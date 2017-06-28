«Не ставьте крест на Акинфееве. Дасаев тоже ошибался»

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— Что скажете об игре нашей сборной? Безнадега или просвет виден?

— Про безнадегу я пока не говорил бы. Да, результат не очень хороший, но давайте подождем.

— Сколько?

— До чемпионата мира остался год. Может быть, что-то еще в этой сборной подправят. Надеюсь на изменения в лучшую сторону.

— Пока не хватает мастерства?

— Да всего не хватает. Мне кажется, прежде всего сыгранности нет. Нужно отладить связи. А то Глушаков сам по себе, Смолов порой берет инициативу на себя в ущерб командным действиям. То есть лебедь, рак и щука. Каждый тянет одеяло на себя, а в одиночку мало что получается.

— Кого-то можете выделить? Может, Головин понравился?

— Парень шустрый, старается. Но сам по себе ничего не решит. Это не Роналду и не Месси. Вот они способны единолично делать результат. Или в Чили — Алексис Санчес и Видаль. А у нас таких нет….

— У многих лопнуло терпение после того, как Акинфеев пропустил второй гол от мексиканцев. Нужно ли доверить место в воротах сборной кому-то другому?

— Нет, не был бы столь категоричен. Не вижу альтернативы Игорю.

— Вообще нет достойных кандидатов?

— Пока их не видно. Акинфеев ошибся, но у каждого человека есть на это право. Разве нет? Тем более позиция вратаря уязвима. У нас играл Дасаев, которого признавали лучшим в мире. Разве он не портачил? Нельзя просто взять и убрать Акинфеева из ворот. А как же его огромный опыт? Он что, просто так провел столько матчей за национальную команду? Так что не ставьте на нем крест.

— С чем связываете его промахи?

— Наверное, с какой-то усталостью. Может быть, не так подвел себя к турниру психологически. Ничего, настроится — и будет в порядке!

— Кого не хватило сборной России на Кубке конфедераций?

— Дзагоева. Алан серьезная фигура для сборной. Но что поделаешь, если здоровье не позволяет? Жаль… Конечно, полузащитник ЦСКА привнес бы остроту, неординарность. Способный парень, не раз это доказывал.

— Как вам со стороны видится конфликт Дзюбы и Черчесова?

— Ой, я не хочу лезть в эти дела! Не буду вмешиваться в отношения тренер — игрок. Не моя сфера. Сами разберутся. Но мне кажется, им делить-то особо нечего. Если ты футболист, должен слушать и выполнять требования тренера, с которого спрос за результат.

— Верите, что Кокорин еще вернется в сборную?

— Не думаю, что тренерский штаб окончательно вычеркнул его из своего списка.

— Почему?

— Сейчас не то время. Это раньше выбор форвардов был большой. А теперь особо не разгуляешься. Если Кокорин будет нормально относиться к делу, то может вернуться в национальную команду. Его же не просто так неоднократно вызывали. Как и на Акинфееве, не ставьте на нем крест, он еще не старый. Здоровье позволяет выступать и в «Зените», и в сборной.

— Какая команда оставила пока самое сильное впечатление?

— Понятно, что португальцы выглядят прилично. Те же немцы, пусть и привезли второй состав, но играют сильно.

— Удивлены?

— Нет. Германия всегда держит уровень. Лев подтянул молодых, смотрит на пять лет вперед.

— Кого видите в финале?

— В первом полуфинале немцы обыграют мексиканцев. Их рационализм возьмет верх. Германия дожмет, победит с минимальным счетом. Вторая пара — более непредсказуемая. Португальцы на бумаге чуть превосходят Чили — с учетом Криштиану Роналду в составе.

— То есть ждете финал Португалия — Германия?

— Да. Немцы вроде бы посильнее, но игра всех рассудит.