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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30207545/
27 июня 2017, 17:14 | ТАСС

Мутко проведет встречу с Лебедевым по поводу высказываний депутата о Жиркове

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко проведет встречу с вице-спикером Госдумы, членом исполкома РФС Игорем Лебедевым по поводу его высказываний о футболисте сборной России Юрии Жиркове. Об этом Мутко рассказал ТАСС.

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© ИТАР-ТАСС

Лебедев в интервью Championat.com сказал, что Жиркову за удаление в матче Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2) «нужно дать в морду». Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) подготовил письмо Мутко с просьбой инициировать рассмотрение оскорбительных слов Лебедева комитетом по этике РФС.

На вопрос, будет ли дано указание комитету по этике оценить высказывания Лебедева, Мутко ответил: «Мы договорились о встрече с Лебедевым. Посмотрим, что он имел в виду. А после нее уже будем думать, что делать дальше».
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