Фернанду Сантуш: Что попрошу перед матчем у Роналду? Играть так же, как и всегда
Португалия провела тренировку и
пресс-конференцию перед полуфинальным матчем Кубка конфедераций-2017 против Чили.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Если чилийский главный тренер во вторник воодушевленно рассказывал о том, что в его распоряжении находятся все 23 футболиста, то его соперник перед полуфиналом столкнулся с кадровыми проблемами. Причем — ощутимыми. «У вас ведь только трое не смогут сыграть?», — имели мы неосторожность спросить у португальского журналиста и тут же получили грустный вздох в ответ.
— Только? — переспросил коллега. — Ладно еще Пепе, его дисквалификация не станет страшным событием. А вот Бернарду Силва и Геррейру — очень серьезные потери. Они бы обязательно играли с первых минут, если бы были здоровы.
Португалия провела тренировку утром, выбрав в качестве площадки не «Казань Арену», а базу «Рубина». Больше сотни журналистов, штативы, камеры и фотоаппараты, очереди и толкучка, — все хотели запечатлеть, как Криштиану Роналду и компания готовятся к важному матчу. Лучший футболист мира долго и вальяжно перепасовывался с главными друзьями по сборной — Пепе и Куарежму, затем команда разделилась на два больших квадрата и разминалась перед основной частью занятия, а потом уже журналистов попросили удалиться. Главная новость по итогам увиденной 15-минутки — Бернарду Силва в одиночестве трусил вокруг поля в компании с физиотерапевтом, а у Криштиану Роналду очень даже хорошее настроение — и шутил, и улыбался, и вставал изредка внутрь квадрата, отнимая мяч у простых смертных.
Вечером же два представителя от чемпионов Европы приехали на
«КАК МОЖНО НЕДООЦЕНИВАТЬ КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ?!
— Коллега Хуан Антонио Пицци отлично знаком вам по временам в «Порту», когда еще был футболистом. Что вспомните о совместной работе? — спросили Фернанду Сантуша.
— Наши пути пересеклись на короткое время, ведь ему тогда сделали операцию на колене, и он восстанавливался. Но скажу, что Хуан — настоящий джентльмен и профессионал. Он был хорошим игроком. Мы всегда общались на футбольные темы, и я уже тогда понимал, что он никуда не уйдет из нашего вида спорта после завершения карьеры. Логично, что теперь Пицци — тоже главный тренер. Уже пересекался с ним в Казани, буду рад встретиться вновь. Выдающаяся личность!
— Насколько вы уверены в своих футболистах перед полуфиналом?
— Всегда на 100 процентов доверяю им, верю в единый дух команды, ее выносливость и мужество. Пойду с моими игроками хоть на край света и буду их руководителем.
— Бернанду Силва в состоянии играть против Чили?
— У нас есть еще 24 часа, чтобы принять окончательное решение. Пока Бернарду восстанавливается. Посмотрим. Все выяснится только в день матча.
— Разбирали стиль игры Чили?
— Соперник имеет чрезвычайно качественных и очень динамичных футболистов, которые всегда настроены агрессивно. Они настоящие борцы. Но и мы тоже можем хорошо бороться. В нас течет португальская кровь, которая подразумевает, что мы готовы биться и страдать на футбольном поле ради победы. Я старался анализировать сборную Чили, ее нелегко понять, поскольку часто меняет тактику. Нужно быть максимально бдительным. Южноамериканцы применяют давление, на которое не всегда быстро удается реагировать. Но у них есть и менее сильные стороны, постараемся их и использовать. Чили занимает четвертое место в рейтинге ФИФА, однако мы все равно полны решимости выиграть.
— Кто выйдет вместо дисквалифицированного Пепе?
— У меня есть три центральных защитника — Фонти, Бруну Алвеш и Нету. Один из них и заменит. (Смех в зале.).
— У вас есть определенные проблемы с защитой: помимо потери Пепе, травмирован Геррейру. Многие говорят, что Бруно Алвеш и Фонте немного не дотягивают до уровня сборной и медлительны, являются слабым звеном. Что вы на это можете ответить?
— А вот что: надеюсь, что
— Рафаэл Геррейру сегодня не тренировался. Есть возможность, что он сможет выйти хотя бы в финале или в матче за третье место? Или уже точно выбыл до конца турнира?
— В среду точно не сыграет, поскольку все еще лечится. Посмотрим на ход восстановления. Иногда состояние может измениться в течение нескольких часов. Но против чилийцев Геррейру точно на поле не выйдет.
— В вашей полуфинальной паре встречаются чемпионы двух сильнейших футбольных континентов. Можно сказать, что это встреча двух главных фаворитов турнира?
— Наверное, мой фаворит —
— У Чили в России 10 тысяч болельщиков, у Португалии — гораздо меньше. Это повлияет на игру?
— У соперника больше фанатов, но нас болельщики поддерживают еще и дистанционно — причем по всему миру. Так что мы чувствуем себя бодро в этом плане.
— 24 лишних часа отдыха по сравнению с соперником — преимущество для вас?
— Не думаю. Все команды уже устали, идет конец сезона, и дополнительный день восстановления не сделает разницы. Мы постараемся играть интенсивно, а по пути к финалу вся усталость забывается, на первый план выходят жажда победы и эмоции.
— Какой игры ждете от Роналду? Что бы вы хотели попросить у него перед полуфиналом?
— Мне не о чем его просить. Разве лишь о том, чтобы Криштиану играл так же, как и всегда. И он будет так играть. Роналду — лучший футболист мира и уже не раз показывал, что он чрезвычайно эффективный, лидер коллектива и капитан, прекрасный пример для всех остальных. Уверен, что завтра он нам снова поможет на 100 процентов.
— Как вам удается управлять эмоциональным состоянием команды, которое заслуживает восхищения?
— Самое за мою двухлетнюю работу здесь — все футболисты ощущают себя единым целым. Считаю, что с точки зрения эмоционального настроя у нас все отлично. Футболисты не считают себя лучшими в мире, но играют так, чтобы про нас думали: «Они — лучшие в мире!».
— Вы выиграли чемпионат Европы, теперь пробились в полуфинал Кубка конфедераций. Считаете себя лучшим тренером в истории Португалии?
— Вы меня знаете: вообще не думаю об этом. Я скромный человек, послужные списки мне неинтересны. Португалия — моя страна и команда. Если удастся завоевать очередной титул, это станет очень важным событием для всех.
— Насколько важен Кубок конфедераций-2017 как репетиция перед ЧМ-2018?
— Некоторые говорят, что он не очень значимый. Я же отвечу: здесь играют сплошь чемпионы. Как можно его недооценивать? Мы уважаем и турнир, и все участвующие команды. Поэтому и стараемся сражаться за победу. Любая игра важна для меня. Полуфинал — не исключение. Я всегда старался достойно представлять свою страну. Наше возвращение состоится 3 июля, и надеюсь, что я вернусь в Португалию счастливым человеком.
Адриэн СИЛВА: «ЕСЛИ ВЫИГРАЕМ У ЧИЛИ, НАЗОВУ КАЗАНЬ ЛЮБИМЫМ РОССИЙСКИМ ГОРОДОМ»
— Вся наша команда пребывает в очень хорошем настроении, как и всегда, — заметил полузащитник «Спортинга». — Мы готовы. Хорошо потрудились в течение нескольких дней, постарались привести себя в идеальную форму.
— Что думаете о противостоянии в центре поля с Видалем?
— Чилийская команда — это не только Видаль. Да, Артуро — важная ее часть. Уверен, нам предстоит интенсивная игра на каждом участке поля. Мы должны играть на самом высоком уровне, само собой.
— Полуфинал должен получиться более сложным для вас, чем матчи группового этапа?
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— Чем отличается этот турнир от чемпионата Европы, который вы выиграли?
— Ответственность одна и та же. Мы ведь представляем свою страну и не хотим подвести. В течение нескольких лет португальская сборная хорошо выступала, но почивать на лаврах мы не намерены.
— В последние дни в Казани очень часто льют дожди. Вам нравится такая погода, и как она, если снова пойдет ливень, скажется на игре команды?
— Мы же не отдыхаем здесь. Поэтому абсолютно не мешает. В Португалии тоже случаются дожди. Все футболисты готовы играть при любой погоде.
— В чем секрет португальского успеха?
— В том, что мы уважаем цвета нашего флага и нашу нацию.
— Вам понравилось играть в Казани? Или в других российских городах уютнее?
— Могу говорить лишь о стадионах, по городам гулять мы не успевали. Три арены, на которых играли, — фантастические! Получали от матчей на них огромное удовольствие. Если же победим в Казани Чили, скажу, что это наше любимое место.
Напомним, что полуфинал Португалия — Чили пройдет в Казани в среду, 28 июня.
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