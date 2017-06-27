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https://sport.mail.ru/football2017/news/30204749/
27 июня 2017, 14:16 | ТАСС

Диас: Футболисты сборной Чили чувствуют в себе силы обыграть португальцев

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Чили после каждого матча на Кубке конфедераций прибавляют в уверенности в себе и чувствуют в себе силы обыграть команду Португалии в полуфинале турнира. Об этом рассказал на пресс-конференции накануне встречи полузащитник чилийцев Марсело Диас.

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© ИТАР-ТАСС

«Мы чувствуем себя отлично — хорошо отдохнули, восстановились, и, само собой, воспринимаем матч со всей серьезностью. У нас есть возможность выйти финал, и мы хотим выиграть турнир, — поделился ожиданиями Диас. — Мы представляем нашу страну, и это наполняет нас гордостью, мы дважды выиграли Кубок Америки — и это было нелегко, на протяжении многих лет мы показываем результат, причем делаем это с лучшими сборными мира, так что и здесь хотим победы. После каждого матча мы чувствуем себя все более уверенными и сильными, в то же время мы сосредоточены».

Полузащитник рассказал, как команда собирается останавливать лидера португальцев Криштиану Роналду: «Мы знаем, кто такой Роналду, он изумительный и в то же время опасный игрок. Он провел замечательный сезон и, уверен, намерен продолжить в том же духе и здесь. Мы постараемся остановить его, сократить ему пространство для маневра. Мы не будем сильно менять свою игру, но постараемся дать ему мало шансов».

«Сборная Чили — команда друзей»

Диас отметил, что на нападающем команде Алексисе Санчесе не сказывается неопределенность с клубом на следующий сезон. «Алексис — исключительно хороший игрок на протяжении многих лет, у него много положительных качеств — как личных, так и футбольных. Надеюсь, он продержится в хорошей форме все лето, а его настрой поможет команде. Он хороший игрок и друг и заслуживает нашего уважения», — добавил он.

В матче смогут принять участие защитник Гари Модель, замененный из-за травмы во второй встрече на турнире, и вратарь Клаудио Браво, пропустивший первые две игры. «Быть в полном составе — великолепная возможность, это задел для нас», — отметил Диас. «У нас есть Алексис, Артуро Видаль, и в целом мы команда друзей», — подчеркнул полузащитник.

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на «Казань-Арене» в среду, начало — в 21:00 мск.
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