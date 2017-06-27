Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Иранская бригада арбитров во главе с Алирезой Фагани обслужит полуфинальный матч Кубка конфедераций по футболу между сборными Португалии и Чили. Об этом сообщает
пресс-служба Международной федерации футбола.
Матч пройдет 28 июня на «Казань-Арене» и начнется в 21:00 мск.
Линейными арбитрами назначены иранцы Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, четвертым судьей — представитель Саудовской Аравии Фахад
Групповой этап Кубка конфедераций завершился 25 июня. Команда Португалии набрала семь очков, заняв первое место в группе А. Сборная Чили финишировала второй в группе B с пятью очками.
Во втором полуфинале сыграют сборные Германии и Мексики. Встреча пройдет 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи. Финал турнира состоится 2 июля в
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