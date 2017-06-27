Евгений Ловчев: Смолов был просто нулевой

— Какие резервы у нынешней сборной?

— Первый резерв — Глушаков. Сыграл он не важно. Дальше — Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А в Кубке Конфедерации все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силенок ему не хватит. А может, молодые быстрее схватывают? Самым европейским футболистом в сборной был Головин. В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял, чтобы соответствовать современному уровню, надо все делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить.