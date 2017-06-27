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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
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Новая Зеландия 0
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тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
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тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30209935/
27 июня 2017, 21:14 | Р-Спорт

Аргентинский арбитр Питана обслужит полуфинал Кубка конфедераций Германия — Мексика

Бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной назначена на матч ½ финала Кубка конфедераций между сборными Германии и Мексики.

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Полуфинальная игра состоится 29 июня в Сочи на стадионе «Фишт» и начнется в 21:00 мск. Помогать главному арбитру будут Эрнан Майдана и Хуан Пабло Белатти. Резервным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Рефери-видеоассистентами будут бразилец Сандро Риччи, итальянец Эленито Ди Либераторе и португалец Артур Диас.

В другом полуфинале, который пройдет 28 июня на поле «Казань Арены», встретятся сборные Португалии и Чили.
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