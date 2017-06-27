Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу высказываний депутата о Жиркове

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Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) «нужно дать в морду». Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подготовил письмо Мутко с просьбой инициировать рассмотрение оскорбительных слов Лебедева комитетом по этике РФС.

На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: «Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше».