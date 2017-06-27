«Предал клуб, а теперь и девушку». Немцы против своего капитана
Часть фанатов сборной Германии против Юлиана Дракслера как капитана. Рассказываем, почему он стал им заслуженно.
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Йоахим Лёв на Кубке конфедераций успел дважды всех удивить ещё до первого матча, причём оба сюрприза преподнёс с одним игроком. Сначала назначил Юлиана Дракслера капитаном сборной, а затем анонсировал его трансформацию на поле из скоростного вингера в плеймейкера.
Проблема в том, что в глазах европейцев полузащитник дважды упал как человек. За один сезон он успел измазать себе репутацию от молодого таланта до предателя и человека, который позорит национальную команду. Сначала со скандалом покинул едва не утонувший «Вольфсбург» и перешёл в богатый «ПСЖ». А недавно был замечен в измене — на отдыхе оказался запечатлён с моделью из Мюнхена, которая участвовала в шоу «Germany’s next top-model». И сильно увеличил число ненавистников. «Предал клуб, а теперь и девушку», — не унимался «Твиттер». «Непонятно, в чём дело, — значится на
Не случайно партнёры то и дело подчёркивают его важность и влиятельность в раздевалке. Это ответ недовольным. Капитанская повязка стала не только жать левую руку, но и заставила публику смотреть на игрока под микроскопом, следить вплоть до выражения лица.
Юлиан был встроен в клуб из города, известного автоконцерном «Фольксваген», вместо изъятого «двигателя» — Кевина Де Брёйне. Но ещё через сезон клуб лишился важных деталей, а на замену им поставили бэушные. Новый «двигатель» не мог работать по полной и стал глохнуть в окружении потенциального «металлолома». К счастью, после отставки спортивного директора его получилось изъять и встроить во французскую модель, где он оказался как влитой и открыл в себе новые возможности.
«Считаю, что футболисты, которых можно переманить большими деньгами, лишаются своего характера», — говорил Юрген Клопп зимой о полузащитнике. Люди считали деньги, а не смотрели на игру и перспективы. «Горецка был лучше», «Он забил лишь с пенальти», «против чилийцев он ничего не сделал, но получил похвалу», — разрываются социальные сети немецкими фанатами. Но Лёв понимает ситуацию. Он был одним из немногих, кто поддержал игрока после перехода в «ПСЖ» и компромиссно отнёсся к решению, встал на защиту после фиаско в Барселоне. «Такие игроки, как Киммих и Дракслер, стремительно развиваются. Их класс пока не мировой, но есть все шансы такими стать», — говорит тренер.
«Я осознал, что предыдущим командам был нужен исключительно как фланговый игрок. — говорил Юлиан. — В Париже, я получил больше свободы. Я постоянно меняю положение на поле и запутываю соперника. Мне это нравится. Такая же роль видится и тренеру в национальной сборной».
Полузащитник выступал исключительно в контратакующих командах, на Еро-2016 у того же Лёва выход Дракслера означал ставку на скорость. В драматичном четвертьфинале с Италией полузащитник вышел с целью гонять уставшего соперника и оживить партнёров. Но в Париже ему отвели больше задач. Да, он
Многофункциональность немца показал первый матч против «Барселоны», где он 1) организовал первый момент «ПСЖ», отдав диагональ на Кавани, а тот обострил на Матюиди, 2) забил после контратаки благодаря быстрому забегу в штрафную. Как оказалось, «двигатель», вытащенный из «Вольфсбурга», заработал в модели Унаи Эмери идеально.
На самом деле нет никакого сюрприза в перестановке Лёва, он просто учёл апгрейд полузащитника в Париже и сыграл на нём.
На полуфланге Дракслер сыграл и против Чили, где стал лучшим по показателю обводок и удачным действиям в финальной трети поля. Главным его оружием стали диагонали, привитые в контратакующем «ПСЖ». Например, навес на Киммиха в матче с Чили. У команды, контролирующей мяч, соперник воспринимает такое решение с неожиданностью, да и закалённый скоростью игрок действует очень быстро.
Главный тренер Германии считает Юлиана лидером того состава, что поехал в Россию. Полузащитник сыграл и в двух
Не годится на роль капитана
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