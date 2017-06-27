Роман Шишкин: Акинфеева после игры с Мексикой никто не обвинял

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«ВПЕРВЫЕ ИГРАЛ С ГЛУШАКОВЫМ В ОПОРНОЙ ЗОНЕ»

— Как сами оцениваете свою игру?

— Если говорить о матче с Португалией, то мы понимали, что выходим на поле против действующих чемпионов Европы, поэтому план на игру был скорее оборонительный. Моя основная позиция — в обороне, но, думаю, ни для кого не секрет, что я много выступал и на позиции опорного полузащитника, и матчи за «Краснодар» в прошлом сезоне тому пример. Кстати, в «Спартаке» при Станиславе Черчесове я тоже играл в опорной зоне.

Я понимал, что в матче с Португалией будет непросто — у соперника много индивидуально сильных игроков, в том числе в центре поля, а в таком составе — в паре с Глушаковым — мы появились на поле первый раз. В первом тайме не все получалось, мы быстро пропустили, и ход игры диктовал переход на более атакующую тактику. Именно с этим связана моя замена. Претензий со стороны тренерского штаба ко мне не было, хотя, конечно, не снимаю с себя ответственности за результат.

— Для вас было неожиданностью, что вы будете играть с первых минут?

— Нет, было понятно на тренировке, что я выйду в основе. И тренер дал мне понять в начале сбора, что будет использовать меня на разных позициях. Я спокойно готовился к игре.

— Каково играть против португальских футболистов? Чувствуется разница в классе?

— Особое внимание, конечно, на себя забирал Криштиану Роналду, но с ним играли первоклассные партнеры, каждый из них способен решить исход матча в одиночку. Но во втором тайме, я считаю, мы смогли навязать борьбу, и подходы к воротам были, так что матч мог сложиться иначе.

«ЗАБЕЙ ДЖИКИЯ, И НИКТО БЫ НЕ ВСПОМНИЛ О СТАТИСТИКЕ»

— Вам пришлось соперничать и с Криштиану Роналду. Насколько тяжело читать ход его мыслей на поле?

— То, что он мастер своего дела, сомнения нет, и я убедился в этом лично. Но, опять же, я бы не стал в сборной Португалии выделять только одного Роналду. Играть против них можно только общекомандными усилиями. Если говорить о борьбе один в один, то здесь мы им уступаем.

— Как Черчесов настраивал команду перед игрой с португальцами?

— Ничего особенного не было. Зачем нас мотивировать? Мы и так понимаем, против кого выходим играть. Была дана установка и задача ее выполнить, вот и все. Какого-то давления не испытывали, наоборот, уже по ходу игры ощущалась мощная поддержка трибун.

— Как вы для себя объясняете то, что сборная России не нанесла ни одного удара в створ ворот?

— Это просто стечение обстоятельств, подходы к воротам у нас были. Понятно, что статистика вещь упрямая, но это не значит, что мы, например, не смогли бы сыграть вничью. Моменты были. Джикия забить после углового. Забей он, и никто бы эту статистику не вспомнил.

— После игры с Португалией Черчесов сильно ругал команду?

— Все что происходит у нас в раздевалке, там и останется. У нас сложился отличный коллектив, и мы не зря провели время на сборах. Считаю, что на этом турнире мы сделали шаг вперед, несмотря на неудачный результат. У нас собрался отличный коллектив, где каждый поддерживает друг за друга и каждый понимает, за какую страну он играет. Даже те, кто оставался в запасе, тоже были частью команды. Конечно, нам есть над чем работать, но мы находимся на правильном пути — качество нашей игры с каждым матчем становится лучше. Плюс у нас отличные болельщики, которые нас поддерживали, за что им большое спасибо.

— В нынешней сборной ярко выглядел Александр Головин. Как вам его игра?

— Это молодой, талантливый футболист, который уже два года выступает на высоком уровне. Я более чем уверен, что к нему есть интерес со стороны европейских клубов. Хотелось бы пожелать ему удачи и в клубной карьере, и в игре за сборную.

«МЕКСИКУ МОГЛИ ОБЫГРЫВАТЬ, НО НАМ НЕ ПОВЕЗЛО»

— Насколько ощущалось отсутствие Романа Зобнина?

— Он провел отличный сезон за «Спартак». Так же, как и я, может играть на разных позициях. К сожалению, мы его потеряли еще до начала турнира. Надеюсь, что он восстановится как можно скорее.

— Чья была идея выйти в футболках с его фотографией?

— Честно говоря, не припомню, кто конкретно выдвинул эту идею, мне кажется, решили совместно. Мы понимали, что Роме нужна поддержка — такие травмы могут сломать человека психологически.

— Как Черчесов настраивал команду на решающий матч с Мексикой?

— Что к матчу с Португалией, что к игре с Мексикой мы готовились в обычном режиме. Разбирали отдельных футболистов, манеру их игры. С мексиканцами могли, конечно, выступить удачнее, и моментов было гораздо больше, чем с Португалией и удары в створ ворот были. Здесь нам просто не повезло.

— Главным виновником поражения считают Игоря Акинфеева. Как команда и тренер отреагировали на его ошибки?

— Все прекрасно понимают, что это футбол. Любой игрок может ошибиться. Игоря никто не обвинял, он сам переживал из-за этого, но на то у нас и команда, чтобы поддерживать друг друга в трудные моменты.

— Перед тем, как игроки разъехались, Черчесов сказал какие-нибудь напутственные слова?

— Он поблагодарил всех за проделанную работу, пожелал всем удачи в клубе. Поверьте, у нас действительно сложился очень сплоченный коллектив, нам нужно сделать выводы из этого турнира, поработать над ошибками и двигаться дальше.