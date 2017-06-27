Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами

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Браво, восстанавливавшийся от травмы, пропустил первые две встречи на турнире и сыграл в третьей, Медель из-за повреждения был заменен во второй игре с немцами.

«Нам повезло — все 23 игрока готовы к матчу», — ответил Пицци на вопрос о готовности Меделя и Браво.

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на «Казань-Арене» в среду, начало — в 21:00 мск.