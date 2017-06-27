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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
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28.06 не начался Португалия
Чили
тв
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30208510/
27 июня 2017, 18:41 | Спорт-Экспресс

Сборная Чили тренируется в полном составе

Сборная Чили проводит тренировку на «Центральном» в преддверии полуфинального матча Кубка конфедераций-2017 с Португалией.

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© РИА "Новости"

В занятии принимают участие все 23 футболиста.

Напомним, что встреча ½ финала турнира между португальцами и чилийцами пройдет завтра на «Казань Арене», начало игры — в 21.00 по московскому времени.
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