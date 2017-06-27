«Очень хотели бы покормить Роналду»

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В среду, 28 июня, полуфинальным матчем Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили завершится казанская часть турнира, а значит, уже можно подводить первые итоги.

Казань очень спортивный город, не раз проводивший крупные международные турниры, поэтому опыта организации таких соревнований не занимать не только местным властям, но и тем, кто помогает туристам и гостям столицы Татарстана провести хорошо время не только непосредственно во время матчей, но и во внеигровое время.

Так, местные продавцы сувениров заранее закупились всем необходимым.

Майки, кепки, кружки, магниты с символикой Кубка конфедераций — список, в целом, стандартный.

— Покупателей очень много, — рассказывает продавец сувенирного магазина «Хороshow», расположенного неподалеку от «Казань-Арены», Эльвира. — Тот товар, который изначально завозили, уже заканчивается. Особенным спросом пользуются игрушки, стаканы, бокалы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Магазин сувениров неподалеку от "Казань-Арены" <a href="https://t.co/gTPut99SBZ">pic.twitter.com/gTPut99SBZ</a></p>— Артём Зибрак (@AM_Zibrak) <a href="https://twitter.com/AM_Zibrak/status/879725179450130432">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

При этом основную покупательскую массу составляют российские болельщики, тогда как иностранцы по большей части ограничиваются осмотром предложенной атрибутики.

— Они тоже заходят, но редко. И покупают в основном по мелочи. Игрушки, футболки берут. А так в основном сувениры покупают россияне.

Несмотря на то, что Казань нередко посещают звезды мирового спорта, Кубок конфедераций для местных жителей стоит особняком.

— Многие друзья сходили на Португалию, воочию увидели Криштиану Роналду. Вот только мне не довелось — работала в этот день (смеется).

У нас в городе проходил чемпионат мира по водным видам спорта, но Кубок конфедераций намного круче. Надеемся, на следующий год будет еще интереснее.

Понятно, что Кубок конфедераций, как серьезно к нему ни относись, все же тестовый турнир, и следующим летом России придется принять в гости не семь сборных, а 31 национальную команду со всего света. Это совсем иной масштаб, и многие в городе понимают, что готовиться к нему надо начинать сразу после финального свистка полуфинальной встречи Кубка конфедераций.

— Сегодня было собрание, директор сказал, что надо заранее начинать готовиться. Сборную России ожидают товарищеские игры, и уже с марта по июль у нас все будет готово к приему гостей, — отметила продавец.

Единственное пожелание, которые выражают туристы, это увеличение сувенирной продукции, поскольку ассортимент его пока невелик, но к старту чемпионата мира по футболу этот недочет обещано устранить.

Вообще, международные турниры, которые стали регулярно проводиться в Казани, значительно увеличили количество туристов в городе.

Но даже на этом фоне заметно, что благодаря Кубку конфедераций количество гостей города выросло на порядок.

— Действительно, клиентов в нашем кафе благодаря тому, что мы располагаемся неподалеку от стадиона, стало больше, — рассказывает шеф-повар одного из близлежащих кафе Рашат. — Болельщики, уходя со стадиона, видят наше заведение, и многие останавливаются, чтобы зайти и поесть. И теперь постоянных клиентов у нас стал побольше.

Самое яркое впечатление на местных жителей оставили болельщики с американского континента — мексиканцы и чилийцы. И те, и другие всегда ярко одеты и ведут себя очень позитивно, распевая песни и разные кричалки.

— Еще запомнились два немца, — рассказывает управляющая кафе Валерия. — Чем? Они очень темпераментные и эмоциональные мужчины. Все посетители кафе их слушали, хотя никто ничего не понимал. Это была игра Россия — Португалия. Они ни за кого не болели, но вели себя очень эмоционально.

Одной из наиболее часто называемых иностранцами проблем в России стало незнание местным персоналом иностранных языков. Мэр Казани Ильсур Метшин, проводя накануне первого казанского матча пресс-конференцию для журналистов, подтверждал, что такая проблема существует, но город не может обучить всех жителей иностранным языкам, поэтому каждый, кому это требуется по профессии, должен подтянуть английский самостоятельно. В упомянутом заведении руководство позаботилось об этом заранее.

— Персонал у нас заранее обучался английскому языку на протяжении двух-трех месяцев, все разговорным английским, в принципе, владеют. Мы же давно начали готовиться к Кубку конфедераций, — отметила Валерия.

А к стартующему следующим летом чемпионату мира здесь пообещали подготовиться еще серьезнее.

— Мы просто не ожидали такого количества людей. Понимали, конечно, что туристов будет больше, но чтобы настолько… Первый день для нас вообще был шокирующий (улыбается). Из 40 тысяч болельщиков, которые идут на стадион или возвращаются с него после матча, около 10 тыс. проходит мимо нас. Понятно, что люди хотят пить, кушать, многие с детьми. Мы выпускаем на улицу Чебурашку (костюмированную ростовую куклу — прим. «Газеты.Ru»), людям нравится.

После матчей «Рубина» в чемпионате России такого не бывает даже близко

— Каково самое яркое впечатление от завершающегося для Казани Кубка конфедераций?

— Самым ярким впечатлением было бы, если бы к нам пришел поесть Криштиану Роналду (улыбается). Для нас это было бы, конечно, самым ярким впечатлением во всей жизни. Вы ему передайте, пожалуйста (смеется). Но это, конечно, шутка.

Особенные воспоминания на всю жизнь останутся и у волонтеров, которые на бесплатной основе согласились помогать городу принимать гостей Кубка конфедераций. Причем среди волонтеров есть не только молодые студенты, но и весьма опытные представители волонтерского движения.

— Мы волонтеры со стажем. У меня за плечами Универсиада и не только. Наверное, это уже диагноз, — рассказывает Юлия, чья задача помогать иностранцам на улице Баумана — главной пешеходной зоне Казани, аналоге Старого Арбата. — Нам очень нравится общаться с иностранцами. Это новые культуры, иностранные языки. Кто больше запомнился? Мексиканцы и чилийцы. Они привлекали к себе больше внимания своими кричалками, посиделками. Очень дружелюбные, открытые, культурные и воспитанные люди. Всегда скажут «спасибо», «пожалуйста», со всеми сфотографируются, никому не отказывают.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Местные жители с радостью приняли участие в волонтерской программе <a href="https://t.co/c4EdrmuIde">pic.twitter.com/c4EdrmuIde</a></p>— Артём Зибрак (@AM_Zibrak) <a href="https://twitter.com/AM_Zibrak/status/879726545367158784">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Задачи перед волонтерами в городе стоят стандартные — помочь гостям сориентироваться в Казани, объяснить, как добраться до того или иного места, где купить сим-карту, мед или сувениры и прочие бытовые мелочи.

— Правда, сегодня был необычный вопрос. Спрашивали, когда кончится дождь.

Единственным, что омрачило местным жителям впечатления от Кубка конфедераций, стало выступление сборной России, которая не смогла преодолеть групповой раунд турнира.

— Всей улицей смотрели матч, болели, переживали. Болельщиков было очень много. Правда, сборная России не удивила, если честно. На следующий день у нас, можно сказать, был траур.

Кому турнир пришелся некстати, так это местным водителям. Дело в том, что в дни матчей вокруг стадиона закрываются для проезда несколько улиц и два моста через реку, отделяющую арену от центральной части города.

— Для стадиона надо было искать другое место. Ну или во всяком случае строить вокруг него какое-то кольцо. Из четырех мостов закрывают два, причем соседние, и приходится объезжать довольно далеко, — рассказал местный житель Кирилл. — Правда, сейчас еще не все так плохо. Во время Универсиады вообще все машины с трещинами на лобовом стекле или битыми фарами отправляли на штрафстоянку. И возвращай потом через суд.

Тем не менее, в Казани Кубок конфедераций запомнится надолго. Даже те, кто к футболу особой страсти не питал, оказавшись в гуще событий, не устояли и включились в общее движение. Поэтому можно не сомневаться — следующим летом, когда в городе будут проводиться матчи чемпионата мира, будет не только отличная организация, но и повышенный интерес. А разве не для популяризации этого вида спорта Россия вообще взялась за проведение мундиаля?