Хуан Антонио Пицци: Не нужно навязывать нам статус фаворитов

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Естественно, мы очень рады находиться в Казани и иметь возможность сыграть в полуфинале, — начал главный тренер чилийцев. — Это была одна из наших главных целей на турнире. Понимаем, что матч получится сложным для обеих команд. Постараемся максимально выложиться и пробиться в решающий матч. Готовы к этому. Когда Чили выходит из группы, всегда становится лучше в плей-офф, на всех турнирах. Поэтому и уверен, что завтра будет великолепная игра в нашем исполнении. Минусы устранили, сыграем с Португалией с максимальной отдачей.

— Смогут ли завтра сыграть Медель и Клаудио Браво, у которых имелись проблемы со здоровьем?

— Да, нам повезло — все 23 футболиста здоровы и доступны для матча. Это шикарно. Конечно, понимаем, что в любой момент могут произойти травмы или лишние желтые карточки, но сейчас у нас в распоряжении полный состав. Надеюсь, что все футболисты будут играть так же хорошо, как и прежде.

— Как считаете, кто фаворит?

— Уже не раз говорил об этом: мне безразличны разговоры на эту тему. И Чили, и Португалия — превосходные команды, намеревающиеся выйти в финал. У обеих сборных есть сильные стороны и возможности выиграть. Будем навязывать сопернику собственный стиль. Нет смысла навязывать нам статус фаворитов.

— Как чувствует себя Алексис Санчес в связи с его неопределенным клубным будущем?

— Он рад, предвкушает игру с Португалией и возможный выход в финал. Алексис с огромной самоотдачей работал все это время. Он доволен, столкнулся с уникальной жизненной ситуацией — лучшие клубы мира намереваются его приобрести, а это значит, что он очень востребованный футболист. Это должно только помочь. Сейчас Санчес точно сконцентрирован на делах сборной.

— Сможете сыграть против Португалии так же, как и с Германией в первом тайме? Все считают, что это был лучший футбол в исполнении вашей команды.

— Гарантирую, что наш игровой план будет еще лучше. С другой стороны, все матчи отличаются друг от друга. Все решения зависят от игрового стиля соперника, который мы внимательно анализируем. Но вы правы, первую половину матча против Германии сборная Чили провела очень хорошо. Это было связано не только с нашей собственной игрой, но и поведением соперника, что нельзя не учитывать.

— Кто от кого больше зависит — Португалия от Роналду или Чили от Санчеса и Видаля? И есть ли у вас план, если вдруг кто-то из лидеров не сможет сыграть?

— Мы строим игру, опираясь на всех футболистов. Каждый должен выкладываться на 100 процентов, иначе коллективного футбола не получится. Считаю, что и мы, и Португалия демонстрируют именно единый командный стиль. Криштиану не может выходить и обеспечивать результат в одиночку, он тоже зависит от партнеров. Если ли план Б у нас? Конечно. Мы имеем и основную тактику, и альтернативную. В любой момент можем вытащить ее из шкафа, не сомневайтесь.

— В Португалии есть игрок с такой же фамилией, как у вас — Пицци. Вы не родственники?

— Слышал о нем, конечно же. Знаю, что ему задавали такой же вопрос, читал про его карьеру. Но, само собой, мы не близкие люди, лично я с ним не знаком. Мельком виделись — и всё. Но с удовольствием бы с ним пообщался! Это же хорошо — встретить однофамильца.

— Как можно остановить Роналду?

— Не раз уже говорил: мы всегда проводим анализ соперника. Знаем Криштиану очень хорошо, все его сильные стороны. И не изобретаем здесь велосипед! Роналду в течение 10−12 лет демонстрирует высочайший класс, имеет разнообразную палитру прекрасных качеств, очень быстрый, много забивает, получил столько «Золотых мячей»… И мы понимаем, с чем нам предстоит столкнуться. Будем на все это реагировать. Постараемся остановить его при верховых мячах, а также задерживать его немного при коротких перепасовках с партнерами.

— Что ожидаете от поддержки горячих чилийских фанатов?

— Чувствуем, что за нас очень болеют. Да вообще вся аудитория на российских стадионах всегда поддерживала нас! Мы впервые вышли в полуфинал Кубка конфедераций и чувствуем, что здесь не одни. Постараемся в среду вознаградить фанатов за их поддержку и любовь.

А в самом конце пресс-конференции от одной из российских журналисток прозвучал вопрос, в котором упоминалась опровергнутая уже фраза Видаля. Чилийский полузащитник якобы назвал Криштиану «самоуверенным умником» и сказал, что для него не существует этого футболиста (позже стало ясно, что это всего лишь трудности перевода — на самом деле Артуро заявил, что для него не бывает грозных соперников, и всего-то).

Главный тренер либо не до конца понял, о чем его спрашивают, либо сделал вид. И еще раз ответил чисто по-футбольному.

— Как я уже заметил, мы анализируем любого соперника. Роналду завтра выйдет на поле, и наша задача — быть максимально бдительными, предприняв контрмеры.

Марсело ДИАС: «МЫ ГОЛОДНЫ ДО НОВЫХ ТРОФЕЕВ»

— Чувствуем себя отлично. Хорошо отдохнули, восстановились, — отметил полузащитник «Сельты». — Завтрашний матч воспринимаем со всей серьезностью. Есть прекрасная возможность выйти в финал, будем бороться до конца. Сейчас у нас есть полный состав в распоряжении — нет травмированных. Последний месяц получился для Чили очень результативным. Здесь, в России — и я уже говорил — после каждого матча наша команда чувствует ощущает себя только увереннее, сильнее и мощнее. Поэтому завтра мы обязательно постараемся победить! У нас есть все для этого.

Мы два раза подряд побеждали на Кубке Америки, и это тоже было нелегко. Но все еще голодны, жаждем дополнительных побед и намереваемся пробиться в финал. И уверены, что можем это осилить.

— Многие говорили, что вас не хватало в матче с Австралией, где чилийская сборная едва не проиграла.

— Я часто замечал: чувствую себя таким же важным для команды футболистом, как и все мои партнеры. Не имею права считать себя выше кого-то. Все мы представляем одну страну, и каждый всегда работает на 100 процентов.

— В испанском чемпионате вы уже встречались с Роналду. Как считаете, его игра в клубе отличается от сборной?

— Мы знаем, кто такой Криштиану. Изумительный и очень опасный футболист. Сейчас сложно сказать, как он сыграет против нас. Но Роналду провел замечательный сезон в «Реале» и с такой же силой продолжает выступать на Кубке конфедераций. Естественно, постараемся его остановить, лишить свободного пространства. Но знаем, что это очень нелегко.

— Один из лучших игроков Чили Алексис Санчес подвис в неопределенности насчет будущей клубной карьеры. Ему это не мешает?

— Алексис — исключительно замечательный футболист, который показывает свой класс в течение многих лет. И иметь такого партнера просто превосходно. Надеюсь, его нынешняя ситуация только поможет нам, ведь она может дополнительно его мотивировать. Вместе с Санчесом у нас будет мощная атака.

— Чилийские болельщики очень важны для команды, всегда ведут себя шумно, носят яркие красные футболки. Но случился казус: в матче с Германией некоторые фанаты сняли видео, где оскорбляли Джонни Эрреру…

— Слышал об этом, и мы очень сожалеем, что они снимают некрасивые ролики с резкими высказываниями в отношении некоторых футболистов. Не понимаю, зачем это делается, нет никакого смысла! Может, собирают подписчиков? Для меня это недопустимо. Футбол должен объединять, дарить удовольствие. Это игра, символизирующая мир. А выступать с такими оскорблениями — недопустимо. Я очень расстроен, ведь мы представляем одну и ту же страну. Если против одного из нас предпринимают такие шаги, значит, делают это и против всей команды.

Михаил ГОНЧАРОВ

из Казани.