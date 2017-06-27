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https://sport.mail.ru/football2017/news/30199896/
27 июня 2017, 11:46 | Lenta.Ru

В РФС рассказали о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на «месседж» нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы, который игроки выложили в социальные сети после вылета сборной России с Кубка конфедераций. По словам функционера, футболистам не хватает ума.

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© РИА "Новости"

«Выкладывать подобное видео на следующий день после поражения сборной неуместно. Был бы у них другой ум, они играли бы по-другому. Они же не мальчишки, а уже взрослые сложившиеся мужики. Этот поступок говорит о складе ума, и эти недостатки сказываются на игре», — рассказал Колосков.

В воскресенье, 25 июня, игроки опубликовали видео, на котором демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственный человек в сборной России, носящий усы, — главный тренер Станислав Черчесов. Позднее Дзюба заявил, что это была шутка, а люди «пытаются раздуть из случившегося скандал».

Футболисты не принимали участия в Кубке конфедераций 2017 года. Черчесов счел спортивную форму Кокорина неудовлетворительной и не включил его в состав. Дзюба оказался вне заявки из-за травмы колена.

Сборная России в субботу, 24 июня, проиграла Мексике (1:2) и завершила выступление на турнире.
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