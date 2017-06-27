Клозе хочет вернуться в Россию. Как немцы готовятся к Мексике

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. Полуфинал. Послезавтра. ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА (21.00).

Накануне в специальном разделе на сайте ФИФА для журналистов появилась запись: «Во вторник в 10:30 сборная Германии проведет тренировку. Перед ее началом будет общение с шестью игроками».

С ШЕСТЬЮ! Это кажется чем-то невероятным. Например, в нашей национальной команде после тренировок с журналистами говорят двое. И больше не может быть в принципе.

Возле тренировочного поля через дорогу от «Фишта» собрались десятки телекамер. Немцы, мексиканцы, бразильцы, англичане. Россияне, разумеется.

Пресс-атташе чемпионов мира жестко контролировал процесс. Менял игроков местами: сначала один говорил на камеры, другой на диктофоны, третий отвечал на немецкие вопросы, четвертый на международные и так далее. Потом все менялись местами. Каждое из которых было оборудовано зонтом от солнца.

Понятно, что особых откровений в такой суете ни от кого не дождешься. Но сам факт такой «движухи» — это круто.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Толпа немецких и мексиканских журналистов на тренировке сборной Германии. <a href="https://twitter.com/hashtag/germex?src=hash">#germex</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfederationsCup?src=hash">#ConfederationsCup</a> <a href="https://t.co/PL6akvtqdx">pic.twitter.com/PL6akvtqdx</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/879612627500007425">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Вчера у нас был выходной. Классно, что остались в Сочи. Была возможность «зарядить батарейки». Отдыхали, немного позагорали на пляже. Но особо тут не разгуляешься — все-таки мы в сборной, а не на отпуске. И совсем скоро нас ждет тяжелейший матч, — отметил защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи.

— Что для вас значит Кубок конфедераций как для достаточно опытного игрока?

— Важнейшее событие, потому что тренер доверил мне роль лидера обороны. Это проверка на прочность. Подобное испытание выведет меня на новый уровень, чему очень рад.

— Что доставляет больше всего сложностей?

— Я не играл по схеме с тремя защитниками уже много лет. В «Арсенале» мы действуем иначе, поэтому перестраиваться тяжело. Разве что в конце сезона Арсен Венгер стал применять такую же тактику. И в этом плане здорово, что в клубе и сборной расстановки становятся похожи. Другое дело, к ней нужно привыкать. Как бы на это не ушел целый сезон.

— В грядущем сезоне «Арсенал» не выступит в Лиге чемпионов впервые за долгие годы…

— Стараюсь не думать об этом. Во-первых, потому что я в сборной. Во-вторых, потому что ничего уже не исправить. Конечно, будет непривычно. Но наша задача предельно ясна — нужно вернуться в Лигу чемпионов уже через год.

— Нас ждет сложнейший матч. Здорово, что мы остались в Сочи — можем спокойно готовиться без всяких перелетов, — поддержал партнера по сборной хавбек «Ливерпуля» Эмре Джан. — Состав у нас молодой, не такой опытный как у Мексики, но голодный до побед. Это тоже важно. Считаю, мы изначально были в числе фаворитов. И своей игрой в групповом турнире доказали, что сильны даже без наших главных звезд. Все парни, которые есть сейчас в команде, проявляют себя отлично.

— Ощущаете себя одним из лидеров?

— Да я сам никакой не ветеран, как вы понимаете. Сколько провел матчей за сборную? Чуть больше десяти. Но да, стараюсь помогать партнерам, которые в команде впервые.

— А кто реальный лидер команды здесь, в России? Дракслер?

— Да, Юлиан — вожак. Он не самый громкий на поле, но своей игрой ведет всех за собой. Футбол Дракслера всегда полон страсти и желания. Плюс он опытен, дает много советов.

— В 2011 году вы играли против Мексики в полуфинале юношеского чемпионата мира…

— Тогда даже забил, но мы уступили 2:3. Там были какие-то невероятные голы: через себя, прямым ударом с углового. О реванше не думаю. Так много времени прошло, я был 17-летним парнем. Чемпионат проходил как раз в Мексике, и это было круто! Матч за 3-е место против Бразилии собрал 95 тысяч зрителей. В этой стране безумно любят футбол.

— «Ливерпуль» подписал Мохамеда Салаха. Как вам новый партнер?

— О, классный игрок. Как раз сидел тут на днях в гоcтинице и изучал его статистику в «Роме». Думаю, принесет болельщикам «Ливерпуля» массу удовольствия.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эмре Джан <a href="https://twitter.com/hashtag/lfc?src=hash">#lfc</a> <a href="https://t.co/V9UZxvDbyp">pic.twitter.com/V9UZxvDbyp</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/879609376855785473">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как планируете сдержать звезду мексиканцев Хавьера Эрнандеса? — этот вопрос звучал в адрес каждого футболиста, ведь Чичарито выступает за «Байер».

— Мексика сильна командным духом. И нужно быть внимательными с каждым из соперников. Они будут агрессивны, станут биться каждый за каждого. Нам нужно показать свой максимум, чтобы выйти в финал, — ушел от ответа Мустафи.

Высказался на тему соперничества с Чичарито и одноклубник мексиканца Беньямин Хенрикс, защитник.

— Играть против Хавьера невыносимо тяжело. Он не самого высокого роста, но действует с таким напором, что его сложно остановить. Быстрый и неприятный противник, — сказал Хенрикс.

В качестве бонуса к репортерам подошел тренер сборной Германии Мирослав Клозе. 39-летний национальный рекордсмен по голам (71) только осваивается в новой роли. Он отвечает за работу с нападающими, но в большей степени это, судя по всему, касается теории. А вот на поле Клозе ведет себя скромно. Складывает мячи, да и то за ним их потом перекладывают в другое место.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Клозе-бомбардир забил 71 гол за сборную. Клозе-тренер не знает, куда складывать мячики <a href="https://twitter.com/hashtag/GERMEX?src=hash">#GERMEX</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A42017?src=hash">#Ф2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/DieMannchaft?src=hash">#DieMannchaft</a> <a href="https://t.co/YD84iFdXXa">https://t.co/YD84iFdXXa</a></p>— Ярослав Сусов (@YaroSusov) <a href="https://twitter.com/YaroSusov/status/879656846419795968">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Как вам опыт работы в сборной? В перспективе хотели бы стать главным? Может, планируете подсидеть Лева?

— (смеется) Подождите, куда торопиться. Это мой первый подобный опыт. Пока счастлив тому, что есть. Мне нравится быть частью тренерского штаба, просматривать видео, анализировать действия игроков. Сейчас в сборной собраны молодые парни — приятно помогать им развиваться.

— Вы останетесь в штабе Лева до чемпионата мира?

— Я бы очень этого хотел. После Кубка конфедераций сядем и все обсудим. Одно знаю точно: хочу быть именно тренером, это мой путь.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Легенда <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5?src=hash">#клозе</a> <a href="https://t.co/NXlAXyeB7v">pic.twitter.com/NXlAXyeB7v</a></p>— Филипп Папенков (@PippoGranato) <a href="https://twitter.com/PippoGranato/status/879608416351727617">27 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ

из Сочи.