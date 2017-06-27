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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
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22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30205140/
27 июня 2017, 14:41 | РБК-Спорт

Португальцы потеряли трех игроков перед полуфиналом Кубка конфедераций

Защитники сборной Португалии Рафаэль Геррейро и Пепе пропустят матч против Чили на Кубке конфедераций. Под вопросом участие в игре Бернарду Сильвы.

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© РИА "Новости"

Рафаэль Геррейро получил травму в матче против сборной России. На 65-й минуте вместо него на поле вышел Элизеу. Участие Геррейро в матче против чилийцев исключено.

Защитник «Реала» Пепе здоров, однако не сможет сыграть в полуфинале Кубка конфедераций из-за дисквалификации. Он получил желтые карточки в матче против России и Новой Зеландии и пропустит один матч.

Бернарду Силва получил травму в матче последнего тура группового турнира против Новой Зеландии. Полузащитник был заменен в перерыве на Луиша Пицци. Силва тренируется индивидуальное и решение о его участии в матче против Чили будет принято непосредственно перед игрой.

Матч Португалия — Чили состоится 28 июня на стадионе в Казани. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

Во втором полуфинале встретятся сборные Германии и Мексики. Матч пройдет в Сочи 29 июня и также начнется в 21:00.

Сборная Португалии впервые выступает на Кубке конфедераций. На турнир она пробилась как чемпион Европы.
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