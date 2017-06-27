Чичарито принял участие в тренировке сборной Мексики

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Чичарито пропустил вчерашнюю тренировку сборной Мексики, которая готовится к полуфинальному матчу Кубка конфедераций с командой Германии.

26 июня форвард принял участие в разминке мексиканцев, но затем отправился работать по индивидуальной программе. Сообщалось, что у него накопилась мышечная усталость, и тренерский штаб дал ему возможность немного отдохнуть.

Сегодня 29-летний футболист возобновил тренировочную работу со своей национальной командой.

Полуфинальный матч Кубка конфедераций Германия — Мексика состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.