Немецкие футболисты рады, что проведут полуфинальный матч Кубка конфедераций в Сочи

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборные Германии и Мексики сыграют в полуфинале Кубка конфедераций 29 июня в Сочи.

«Мы очень рады, что остались в Сочи и спокойно можем готовиться к полуфинальному матчу без перелетов., — сказал Джан. -У нас не такая опытная команда, как у сборной Мексики, но мы голодны до побед. Наша команда изначально была фаворитом турнира, и мы подтвердили это своей игрой, даже несмотря на то, что в нашем составе нет опытных игроков, а собрана в основном молодежь».

Джан считает, что матч против мексиканцев будет сложным для его команды. «Нас ждет сложный матч против очень хорошего соперника. Я помню наш матч против команды Мексики несколько лет назад на юношеском чемпионате мира. Тогда была невероятная игра с очень красивыми голами, но, к сожалению, мы проиграли, на том матче присутствовало 95 тысяч человек, в Мексике очень любят футбол», — отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.