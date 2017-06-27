«Чили может стать одним из фаворитов ЧМ-2018»
На минувших выходных окончательно определились участники
плей-офф проходящего в России Кубка Конфедераций. В полуфинал вышли Германия, Португалия, Чили и Мексика.
Победитель двух последних Кубков Южной Америки — сборная Чили считалась одним из фаворитов турнира, но в последнем матче группового этапа едва не пропустила вперед сборную Австралии (1:1), проигрывая по ходу матча и лишь в середине второго тайма сумев добиться нужной ничьи. Лидер команды Тим Кэхилл, известный по выступлениям за английский «Эвертон» в 2004—2012 годах, заявил после игры, что считает результат своей команды неудачным.
— Мы недовольным своим выступлением на Кубке Конфедераций, поскольку стремились выйти из группы и в каждом матче играли на победу, — сказал «Известиям» 37-летний хавбек. — Мы хорошо показали себя против таких сильных команд как Германия и Чили. Думаю, за год до ближайшего чемпионата мира сумеем улучшить свою игру и более уверенно играть на турнире.
Австралиец отметил хорошую организацию Кубка Конфедераций в России.
— Это отличный турнир, организаторов трудно упрекнуть в
По мнению
— Сборная России могла вполне по делу выйти из группы, но
Собеседник «Известий» отметил, что для противостояния на равных с соперниками уровня Португалии и Мексики, опередивших Россию в группе, нашей команде необходимо играть в более современный футбол.
— Техника — это очень важный компонент в футболе, — добавил Билялетдинов. — Посмотрите, как уверенно держат мяч все полуфиналисты Кубка Конфедераций. Накоротке, дыхание соперника не сбивает на нервозность. И дорогого стоит, когда команды вылезают из плотных тисков чужого прессинга. Такие коллективы нужно накрывать удвоенным прессингом, пытаться лишить мяча на его половине поля. У России не получается — мы постоянно перекатываем мяч у своих ворот, в большей степени разминая вратаря, не нападающих. Минимум обостряющих передач, когда мы страхуемся на своей половине. Такие комбинации назад и поперек еще в прошлом веке не приветствовались. У России на этом турнире были свои козыри — коллективизм, самоотдача и игровая дисциплина, которые местами у нас развиты даже лучше, чем у соперников, но пока это недостаточно, чтобы достигать положительных результатов.
Одним из открытий Кубка Конфедераций мог стать действующий чемпион Африки сборная Камеруна, но в итоге ей удалось набрать всего одно очков в матче с Австралией (1:1).
— Не оправдал моих ожиданий только Камерун, — сказал Билялетдинов. — Мне казалось, что они покажут большее. Но, проиграв чилийцам, они
При этом эксперт считает, что чилийцы при должной подготовке могут стать скрытыми фаворитами летом 2018 года на чемпионате мира в России.
— Артуро Видаль, Алексис Санчес и Эдуардо Варгас — лидеры сборной Чили, — подчеркнул Билялетдинов. — Это одна из лучших южноамериканских команд последнего десятилетия. Команда очень сыгранная и с хорошим подбором исполнителей. Несомненно, она прибавит к ЧМ. Но сейчас ей еще
Действующий чемпион мира, сборная Германии, приехала в Россию с резервным составом, но, несмотря на сложности в матчах с Австралией (3:2) и Чили (1:1) подопечные Йоахима Лева сумели выйти в полуфинал с первого места.
— Германия лишний раз показала, какая у нее глубина состава, — резюмировал Билялетдинов. — Они на юношеских и молодежных соревнованиях демонстрируют миру все новые и новые таланты. Можно только восхититься методиками их тренеров, которые готовят для бундестим футболистов с отличным балансом техники, физики и характера. В результате сейчас они даже вторым составом претендуют на победу в Кубке Конфедераций. Немцы
28 июня в Казани Португалия и Чили поспорят за выход в финал Кубка Конфедераций. На следующий день в Сочи пройдет второй полуфинал, в котором сойдутся Германия и Мексика.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter