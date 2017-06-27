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Полуфинальная игра состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск. Помогать главному арбитру будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Рефери-видеоассистентами будут бразилец Сандро Риччи, итальянец Эленито Ди Либераторе и португалец Артур Диас.

В другом полуфинале, который пройдет 28 июня на поле «Казань Арены», встретятся сборные Португалии и Чили.