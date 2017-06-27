Андрей Бутенко: Система видеоповторов не отработана до конца
Заместитель председателя судейского комитета РФС Андрей Бутенко поделился мнением о введение системы видеоповторов.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«У главы департамента судейства РФС — один взгляд, у Валерия Карпина — другой. У меня, возможно, третий. В видеоповторах не все так хорошо, как хотелось бы. Я более лояльно к ним отношусь. Вижу в этом положительные составляющие. Но пока система не отработана до конца, есть большие вопросы — именно по определению качества судейства, решения арбитра. Потому что одни эпизоды рассматриваются, другие — нет. Говорить о
В споре противников и защитников системы видеоповторов невозможно найти баланс и сохранить его, потому что ФИФА сейчас только в самом начале пути по данному факту внедрения видеоповторов. Все это должно быть отработано, и минимум через два года можно будет говорить о
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter