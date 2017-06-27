Все против Роналду

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Допинга нет.

Несмотря на появившиеся слухи о том, что у игроков сборной России обнаружены положительные допинг-пробы с чемпионата мира-2014, данная информация не получила подтверждения.

Напротив, Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным опровержением.

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит отметил, что допинг-тесты всех участников турнира дали отрицательный результат, отдельно высказавшись о тестировании российских футболистов.

«Футболисты российской команды, которые принимали участие в турнире, прошли предварительное тестирование. До сих пор все тесты на Кубке конфедераций были негативными», — заявил функционер.

Отметили в ФИФА и что тесты российских игроков с чемпионата мира 2014 года в Бразилии также дали отрицательные результаты.

Видеоповторы работают.

Оценили в ФИФА и нововведение Кубка конфедерацию — систему VAR, отвечающую за видеоповторы, помогающие арбитрам принимать или корректировать уже принятые решения.

«На турнире было принято 29 правильных решений, подтвержденных видеоповторами. Шесть решений были скорректированы благодаря им, — отметил глава судейского департамента Международной федерации футбола Массимо Бузакка, в прошлом сам являвшийся известным рефери.

— Сейчас в Корее проходил чемпионат мира среди юниоров. Для сравнения: там было принято 12 таких решений. На турнире не было явных ошибок.

Впрочем, пока данная инновация еще очевидно нуждается в доработке. Во время матча Германии и Камеруна эпизод с удалением африканского футболиста из-за недопонимания между главным арбитром и «судейским столиком», а затем из-за процесса просмотра, пересмотра и вынесения решения затянулся на 4 минуты и 8 секунд.

При этом в целом система работает сносно и больших задержек игры в большинстве случаев не вызывает.

Единственное, пересмотра, возможно, нуждается пункт регламента, по которому прибегать к видеоповтору можно только по решению главного арбитра.

Так, например, в матче России и Мексики после падения в штрафной американцев Александра Бухарова главный тренер нашей национальной команды Станислав Черчесов требовал посмотреть эпизод на видео, но рефери Джанлука Рокки ему отказал.

А ведь тот эпизод выглядел крайне неоднозначно даже после нескольких повторов.

Проблемы Мексики.

Мексиканцы, продолжающие подготовку к матчу со сборной Германии, имеют некоторые проблемы с составом.

Так, пока не принимает участие в тренировочном процессе Диего Рейес, получивший травму и замененный в матче против сборной России на 39-й минуте.

Не работает полноценно и самый звездный футболист команды Хавьер Эрнандес. С Чичарито, по его собственным заявлениям все в порядке, но накопившаяся мышечная усталость привела к тому, что на последней тренировке после разминки в общей группе он отправился работать в зал по индивидуальному плану.

При этом сомнений в возможности форварда леверкузенского «Байера» принять участие в матче с Бундестим нет никаких, а тот факт, что игра состоится 29 июня, а не 28-го, как первый полуфинал, работает на мексиканцев.

Журналисты против Чили.

Сборная Чили, которой предстоит помериться силами с Португалией, уже прибыла в Казань, где и состоится первый полуфинал Кубка конфедераций — 2017.

Двукратных обладателей Кубка Америки, прибывших в столицу Татарстана в полном составе, встретили два десятка российских болельщиков, поддерживающих Ла Роху.

При этом неприятный эпизод произошел с одним из лидеров команды Артуро Видалем. Немецкие журнаоисты, бравшие у него интервью, не так понял чилийскую версию испанского языка и растиражировали якобы сказанную хавбеком в адрес Криштиану Роналду фразу:

«Для меня не существует этого жулика».

На самом же деле Видаль сказал, что для него не существует грозных соперников, отвечая на вопрос о новой встрече на поле с четырехкратным обладателем «Золотого мяча», которому Артуро противостоял в составе «Баварии» в скандальном четвертьфинальном сражении с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Впрочем, самому Роналду тоже досталось: один из казанских болельщиков, встречавших прибывшую в город португальскую сборную, чтобы позлить суперзвезду, крикнул ему в спину: «Месси».

Англия и Германия против Москвы.

Также стало известно, что на предстоящем через год чемпионате мира в Москве не планируют базироваться сборные Англии и Германии.

Если главный тренер сборной Германии Йоахим Лев является участником Кубка конфедераций, то наставник английской команды Гарет Саутгейт посетил столицу России во время турнира.

Обоих специалистов не устроила ситуация с трафиком в городе, и они предпочтут поселить свои команды на время мундиаля в более уединенных местах.