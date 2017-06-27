Португальцы потеряли трех игроков перед полуфиналом Кубка конфедераций
Защитники сборной Португалии Рафаэль Геррейро и Пепе пропустят матч против Чили на Кубке конфедераций. Под вопросом участие в игре Бернарду Сильвы.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Рафаэль Геррейро получил травму в матче против сборной России. На 65-й минуте вместо него на поле вышел Элизеу. Участие Геррейро в матче против чилийцев исключено.
Защитник «Реала» Пепе здоров, однако не сможет сыграть в полуфинале Кубка конфедераций
Бернарду Силва получил травму в матче последнего тура группового турнира против Новой Зеландии. Полузащитник был заменен в перерыве на Луиша Пицци. Силва тренируется индивидуальное и решение о его участии в матче против Чили будет принято непосредственно перед игрой.
Матч Португалия — Чили состоится 28 июня на стадионе в Казани. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.
Во втором полуфинале встретятся сборные Германии и Мексики. Матч пройдет в Сочи 29 июня и также начнется в 21:00.
Сборная Португалии впервые выступает на Кубке конфедераций. На турнир она пробилась как чемпион Европы.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter