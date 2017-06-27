Адриен Силва: Секрет сборной Португалии в уважении цветов нашего флага

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также он подчеркнул, что португальцы не собираются почивать на лаврах и понимают ответственность, передает из Казани спецкор «СЭ» Михаил ГОНЧАРОВ.

— Чем отличается этот турнир от чемпионата Европы, который вы выиграли?

— Ответственность одна и та же. Мы ведь представляем свою страну и не хотим подвести. В течение нескольких лет португальская сборная хорошо выступала, но почивать на лаврах мы не намерены.

— В последние дни в Казани очень часто льют дожди. Вам нравится такая погода и как она, если снова пойдет ливень, скажется на игре команды?

— Мы же не отдыхаем здесь, не в отпуске. Поэтому все это никак не мешает. В Португалии тоже случаются дожди ведь. Все футболисты готовы играть при любой погоде.

— В чем секрет португальского успеха последних лет, сплоченности команды, единого духа?

— Секреты? В том, что мы уважаем цвета нашего флага, нашу нацию. Все футболисты уважают соперника. Каждый матч — это новый вызов. Мы знаем, чего ожидать.

— Как себя чувствуете физически?

— Мы все в отличной форме. Мои товарищи по команде — тоже. Если дадут время на поле — буду играть с полной силой.

Полуфинальный матч Португалия — Чили пройдет в среду, 28 июня, на «Казань Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени.