Столько же точных пасов и у Криштиану, однако по количеству попыток он чилийцу уступает и занимает 8-е место в общем рейтинге.

БОРЬБА И ОТБОРЫ: ВИДАЛЮ НЕТ РАВНЫХ

Конечно, не совсем корректно сравнивать форварда-завершителя, в которого Криштиану окончательно превратился в последний год (теперь он куда чаще, чем раньше, действует в чужой штрафной и где-то рядом с ней), и универсального центрального полузащитника с важной миссией — обеспечивать агрессивный прессинг и не давать соперникам пройти середину поля (то есть постоянно вступать в борьбу).

До сих пор перед глазами первый тайм матча Чили и Германии, за который Видаль 10 раз вступал в отбор и в восьми случаях преуспел. Феноменальная работа, которая и позволила южноамериканцам доминировать на поле, превратив в эти минуты немецкую сборную в беспомощных кроликов. Всего у Артуро за три игры 14 успешных отборов при 24 попытках и 17 перехватах. Показатели Криштиану расшифровывать бессмысленно, в оборонительной работе он участвует по минимуму.

Вот и посмотрим, кто победит: мощь, бесстрашие и жесткость Видаля, дополняемые готовностью всегда прийти на помощь атаке, или убийственная эффективность Криштиану, который может создать и реализовать момент даже при минимуме касаний.

ПОРТУГАЛИЯ — ЧИЛИ

28 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 21.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ — 20.50).

ПОТЕРИ: Раффаэл Геррейру (травм.), Пепе (дискв.) Бернарду Силва (под вопросом) — — .

Судья: Фагани (Иран).

Прогноз Winline: П1 2,40 — Н 3,20 — П2 3,12.