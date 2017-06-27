«Предал клуб, а теперь и девушку». Немцы против своего капитана

Йоахим Лёв на Кубке конфедераций успел дважды всех удивить ещё до первого матча, причём оба сюрприза преподнёс с одним игроком. Сначала назначил Юлиана Дракслера капитаном сборной, а затем анонсировал его трансформацию на поле из скоростного вингера в плеймейкера.



Проблема в том, что в глазах европейцев полузащитник дважды упал как человек. За один сезон он успел измазать себе репутацию от молодого таланта до предателя и человека, который позорит национальную команду. Сначала со скандалом покинул едва не утонувший «Вольфсбург» и перешёл в богатый «ПСЖ». А недавно был замечен в измене — на отдыхе оказался запечатлён с моделью из Мюнхена, которая участвовала в шоу «Germany’s next top-model». И сильно увеличил число ненавистников. «Предал клуб, а теперь и девушку», — не унимался «Твиттер». «Непонятно, в чём дело, — значится на фан-странице сборной Германии. — Юлиан и Лена (его девушка) ещё месяц назад были вместе. Надеемся, Лена в порядке».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">Julian Draxler, Lena Stiffel (sol) ile sevgili olmasına rağmen, İspanya’nın popüler adasında başka bir kadınla öpüşürken yakalandı. <a href="https://t.co/Uor9g20Z4C">pic.twitter.com/Uor9g20Z4C</a></p>— Sporag Magazine (@sporagcom) <a href="https://twitter.com/sporagcom/status/875429352929992704">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не случайно партнёры то и дело подчёркивают его важность и влиятельность в раздевалке. Это ответ недовольным. Капитанская повязка стала не только жать левую руку, но и заставила публику смотреть на игрока под микроскопом, следить вплоть до выражения лица.

Юлиан был встроен в клуб из города, известного автоконцерном «Фольксваген», вместо изъятого «двигателя» — Кевина Де Брёйне. Но ещё через сезон клуб лишился важных деталей, а на замену им поставили бэушные. Новый «двигатель» не мог работать по полной и стал глохнуть в окружении потенциального «металлолома». К счастью, после отставки спортивного директора его получилось изъять и встроить во французскую модель, где он оказался как влитой и открыл в себе новые возможности.

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 29.06.2017, 21:00 -:- Германия Мексика

«Считаю, что футболисты, которых можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера», — говорил Юрген Клопп зимой о полузащитнике. Люди считали деньги, а не смотрели на игру и перспективы. «Горецка был лучше», «Он забил лишь с пенальти», «против чилийцев он ничего не сделал, но получил похвалу», — разрываются социальные сети немецкими фанатами. Но Лёв понимает ситуацию. Он был одним из немногих, кто поддержал игрока после перехода в «ПСЖ» и компромиссно отнёсся к решению, встал на защиту после фиаско в Барселоне. «Такие игроки, как Киммих и Дракслер, стремительно развиваются. Их класс пока не мировой, но есть все шансы такими стать», — говорит тренер.



«Я осознал, что предыдущим командам был нужен исключительно как фланговый игрок. — говорил Юлиан. — В Париже, я получил больше свободы. Я постоянно меняю положение на поле и запутываю соперника. Мне это нравится. Такая же роль видится и тренеру в национальной сборной».



Полузащитник выступал исключительно в контратакующих командах, на Еро-2016 у того же Лёва выход Дракслера означал ставку на скорость. В драматичном четвертьфинале с Италией полузащитник вышел с целью гонять уставшего соперника и оживить партнёров. Но в Париже ему отвели больше задач. Да, он по-прежнему разворачивает контратаки, но при этом: 1) располагается ближе к центру, а фланги занимают фулбеки, 2) отдаёт не только последний пас, но и предпоследний. Если в первом случае это обычно поперечная передача, то во втором — диагональ. Зависит от расположения игрока. Если он впереди всех, то следует удар пас под удар, если впереди него есть хотя бы два партнёра, то диагональ.

Многофункциональность немца показал первый матч против «Барселоны», где он 1) организовал первый момент «ПСЖ», отдав диагональ на Кавани, а тот обострил на Матюиди, 2) забил после контратаки благодаря быстрому забегу в штрафную. Как оказалось, «двигатель», вытащенный из «Вольфсбурга», заработал в модели Унаи Эмери идеально.

На самом деле нет никакого сюрприза в перестановке Лёва, он просто учёл апгрейд полузащитника в Париже и сыграл на нём. Во-первых, Дракслер умело выбирает позицию для открытия под передачу и оперативно находит нового адресата. Во-вторых, он годится на роль обостряющего в любой схеме команды. Против Австралии в 4−3−3 немец играл «ложного вингера», то есть принимал мяч на левом фланге, а отдавал после смещения в центр. А после перехода на 3−4−3 он окончательно сместился на полуфланг, где получил больше свободы решений.



На полуфланге Дракслер сыграл и против Чили, где стал лучшим по показателю обводок и удачным действиям в финальной трети поля. Главным его оружием стали диагонали, привитые в контратакующем «ПСЖ». Например, навес на Киммиха в матче с Чили. У команды, контролирующей мяч, соперник воспринимает такое решение с неожиданностью, да и закалённый скоростью игрок действует очень быстро.

Главный тренер Германии считает Юлиана лидером того состава, что поехал в Россию. Полузащитник сыграл и в двух топ-чемпионатах, и в Лиге чемпионов, и на крупных международных турнирах, испытал тактику многих тренеров, сумел перестроиться. Личная жизнь? Да, неприглядный поступок, но вина оказалась заглажена. Девушка простила его. Мы же все помним, какому капитану возвращалась повязка после прощения женой измены.