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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30203549/
27 июня 2017, 13:06 | ТАСС

Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Чили по футболу Гари Медель и вратарь команды Клаудио Браво смогут принять участие в полуфинальном матче Кубка конфедераций против португальцев. Об этом сообщил на пресс-конференции накануне встречи главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.

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Браво, восстанавливавшийся от травмы, пропустил первые две встречи на турнире и сыграл в третьей, Медель из-за повреждения был заменен во второй игре с немцами.

«Нам повезло — все 23 игрока готовы к матчу», — ответил Пицци на вопрос о готовности Меделя и Браво.

Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на «Казань-Арене» в среду, начало — в 21:00 мск.
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