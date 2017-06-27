Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
тв
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30209254/
27 июня 2017, 20:07 | Советский спорт

Евгений Ловчев: Смолов был просто нулевой

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев — о перспективах сборной России.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/19

— Какие резервы у нынешней сборной?

— Первый резерв — Глушаков. Сыграл он не важно. Дальше — Смолов. Его уровня хватает для успешной игры в нашем чемпионате. А в Кубке Конфедерации все три матча он был просто нулевой. Ерохину доверяли, а он то не добежит, то силенок ему не хватит. А может, молодые быстрее схватывают? Самым европейским футболистом в сборной был Головин. В матчах за национальную команду, в Лиге чемпионов он понял, чтобы соответствовать современному уровню, надо все делать гораздо быстрее. Быстрее мыслить, двигаться, бить по воротам. Мне кажется, и Миранчук может такой футбол быстрее схватить.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
26 июня

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Футбол в России – это похороны. Что пишут в Германии о Кубке конфедераций
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?