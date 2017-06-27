Фернанду Сантуш: Что попрошу перед матчем у Роналду? Играть так же, как и всегда

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Если чилийский главный тренер во вторник воодушевленно рассказывал о том, что в его распоряжении находятся все 23 футболиста, то его соперник перед полуфиналом столкнулся с кадровыми проблемами. Причем — ощутимыми. «У вас ведь только трое не смогут сыграть?», — имели мы неосторожность спросить у португальского журналиста и тут же получили грустный вздох в ответ.

— Только? — переспросил коллега. — Ладно еще Пепе, его дисквалификация не станет страшным событием. А вот Бернарду Силва и Геррейру — очень серьезные потери. Они бы обязательно играли с первых минут, если бы были здоровы.

Португалия провела тренировку утром, выбрав в качестве площадки не «Казань Арену», а базу «Рубина». Больше сотни журналистов, штативы, камеры и фотоаппараты, очереди и толкучка, — все хотели запечатлеть, как Криштиану Роналду и компания готовятся к важному матчу. Лучший футболист мира долго и вальяжно перепасовывался с главными друзьями по сборной — Пепе и Куарежму, затем команда разделилась на два больших квадрата и разминалась перед основной частью занятия, а потом уже журналистов попросили удалиться. Главная новость по итогам увиденной 15-минутки — Бернарду Силва в одиночестве трусил вокруг поля в компании с физиотерапевтом, а у Криштиану Роналду очень даже хорошее настроение — и шутил, и улыбался, и вставал изредка внутрь квадрата, отнимая мяч у простых смертных.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Количество неплохих футболистов увеличилось до трёх. <a href="https://t.co/gUsyTpaIId">pic.twitter.com/gUsyTpaIId</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/879614592971939840">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вечером же два представителя от чемпионов Европы приехали на пресс-конференцию.

«КАК МОЖНО НЕДООЦЕНИВАТЬ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ?!

— Коллега Хуан Антонио Пицци отлично знаком вам по временам в «Порту», когда еще был футболистом. Что вспомните о совместной работе? — спросили Фернанду Сантуша.

— Наши пути пересеклись на короткое время, ведь ему тогда сделали операцию на колене, и он восстанавливался. Но скажу, что Хуан — настоящий джентльмен и профессионал. Он был хорошим игроком. Мы всегда общались на футбольные темы, и я уже тогда понимал, что он никуда не уйдет из нашего вида спорта после завершения карьеры. Логично, что теперь Пицци — тоже главный тренер. Уже пересекался с ним в Казани, буду рад встретиться вновь. Выдающаяся личность!

— Насколько вы уверены в своих футболистах перед полуфиналом?

— Всегда на 100 процентов доверяю им, верю в единый дух команды, ее выносливость и мужество. Пойду с моими игроками хоть на край света и буду их руководителем.

— Бернанду Силва в состоянии играть против Чили?

— У нас есть еще 24 часа, чтобы принять окончательное решение. Пока Бернарду восстанавливается. Посмотрим. Все выяснится только в день матча.

— Разбирали стиль игры Чили?

— Соперник имеет чрезвычайно качественных и очень динамичных футболистов, которые всегда настроены агрессивно. Они настоящие борцы. Но и мы тоже можем хорошо бороться. В нас течет португальская кровь, которая подразумевает, что мы готовы биться и страдать на футбольном поле ради победы. Я старался анализировать сборную Чили, ее нелегко понять, поскольку часто меняет тактику. Нужно быть максимально бдительным. Южноамериканцы применяют давление, на которое не всегда быстро удается реагировать. Но у них есть и менее сильные стороны, постараемся их и использовать. Чили занимает четвертое место в рейтинге ФИФА, однако мы все равно полны решимости выиграть.

— Кто выйдет вместо дисквалифицированного Пепе?

— У меня есть три центральных защитника — Фонти, Бруну Алвеш и Нету. Один из них и заменит. (Смех в зале.).

— У вас есть определенные проблемы с защитой: помимо потери Пепе, травмирован Геррейру. Многие говорят, что Бруно Алвеш и Фонте немного не дотягивают до уровня сборной и медлительны, являются слабым звеном. Что вы на это можете ответить?

— А вот что: надеюсь, что кое-какая история повторится. В полуфинале чемпионата Европы с Уэльсом, если вы помните, у нас была как раз пара центральных Бруну Алвеш — Фонте. И мы победили. Так что, будем верить, сейчас будет такой же результат, — ответил Сантуш, все-таки раскрыв тайну центра обороны.

— Рафаэл Геррейру сегодня не тренировался. Есть возможность, что он сможет выйти хотя бы в финале или в матче за третье место? Или уже точно выбыл до конца турнира?

— В среду точно не сыграет, поскольку все еще лечится. Посмотрим на ход восстановления. Иногда состояние может измениться в течение нескольких часов. Но против чилийцев Геррейру точно на поле не выйдет.

— В вашей полуфинальной паре встречаются чемпионы двух сильнейших футбольных континентов. Можно сказать, что это встреча двух главных фаворитов турнира?

— Наверное, мой фаворит — все-таки Германия, поскольку это чемпион мира. Но и другие сборные очень сильны: Мексика, Чили и Португалия, все они обязательно постараются победить. Знаем, что Кубки конфедераций нечасто выигрывает европейская команда. Так что будем стараться. Ведь представляем не только свою страну, но и континент.

— У Чили в России 10 тысяч болельщиков, у Португалии — гораздо меньше. Это повлияет на игру?

— У соперника больше фанатов, но нас болельщики поддерживают еще и дистанционно — причем по всему миру. Так что мы чувствуем себя бодро в этом плане.

— 24 лишних часа отдыха по сравнению с соперником — преимущество для вас?

— Не думаю. Все команды уже устали, идет конец сезона, и дополнительный день восстановления не сделает разницы. Мы постараемся играть интенсивно, а по пути к финалу вся усталость забывается, на первый план выходят жажда победы и эмоции.

— Какой игры ждете от Роналду? Что бы вы хотели попросить у него перед полуфиналом?

— Мне не о чем его просить. Разве лишь о том, чтобы Криштиану играл так же, как и всегда. И он будет так играть. Роналду — лучший футболист мира и уже не раз показывал, что он чрезвычайно эффективный, лидер коллектива и капитан, прекрасный пример для всех остальных. Уверен, что завтра он нам снова поможет на 100 процентов.

— Как вам удается управлять эмоциональным состоянием команды, которое заслуживает восхищения?

— Самое за мою двухлетнюю работу здесь — все футболисты ощущают себя единым целым. Считаю, что с точки зрения эмоционального настроя у нас все отлично. Футболисты не считают себя лучшими в мире, но играют так, чтобы про нас думали: «Они — лучшие в мире!».

— Вы выиграли чемпионат Европы, теперь пробились в полуфинал Кубка конфедераций. Считаете себя лучшим тренером в истории Португалии?

— Вы меня знаете: вообще не думаю об этом. Я скромный человек, послужные списки мне неинтересны. Португалия — моя страна и команда. Если удастся завоевать очередной титул, это станет очень важным событием для всех.

— Насколько важен Кубок конфедераций-2017 как репетиция перед ЧМ-2018?

— Некоторые говорят, что он не очень значимый. Я же отвечу: здесь играют сплошь чемпионы. Как можно его недооценивать? Мы уважаем и турнир, и все участвующие команды. Поэтому и стараемся сражаться за победу. Любая игра важна для меня. Полуфинал — не исключение. Я всегда старался достойно представлять свою страну. Наше возвращение состоится 3 июля, и надеюсь, что я вернусь в Португалию счастливым человеком.

Адриэн СИЛВА: «ЕСЛИ ВЫИГРАЕМ У ЧИЛИ, НАЗОВУ КАЗАНЬ ЛЮБИМЫМ РОССИЙСКИМ ГОРОДОМ»

— Вся наша команда пребывает в очень хорошем настроении, как и всегда, — заметил полузащитник «Спортинга». — Мы готовы. Хорошо потрудились в течение нескольких дней, постарались привести себя в идеальную форму.

— Что думаете о противостоянии в центре поля с Видалем?

— Чилийская команда — это не только Видаль. Да, Артуро — важная ее часть. Уверен, нам предстоит интенсивная игра на каждом участке поля. Мы должны играть на самом высоком уровне, само собой.

— Полуфинал должен получиться более сложным для вас, чем матчи группового этапа?

— Нет-нет. Мы готовы. Не в первый раз участвуем в матчах плей-офф, полны решимости написать новую главу в истории португальского футбола.

— Чем отличается этот турнир от чемпионата Европы, который вы выиграли?

— Ответственность одна и та же. Мы ведь представляем свою страну и не хотим подвести. В течение нескольких лет португальская сборная хорошо выступала, но почивать на лаврах мы не намерены.

— В последние дни в Казани очень часто льют дожди. Вам нравится такая погода, и как она, если снова пойдет ливень, скажется на игре команды?

— Мы же не отдыхаем здесь. Поэтому абсолютно не мешает. В Португалии тоже случаются дожди. Все футболисты готовы играть при любой погоде.

— В чем секрет португальского успеха?

— В том, что мы уважаем цвета нашего флага и нашу нацию.

— Вам понравилось играть в Казани? Или в других российских городах уютнее?

— Могу говорить лишь о стадионах, по городам гулять мы не успевали. Три арены, на которых играли, — фантастические! Получали от матчей на них огромное удовольствие. Если же победим в Казани Чили, скажу, что это наше любимое место.

Напомним, что полуфинал Португалия — Чили пройдет в Казани в среду, 28 июня.