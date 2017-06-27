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Кубок конфедераций по футболу 2017
До финала Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
тв
Группа A
17.06 завершен Россия 2
Новая Зеландия 0
тв
Группа A
18.06 завершен Португалия 2
Мексика 2
тв
Группа B
18.06 завершен Камерун 0
Чили 2
тв
Группа B
19.06 завершен Австралия 2
Германия 3
тв
Группа A
21.06 завершен Россия 0
Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
тв
Группа A
24.06 завершен Мексика 2
Россия 1
тв
Группа A
24.06 завершен Новая Зеландия 0
Португалия 4
тв
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Камерун 1
тв
Группа B
25.06 завершен Чили 1
Австралия 1
тв
1/2 финала
28.06 не начался Португалия
Чили
тв
1/2 финала
29.06 не начался Германия
Мексика
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L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30201555/
27 июня 2017, 11:16 | ТАСС

РФС: Тренер сборной Англии Саутгейт остался доволен организацией Кубка конфедераций

СОЧИ, 27 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт остался доволен организацией Кубка конфедераций в России. Об этом ТАСС рассказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и президент Федерации футбола Москвы Сергей Анохин.

«На матче сборных Чили и Австралии в Москве я сидел рядом с Саутгейтом, мы много общались и он заверил меня, что доволен тем, как организован Кубок конфедераций в Москве. Гарет приехал посмотреть своих возможных будущих соперников по чемпионату мира и лично хотел увидеть нашу инфраструктуру. Не знаю, почему британские газеты пишут о том, что Гарет остался недоволен московскими пробками, мне он об этом не говорил, думаю, что это не больше чем фантазии британских СМИ», — сказал Анохин.

Матчи Кубка конфедераций проходят в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Турнир стартовал 17 июня, завершится 2 июля.
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