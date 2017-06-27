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https://sport.mail.ru/football2017/news/30203828/
27 июня 2017, 13:37 | Советский спорт

Андрей Бутенко: Система видеоповторов не отработана до конца

Заместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о введение системы видеоповторов.

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© РИА "Новости"

«У главы департамента судейства РФС — один взгляд, у Валерия Карпина — другой. У меня, возможно, третий. В видеоповторах не все так хорошо, как хотелось бы. Я более лояльно к ним отношусь. Вижу в этом положительные составляющие. Но пока система не отработана до конца, есть большие вопросы — именно по определению качества судейства, решения арбитра. Потому что одни эпизоды рассматриваются, другие — нет. Говорить о каких-то конкретных плюсах или минусах не имеет смысла. Пусть все идёт, как идет. Если в ФИФА заинтересованы в развитии данного вмешательства в работу арбитра, то, значит, время покажет. Лично я отношусь к этому лояльно и вижу больше плюсов, чем минусов. И это мое мнение.

В споре противников и защитников системы видеоповторов невозможно найти баланс и сохранить его, потому что ФИФА сейчас только в самом начале пути по данному факту внедрения видеоповторов. Все это должно быть отработано, и минимум через два года можно будет говорить о какой-то конкретике, — цитирует Бутенко «Национальная служба новостей».
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