РФС: Тренер сборной Англии Саутгейт остался доволен организацией Кубка конфедераций

«На матче сборных Чили и Австралии в Москве я сидел рядом с Саутгейтом, мы много общались и он заверил меня, что доволен тем, как организован Кубок конфедераций в Москве. Гарет приехал посмотреть своих возможных будущих соперников по чемпионату мира и лично хотел увидеть нашу инфраструктуру. Не знаю, почему британские газеты пишут о том, что Гарет остался недоволен московскими пробками, мне он об этом не говорил, думаю, что это не больше чем фантазии британских СМИ», — сказал Анохин.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, завершится 2 июля.