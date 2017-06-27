Сборная Чили тренируется в полном составе
Сборная Чили проводит тренировку на «Центральном» в преддверии полуфинального матча Кубка конфедераций-2017 с Португалией.
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В занятии принимают участие все 23 футболиста.
Напомним, что встреча ½ финала турнира между португальцами и чилийцами пройдет завтра на «Казань Арене», начало игры — в 21.00 по московскому времени.
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