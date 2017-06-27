Все против Роналду
28 июня на Кубке конфедераций стартует
плей-офф. Сначала сразятся сборные Португалии и Чили, а на следующий день силами померяются Германия и Мексика. Пока же ФИФА опровергает наличие у участников турнира допинга и оценивает работу системы VAR, а команды готовятся к продолжению соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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Допинга нет.
Несмотря на появившиеся слухи о том, что у игроков сборной России обнаружены положительные
Напротив, Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным опровержением.
Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит отметил, что
«Футболисты российской команды, которые принимали участие в турнире, прошли предварительное тестирование. До сих пор все тесты на Кубке конфедераций были негативными», — заявил функционер.
Отметили в ФИФА и что тесты российских игроков с чемпионата мира 2014 года в Бразилии также дали отрицательные результаты.
Видеоповторы работают.
Оценили в ФИФА и нововведение Кубка конфедерацию — систему VAR, отвечающую за видеоповторы, помогающие арбитрам принимать или корректировать уже принятые решения.
«На турнире было принято 29 правильных решений, подтвержденных видеоповторами. Шесть решений были скорректированы благодаря им, — отметил глава судейского департамента Международной федерации футбола Массимо Бузакка, в прошлом сам являвшийся известным рефери.
— Сейчас в Корее проходил чемпионат мира среди юниоров. Для сравнения: там было принято 12 таких решений. На турнире не было явных ошибок.
Впрочем, пока данная инновация еще очевидно нуждается в доработке. Во время матча Германии и Камеруна эпизод с удалением африканского футболиста
При этом в целом система работает сносно и больших задержек игры в большинстве случаев не вызывает.
Единственное, пересмотра, возможно, нуждается пункт регламента, по которому прибегать к видеоповтору можно только по решению главного арбитра.
Так, например, в матче России и Мексики после падения в штрафной американцев Александра Бухарова главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов требовал посмотреть эпизод на видео, но рефери Джанлука Рокки ему отказал.
А ведь тот эпизод выглядел крайне неоднозначно даже после нескольких повторов.
Проблемы Мексики.
Мексиканцы, продолжающие подготовку к матчу со сборной Германии, имеют некоторые проблемы с составом.
Так, пока не принимает участие в тренировочном процессе Диего Рейес, получивший травму и замененный в матче против сборной России на 39-й минуте.
Не работает полноценно и самый звездный футболист команды Хавьер Эрнандес. С Чичарито, по его собственным заявлениям все в порядке, но накопившаяся мышечная усталость привела к тому, что на последней тренировке после разминки в общей группе он отправился работать в зал по индивидуальному плану.
При этом сомнений в возможности форварда леверкузенского «Байера» принять участие в матче с Бундестим нет никаких, а тот факт, что игра состоится 29 июня, а не 28-го, как первый полуфинал, работает на мексиканцев.
Журналисты против Чили.
Сборная Чили, которой предстоит помериться силами с Португалией, уже прибыла в Казань, где и состоится первый полуфинал Кубка конфедераций — 2017.
Двукратных обладателей Кубка Америки, прибывших в столицу Татарстана в полном составе, встретили два десятка российских болельщиков, поддерживающих Ла Роху.
При этом неприятный эпизод произошел с одним из лидеров команды Артуро Видалем. Немецкие журнаоисты, бравшие у него интервью, не так понял чилийскую версию испанского языка и растиражировали якобы сказанную хавбеком в адрес Криштиану Роналду фразу:
«Для меня не существует этого жулика».
На самом же деле Видаль сказал, что для него не существует грозных соперников, отвечая на вопрос о новой встрече на поле с четырехкратным обладателем «Золотого мяча», которому Артуро противостоял в составе «Баварии» в скандальном четвертьфинальном сражении с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Впрочем, самому Роналду тоже досталось: один из казанских болельщиков, встречавших прибывшую в город португальскую сборную, чтобы позлить суперзвезду, крикнул ему в спину: «Месси».
Англия и Германия против Москвы.
Также стало известно, что на предстоящем через год чемпионате мира в Москве не планируют базироваться сборные Англии и Германии.
Если главный тренер сборной Германии Йоахим Лев является участником Кубка конфедераций, то наставник английской команды Гарет Саутгейт посетил столицу России во время турнира.
Обоих специалистов не устроила ситуация с трафиком в городе, и они предпочтут поселить свои команды на время мундиаля в более уединенных местах.
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