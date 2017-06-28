Криштиану vs Видаль: король или бульдог?
Первый полуфинальный матч Кубка конфедераций между Португалией и Чили — это не только битва чемпионов Европы и Южной Америки, но и противостояние двух ярких игроков, лидеров своих команд.
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ЖУЛИК ИЛИ ГРОЗНЫЙ СОПЕРНИК?
Интерес к их дуэли еще больше подогрела зарубежная пресса, приписавшая Видалю резкие слова о лучшем футболисте мира.
— Криштиану Роналду — жулик, — якобы заявил хавбек «Баварии». — Для меня его не существует.
Правда, довольно быстро выяснилось, что в дело вмешались трудности перевода и особенности испанского языка в Чили, а дословно Видаль сказал, что для него не существует грозных соперников. Однако огласку история получила широкую, и даже главного тренера Хуана Антонио Пицци на предматчевой
А еще Пицци спросили: кто от кого сильнее зависит — его команда от Видаля или португальцы — от Роналду? Вопрос ведь действительно интересный, только однозначного ответа на него не даст никто. Очевидно, что и без нападающего «Реала», и без полузащитника «Баварии» матч ощутимо потеряет в статусе, а команды недосчитаются главных козырей, компенсировать которые не получится полноценно даже при отлаженной коллективной игре.
Так кто для кого больше значит? Приведем несколько любопытных данных компании InStat.
УЧАСТИЕ В ГОЛЕВЫХ АТАКАХ: РАВЕНСТВО
Португальцы забили на турнире семь мячей, из них в пяти принял непосредственное участие Роналду — это 71 процент. Видаль внес активный вклад в три командных гола из четырех — 75 процентов. Цифры, которые не нуждаются в дополнительных комментариях.
УДАРЫ: КОРОНА У КРИШТИАНУ
Форвард «Реала» — самый бьющий футболист Кубка конфедераций. На его счету 12 ударов за три матча, из которых шесть пришлись в створ. Но и Видаль, несмотря на другую, менее атакующую позицию, старается не отставать. Чилийский полузащитник совершил восемь попыток, три из них получились точными, и он занимает шестое место. Весьма высокое для центрального хавбека.
КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ: ПО СЕМЬ ТОЧНЫХ НА КАЖДОГО
В числе лидеров по обостряющим действиям Видаль занимает третью строчку, немного уступая Киммиху и соотечественнику Алексису Санчесу. У Артуро — 15 ключевых передач, семь из них дошли до адресата. Столько же точных пасов и у Криштиану, однако по количеству попыток он чилийцу уступает и занимает 8-е место в общем рейтинге.
БОРЬБА И ОТБОРЫ: ВИДАЛЮ НЕТ РАВНЫХ
Конечно, не совсем корректно сравнивать
До сих пор перед глазами первый тайм матча Чили и Германии, за который Видаль 10 раз вступал в отбор и в восьми случаях преуспел. Феноменальная работа, которая и позволила южноамериканцам доминировать на поле, превратив в эти минуты немецкую сборную в беспомощных кроликов. Всего у Артуро за три игры 14 успешных отборов при 24 попытках и 17 перехватах. Показатели Криштиану расшифровывать бессмысленно, в оборонительной работе он участвует по минимуму.
Вот и посмотрим, кто победит: мощь, бесстрашие и жесткость Видаля, дополняемые готовностью всегда прийти на помощь атаке, или убийственная эффективность Криштиану, который может создать и реализовать момент даже при минимуме касаний.
ПОРТУГАЛИЯ — ЧИЛИ
28 июня. Казань. Стадион «Казань Арена». 21.00 (ПЕРВЫЙ КАНАЛ — 20.50).
ПОТЕРИ: Раффаэл Геррейру (травм.), Пепе (дискв.) Бернарду Силва (под вопросом) — — .
Судья: Фагани (Иран).
Прогноз Winline: П1 2,40 — Н 3,20 — П2 3,12.
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