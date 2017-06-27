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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30204049/
27 июня 2017, 13:51 | ТАСС

Немецкие футболисты рады, что проведут полуфинальный матч Кубка конфедераций в Сочи

СОЧИ, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Германии по футболу рада, что проведет полуфинальный матч Кубка конфедераций против команды Мексики в Сочи. Об этом журналистам рассказал полузащитник немецкой команды Эмре Джан.

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© ИТАР-ТАСС

Сборные Германии и Мексики сыграют в полуфинале Кубка конфедераций 29 июня в Сочи.

«Мы очень рады, что остались в Сочи и спокойно можем готовиться к полуфинальному матчу без перелетов., — сказал Джан. -У нас не такая опытная команда, как у сборной Мексики, но мы голодны до побед. Наша команда изначально была фаворитом турнира, и мы подтвердили это своей игрой, даже несмотря на то, что в нашем составе нет опытных игроков, а собрана в основном молодежь».

Джан считает, что матч против мексиканцев будет сложным для его команды. «Нас ждет сложный матч против очень хорошего соперника. Я помню наш матч против команды Мексики несколько лет назад на юношеском чемпионате мира. Тогда была невероятная игра с очень красивыми голами, но, к сожалению, мы проиграли, на том матче присутствовало 95 тысяч человек, в Мексике очень любят футбол», — отметил он.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, а завершится 2 июля.
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