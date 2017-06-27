Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
Группа B
25.06 завершен Германия 3
Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
тв
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30205336/
27 июня 2017, 14:57 | Чемпионат.com

Тарханов: На КК звёзды играют исключительную роль, Роналду — особенный персонаж

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о проходящем в России Кубке конфедераций. В полуфиналах турнира сыграют Португалия — Чили и Германия — Мексика.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Естественно, буду продолжать смотреть Кубок конфедераций. Все четыре команды на очень хорошем уровне, трудно предположить, кто выиграет. Не могу сказать, чья школа лучше: европейская или латиноамериканская. Все команды хорошо контролируют мяч, играют в атаку. Конечно, в таких матчах звёзды играют исключительную роль, поэтому Криштиану Роналду — особенный персонаж», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО
Викторина
Кто по национальности вратарь сборной России Гильерме?