Иранец Фагани обслужит полуфинал Кубка конфедераций между сборными Португалии и Чили

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Матч пройдет 28 июня на «Казань-Арене» и начнется в 21:00 мск.

Линейными арбитрами назначены иранцы Реза Сохандан и Мохаммадреза Мансури, четвертым судьей — представитель Саудовской Аравии Фахад Аль-Мирдаси, видеоассистентами — Равшан Ирматов из Узбекистана, Абдулла Аль-Шалваи из Саудовской Аравии, помощником видеоассистента — американец Джейр Марруфо.

Групповой этап Кубка конфедераций завершился 25 июня. Команда Португалии набрала семь очков, заняв первое место в группе А. Сборная Чили финишировала второй в группе B с пятью очками.