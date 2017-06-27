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https://sport.mail.ru/football2017/news/30208519/
27 июня 2017, 18:44 | ТАСС

Силва: Португальцы впишут новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу будет писать новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций с командой Чили. Об этом на пресс-конференции накануне встречи заявил полузащитник португальцев Адриен Силва.

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«Мы сейчас все хорошо готовы, все в отличной форме. Мы не в первый раз выступим в матче плей-офф, игроки полны желания победить, будем писать новую главу в истории португальского футбола», — поделился ожиданиями Силва.

Полузащитник заявил, что не видит разницы между предстоящей игрой и полуфиналом победного для команды чемпионата Европы 2016 года. «Ответственность одна и та же, мы представляем страну и должны за нее биться. Мы не должны почивать на лаврах», — подчеркнул он. «Наш секрет в том, что мы уважаем цвета нашего флага, каждый матч ставит перед нами новые вызовы, но мы знаем, как на них реагировать», — отметил футболист.

Силва не стал выделять у оппонентов полузащитника Артуро Видаля. «Чилийская команда состоит не только из Видаля, хотя он важная ее часть. Уверен, нам предстоит интенсивный матч на всех участках поля, поэтому мы должны играть на самом высоком уровне», — сказал он.

Португальца не пугают ливневые дожди, которые в последние дни обрушились на Казань. «Мы же здесь не отдыхаем, поэтому дождь на нас никак не влияет. Игроки команды выступают в разных странах, а это значит, что погода нам никак не мешает и на поле», — объяснил он.

Полуфинальный матч пройдет на «Казань-Арене» в среду, начало — в 21:00 мск.
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