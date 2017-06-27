Клозе пока не думает о начале карьеры главного тренера

Лучший бомбардир чемпионатов мира Клозе с 2016 года является помощником главного тренера сборной Германии.

«Пока я не думаю о начале индивидуальной карьеры, прошло слишком мало времени. Я наслаждаюсь тем, что могу помогать молодым игрокам в сборной становиться лучше. Я получаю настоящее удовольствие от работы, анализа игры и действий игроков. О том, что будет в будущем, пока не думаю», — сказал Клозе.

В рамках полуфинала Кубка конфедераций сборная Германии сыграет против команды Мексики. Матч пройдет в Сочи 29 июня.