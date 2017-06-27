В РФС рассказали о недостатке ума у Дзюбы и Кокорина

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«Выкладывать подобное видео на следующий день после поражения сборной неуместно. Был бы у них другой ум, они играли бы по-другому. Они же не мальчишки, а уже взрослые сложившиеся мужики. Этот поступок говорит о складе ума, и эти недостатки сказываются на игре», — рассказал Колосков.

В воскресенье, 25 июня, игроки опубликовали видео, на котором демонстрируют характерный жест рукой, обычно обозначающий усы. При этом единственный человек в сборной России, носящий усы, — главный тренер Станислав Черчесов. Позднее Дзюба заявил, что это была шутка, а люди «пытаются раздуть из случившегося скандал».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Перебор, не? <a href="https://t.co/eiR3oxPuAE">pic.twitter.com/eiR3oxPuAE</a></p>— Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) <a href="https://twitter.com/VasilyKonov/status/878933136587063299">25 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Футболисты не принимали участия в Кубке конфедераций 2017 года. Черчесов счел спортивную форму Кокорина неудовлетворительной и не включил его в состав. Дзюба оказался вне заявки из-за травмы колена.

Сборная России в субботу, 24 июня, проиграла Мексике (1:2) и завершила выступление на турнире.