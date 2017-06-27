Сантуш: Игру чилийцев в полуфинале Кубка конфедераций очень сложно предсказать
КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Манеру игры сборной Чили по футболу в предстоящем полуфинале Кубка конфедераций с командой Португалии сложно предсказать. Об этом на пресс- конференции накануне встречи сказал главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.
«Различия в стилях игры чилийцев и португальцев есть, не существует двух одинаковых команд. У них высококачественные игроки, всегда настроены агрессивно, настоящие бойцы, но и мы сбалансированная команда, мы тоже готовы бороться, это в крови португальцев. Думаю, мы примерно одного уровня, — поделился ожиданиями Сантуш. — Не всегда легко понять чилийскую команду, их тактику, так что нам надо быть внимательными, они проявляют давление, не всегда возможно на это быстро реагировать».
Полуфинальный матч пройдет на «Казань-Арене» в среду, начало — в 21:00 мск.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter