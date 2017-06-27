Сборная Чили тренируется в полном составе

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Португалии по футболу будет писать новую главу в своей истории в полуфинале Кубка конфедераций с командой Чили. Об этом на пресс-конференции накануне встречи заявил полузащитник португальцев Адриен Силва.