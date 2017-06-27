Почему Дзюба уехал от Черчесова
В жесте Александра Кокорина и Артема Дзюбы, который игроки «Зенита» в воскресенье продемонстрировали в Инстаграме (футболисты поднесли ребро ладони к верхней губе), многие увидели «привет» Станиславу Черчесову. Это заставляет вернуться к истории конфликта тренера сборной России и Дзюбы, случившегося за две недели до старта Кубка конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Об отъезде Дзюбы сайт РФС сообщил 2 июня. Артем покинул отель команды на сборе в Австрии столь внезапно, что ни один из журналистов не смог это увидеть. Все было сделано для того, чтобы избежать публичности. Ранее стороны согласовали заявление для прессы.
2-го же числа футболист не вышел на утреннюю тренировку, и в твиттере сборной появилось объяснение: «Дзюба накануне работал с ограничениями ввиду с сохраняющимся лимитом в движениях в коленном суставе. Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно. Артем остался в отеле для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока».
Спустя несколько часов взорвется «бомба» — Дзюба на Кубке конфедераций не сыграет.
Как принималось решение? По моей информации, Черчесов и Дзюба провели несколько встреч один на один — и высказывались предельно откровенно.
Все это в итоге дошло до точки кипения, когда стороны сказали все друг другу в лицо.
На одну из таких встреч Черчесов, как говорят, пришел с техническим средством, которое позволяет записывать беседу. Дзюба в тот раз от общения отказался — мало ли что могло получиться на выходе.
После этого на сбор прибыл президент РФС Виталий Мутко. И трехсторонняя встреча расставила все акценты. Недопонимание оказалось столь велико, что единственное, о чем игрок, тренер и руководитель футбольного союза смогли договориться — корректное расставание, без взаимных, совершенно ненужных в преддверии Кубка конфедераций, обвинений.
В тот же день, когда сайт РФС сообщил об отъезде Дзюбы, в «СЭ» появились два комментария. В каждом из них выражалось сомнение в официальной версии истории с Артемом. «Дзюба мимо Кубка конфедераций: что здесь не так», — таким был заголовок одного из материалов.
Теперь можно говорить о том, что именно не так, — форвард покинул команду
С первым посылом нападающего стоит согласиться. По моей информации, Дзюба действительно говорил Черчесову все в глаза. Впрочем, и сам тренер тоже никому ничего не нашептывал.
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УРОКИ ИЗ КОНФЛИКТА С ДЕНИСОВЫМ
На мой взгляд, это не история о здоровье в целом и колене в частности, хотя у Артема и были определенные сложности. Это пример взаимоотношений тренера с одним из лидеров.
2 июня сайт РФС привел слова врача сборной Эдуарда Безуглова, который объяснил отъезд Дзюбы так:
«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб принял решение дать футболисту возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба».
Вчера я задал Эдуарду один вопрос:
— Вы придерживаетесь той же версии — Дзюба покинул команду
— Да, я полностью поддерживаю официальную версию, — ответил врач.
Согласованная позиция, которой будут придерживаться (если будут) и сам форвард, и главный тренер сборной, разумна. Все помнят, чем закончился последний публичный конфликт Черчесова с игроком его команды.
Я об Игоре Денисове времен московского «Динамо». В моем архиве хранятся материалы Палаты по разрешению споров, которая рассматривала известное дело хавбека с
Возглавив сборную, Черчесов ни разу не вызывал футболиста на сбор. Хотя тот, кажется, был готов приезжать. В самом начале карьеры в «Локо», когда
— В сборную рассчитываете вернуться?
— Это очень тяжелый вопрос, его лучше адресовать не мне. Конечно, хочу играть на домашнем чемпионате мира, а там посмотрим. Время покажет.
— По поводу взаимоотношений с Черчесовым не переживаете?
— Это мои личные отношения с ним, а сборная есть сборная. Никогда не откажусь выступать за главную команду страны. Если он меня пригласит и даст шанс — я с удовольствием поеду.
Денисову накануне ЧМ-2018 исполнится 34, и сыграть на домашнем турнире шансов у него не больше, чем у самого Черчесова заявить себя в качестве действующего вратаря.
Какие шансы у Дзюбы? Жест «рука — усы», как бы впоследствии его ни трактовали сам Артем и Кокорин, все поняли как привет Черчесову. Вечером после поражения от Мексики Мутко вновь заявил о том, что тренер останется во главе сборной. И мосты для футболистов — что Кокорина, что Дзюбы — сожжены. Возможно, потому и появилось то самое видео в Инстаграме Кокорина.
КТО КОГО ПЕРЕШУТИТ?
Что такого могли наговорить друг другу два амбициозных человека, которые уже многое в своей жизни повидали? Черчесов уже принимал подобные жесткие решения (Егор Титов, Максим Калиниченко, Моцарт и тот же Денисов подтвердят), у Дзюбы имелся опыт взаимоотношений с тренерами, которые относились к нему несколько иначе.
Не секрет, что у Станислава Саламовича довольно своеобразный юмор, и он не стесняется шутить. В ситуации, когда у тебя молодая (по части опыта) команда, когда футболисты смотрят в рот и не возражают, тренер может чувствовать себя относительно свободно. Но Дзюба работал, в том числе и в сборной, у нескольких специалистов, включая Леонида Слуцкого, которого очень ценит.
Убежден, для Слуцкого проблема с коленом не стала бы тем самым фактором,
На ситуацию с Дзюбой в плане результата сборной ведь можно посмотреть
ЧТО У ДЗЮБЫ СО ЗДОРОВЬЕМ
То, что у зенитовца не все в порядке с коленом, уже не секрет. Как не секрет и то, что в «Зените» периода Мирчи Луческу в этом не видели большой проблемы. Футболист работал по индивидуальному графику. В клубе не считали необходимым делать операцию. Киста Бейкера, по отзывам специалистов, может лечиться и без хирургического вмешательства, курсом терапии.
Дзюба, как известно, не сразу полетел на первый сбор «Зенита». Проблему с коленом, как предполагается, удалось решить с помощью укола, который форварду сделали в Петербурге.
Вероятно, операция и не потребуется — Артем продолжит работать с некоторыми ограничениями и начнет сезон, если так решит Манчини, в стартовом составе команды.
Нельзя сказать, что у Черчесова и Дзюба имелись серьезные взаимные претензии. Скорее — непонимание. Мне эта история напомнила ситуацию с Погребняком перед Euro-2008. Тогда тренерский штаб сборной во главе с Гусом Хиддинком не раз утверждал, что состояние колена позволяет игроку выходить на поле. Единственный риск — доломаться, после чего и делать операцию. Но Погребняк выбрал «правду клуба» и полетел оперироваться.
По моей информации, и сейчас Дзюба пытался объяснить Черчесову — контракт у него с «Зенитом», зарплату платит «Зенит», и если колено не позволяет тренироваться в полную силу на всем протяжении сбора, это надо принять.
Судя по всему, золотую середину никто не нашел.
… Проблема только в том, что Черчесов вчера уже в 9 утра был на работе и останется главным тренером до ЧМ-2018. А Дзюбы в сборной на этом турнире, видимо, не будет. Стороны остались при своих.
А рассудит всех результат.
Сергей Егоров.
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