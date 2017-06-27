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https://sport.mail.ru/football2017/news/30206761/
27 июня 2017, 16:13 | Спорт-Экспресс

Клозе хочет вернуться в Россию. Как немцы готовятся к Мексике

Репортаж с тренировки сборной Германии, после которой общаться с прессой вышли сразу шесть игроков.

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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. Полуфинал. Послезавтра. ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА (21.00).

Накануне в специальном разделе на сайте ФИФА для журналистов появилась запись: «Во вторник в 10:30 сборная Германии проведет тренировку. Перед ее началом будет общение с шестью игроками».

С ШЕСТЬЮ! Это кажется чем-то невероятным. Например, в нашей национальной команде после тренировок с журналистами говорят двое. И больше не может быть в принципе.

Возле тренировочного поля через дорогу от «Фишта» собрались десятки телекамер. Немцы, мексиканцы, бразильцы, англичане. Россияне, разумеется.

Пресс-атташе чемпионов мира жестко контролировал процесс. Менял игроков местами: сначала один говорил на камеры, другой на диктофоны, третий отвечал на немецкие вопросы, четвертый на международные и так далее. Потом все менялись местами. Каждое из которых было оборудовано зонтом от солнца.

Понятно, что особых откровений в такой суете ни от кого не дождешься. Но сам факт такой «движухи» — это круто.

— Вчера у нас был выходной. Классно, что остались в Сочи. Была возможность «зарядить батарейки». Отдыхали, немного позагорали на пляже. Но особо тут не разгуляешься — все-таки мы в сборной, а не на отпуске. И совсем скоро нас ждет тяжелейший матч, — отметил защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи.

— Что для вас значит Кубок конфедераций как для достаточно опытного игрока?

— Важнейшее событие, потому что тренер доверил мне роль лидера обороны. Это проверка на прочность. Подобное испытание выведет меня на новый уровень, чему очень рад.

— Что доставляет больше всего сложностей?

— Я не играл по схеме с тремя защитниками уже много лет. В «Арсенале» мы действуем иначе, поэтому перестраиваться тяжело. Разве что в конце сезона Арсен Венгер стал применять такую же тактику. И в этом плане здорово, что в клубе и сборной расстановки становятся похожи. Другое дело, к ней нужно привыкать. Как бы на это не ушел целый сезон.

— В грядущем сезоне «Арсенал» не выступит в Лиге чемпионов впервые за долгие годы…

— Стараюсь не думать об этом. Во-первых, потому что я в сборной. Во-вторых, потому что ничего уже не исправить. Конечно, будет непривычно. Но наша задача предельно ясна — нужно вернуться в Лигу чемпионов уже через год.

— Нас ждет сложнейший матч. Здорово, что мы остались в Сочи — можем спокойно готовиться без всяких перелетов, — поддержал партнера по сборной хавбек «Ливерпуля» Эмре Джан. — Состав у нас молодой, не такой опытный как у Мексики, но голодный до побед. Это тоже важно. Считаю, мы изначально были в числе фаворитов. И своей игрой в групповом турнире доказали, что сильны даже без наших главных звезд. Все парни, которые есть сейчас в команде, проявляют себя отлично.

— Ощущаете себя одним из лидеров?

— Да я сам никакой не ветеран, как вы понимаете. Сколько провел матчей за сборную? Чуть больше десяти. Но да, стараюсь помогать партнерам, которые в команде впервые.

— А кто реальный лидер команды здесь, в России? Дракслер?

— Да, Юлиан — вожак. Он не самый громкий на поле, но своей игрой ведет всех за собой. Футбол Дракслера всегда полон страсти и желания. Плюс он опытен, дает много советов.

— В 2011 году вы играли против Мексики в полуфинале юношеского чемпионата мира…

— Тогда даже забил, но мы уступили 2:3. Там были какие-то невероятные голы: через себя, прямым ударом с углового. О реванше не думаю. Так много времени прошло, я был 17-летним парнем. Чемпионат проходил как раз в Мексике, и это было круто! Матч за 3-е место против Бразилии собрал 95 тысяч зрителей. В этой стране безумно любят футбол.

— «Ливерпуль» подписал Мохамеда Салаха. Как вам новый партнер?

— О, классный игрок. Как раз сидел тут на днях в гоcтинице и изучал его статистику в «Роме». Думаю, принесет болельщикам «Ливерпуля» массу удовольствия.

— Как планируете сдержать звезду мексиканцев Хавьера Эрнандеса? — этот вопрос звучал в адрес каждого футболиста, ведь Чичарито выступает за «Байер».

— Мексика сильна командным духом. И нужно быть внимательными с каждым из соперников. Они будут агрессивны, станут биться каждый за каждого. Нам нужно показать свой максимум, чтобы выйти в финал, — ушел от ответа Мустафи.

Высказался на тему соперничества с Чичарито и одноклубник мексиканца Беньямин Хенрикс, защитник.

— Играть против Хавьера невыносимо тяжело. Он не самого высокого роста, но действует с таким напором, что его сложно остановить. Быстрый и неприятный противник, — сказал Хенрикс.

В качестве бонуса к репортерам подошел тренер сборной Германии Мирослав Клозе. 39-летний национальный рекордсмен по голам (71) только осваивается в новой роли. Он отвечает за работу с нападающими, но в большей степени это, судя по всему, касается теории. А вот на поле Клозе ведет себя скромно. Складывает мячи, да и то за ним их потом перекладывают в другое место.

— Как вам опыт работы в сборной? В перспективе хотели бы стать главным? Может, планируете подсидеть Лева?

(смеется) Подождите, куда торопиться. Это мой первый подобный опыт. Пока счастлив тому, что есть. Мне нравится быть частью тренерского штаба, просматривать видео, анализировать действия игроков. Сейчас в сборной собраны молодые парни — приятно помогать им развиваться.

— Вы останетесь в штабе Лева до чемпионата мира?

— Я бы очень этого хотел. После Кубка конфедераций сядем и все обсудим. Одно знаю точно: хочу быть именно тренером, это мой путь.

Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ
из Сочи.
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