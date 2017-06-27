Чилийские футболисты Медель и Браво готовы сыграть в полуфинале с португальцами
КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Защитник сборной Чили по футболу Гари Медель и вратарь команды Клаудио Браво смогут принять участие в полуфинальном матче Кубка конфедераций против португальцев. Об этом сообщил на
пресс-конференции накануне встречи главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.
Браво, восстанавливавшийся от травмы, пропустил первые две встречи на турнире и сыграл в третьей, Медель
«Нам повезло — все 23 игрока готовы к матчу», — ответил Пицци на вопрос о готовности Меделя и Браво.
Полуфинальная встреча Кубка конфедераций пройдет на «Казань-Арене» в среду, начало — в 21:00 мск.
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