Клозе хочет вернуться в Россию. Как немцы готовятся к Мексике
Репортаж с тренировки сборной Германии, после которой общаться с прессой вышли сразу шесть игроков.
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КУБОК КОНФЕДЕРАЦИЙ-2017. Полуфинал. Послезавтра. ГЕРМАНИЯ — МЕКСИКА (21.00).
Накануне в специальном разделе на сайте ФИФА для журналистов появилась запись: «Во вторник в 10:30 сборная Германии проведет тренировку. Перед ее началом будет общение с шестью игроками».
С ШЕСТЬЮ! Это кажется
Возле тренировочного поля через дорогу от «Фишта» собрались десятки телекамер. Немцы, мексиканцы, бразильцы, англичане. Россияне, разумеется.
Понятно, что особых откровений в такой суете ни от кого не дождешься. Но сам факт такой «движухи» — это круто.
— Вчера у нас был выходной. Классно, что остались в Сочи. Была возможность «зарядить батарейки». Отдыхали, немного позагорали на пляже. Но особо тут не разгуляешься —
— Что для вас значит Кубок конфедераций как для достаточно опытного игрока?
— Важнейшее событие, потому что тренер доверил мне роль лидера обороны. Это проверка на прочность. Подобное испытание выведет меня на новый уровень, чему очень рад.
— Что доставляет больше всего сложностей?
— Я не играл по схеме с тремя защитниками уже много лет. В «Арсенале» мы действуем иначе, поэтому перестраиваться тяжело. Разве что в конце сезона Арсен Венгер стал применять такую же тактику. И в этом плане здорово, что в клубе и сборной расстановки становятся похожи. Другое дело, к ней нужно привыкать. Как бы на это не ушел целый сезон.
— В грядущем сезоне «Арсенал» не выступит в Лиге чемпионов впервые за долгие годы…
— Стараюсь не думать об этом.
— Нас ждет сложнейший матч. Здорово, что мы остались в Сочи — можем спокойно готовиться без всяких перелетов, — поддержал партнера по сборной хавбек «Ливерпуля» Эмре Джан. — Состав у нас молодой, не такой опытный как у Мексики, но голодный до побед. Это тоже важно. Считаю, мы изначально были в числе фаворитов. И своей игрой в групповом турнире доказали, что сильны даже без наших главных звезд. Все парни, которые есть сейчас в команде, проявляют себя отлично.
— Ощущаете себя одним из лидеров?
— Да я сам никакой не ветеран, как вы понимаете. Сколько провел матчей за сборную? Чуть больше десяти. Но да, стараюсь помогать партнерам, которые в команде впервые.
— А кто реальный лидер команды здесь, в России? Дракслер?
— Да, Юлиан — вожак. Он не самый громкий на поле, но своей игрой ведет всех за собой. Футбол Дракслера всегда полон страсти и желания. Плюс он опытен, дает много советов.
— В 2011 году вы играли против Мексики в полуфинале юношеского чемпионата мира…
— Тогда даже забил, но мы уступили 2:3. Там были
— «Ливерпуль» подписал Мохамеда Салаха. Как вам новый партнер?
— О, классный игрок. Как раз сидел тут на днях в гоcтинице и изучал его статистику в «Роме». Думаю, принесет болельщикам «Ливерпуля» массу удовольствия.
— Как планируете сдержать звезду мексиканцев Хавьера Эрнандеса? — этот вопрос звучал в адрес каждого футболиста, ведь Чичарито выступает за «Байер».
— Мексика сильна командным духом. И нужно быть внимательными с каждым из соперников. Они будут агрессивны, станут биться каждый за каждого. Нам нужно показать свой максимум, чтобы выйти в финал, — ушел от ответа Мустафи.
Высказался на тему соперничества с Чичарито и одноклубник мексиканца Беньямин Хенрикс, защитник.
— Играть против Хавьера невыносимо тяжело. Он не самого высокого роста, но действует с таким напором, что его сложно остановить. Быстрый и неприятный противник, — сказал Хенрикс.
В качестве бонуса к репортерам подошел тренер сборной Германии Мирослав Клозе. 39-летний национальный рекордсмен по голам (71) только осваивается в новой роли. Он отвечает за работу с нападающими, но в большей степени это, судя по всему, касается теории. А вот на поле Клозе ведет себя скромно. Складывает мячи, да и то за ним их потом перекладывают в другое место.
— Как вам опыт работы в сборной? В перспективе хотели бы стать главным? Может, планируете подсидеть Лева?
— (смеется) Подождите, куда торопиться. Это мой первый подобный опыт. Пока счастлив тому, что есть. Мне нравится быть частью тренерского штаба, просматривать видео, анализировать действия игроков. Сейчас в сборной собраны молодые парни — приятно помогать им развиваться.
— Вы останетесь в штабе Лева до чемпионата мира?
— Я бы очень этого хотел. После Кубка конфедераций сядем и все обсудим. Одно знаю точно: хочу быть именно тренером, это мой путь.
Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ
из Сочи.
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