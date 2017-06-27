Почему Дзюба уехал от Черчесова

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Об отъезде Дзюбы сайт РФС сообщил 2 июня. Артем покинул отель команды на сборе в Австрии столь внезапно, что ни один из журналистов не смог это увидеть. Все было сделано для того, чтобы избежать публичности. Ранее стороны согласовали заявление для прессы.

2-го же числа футболист не вышел на утреннюю тренировку, и в твиттере сборной появилось объяснение: «Дзюба накануне работал с ограничениями ввиду с сохраняющимся лимитом в движениях в коленном суставе. Признаков перегрузки и обострения процесса в коленном суставе нет, но полноценное участие в тренировке в связи с этой причиной затруднительно. Артем остался в отеле для проведения индивидуальной тренировки и восстановительных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос о дальнейшей тактике лечения игрока».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Артем Дзюба не примет участия в сегодняшней тренировке <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> <a href="https://t.co/zza8zVf3mA">pic.twitter.com/zza8zVf3mA</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/870568683231432705">2 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спустя несколько часов взорвется «бомба» — Дзюба на Кубке конфедераций не сыграет.

Как принималось решение? По моей информации, Черчесов и Дзюба провели несколько встреч один на один — и высказывались предельно откровенно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Форвард Артем Дзюба не сможет принять участие в Кубке Конфедераций. Сегодня он покинул расположение <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@TeamRussia</a> по состоянию здоровья <a href="https://t.co/jzH8rsyl3H">pic.twitter.com/jzH8rsyl3H</a></p>— Сборная России (@TeamRussia) <a href="https://twitter.com/TeamRussia/status/870614072403873793">2 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Все это в итоге дошло до точки кипения, когда стороны сказали все друг другу в лицо.

На одну из таких встреч Черчесов, как говорят, пришел с техническим средством, которое позволяет записывать беседу. Дзюба в тот раз от общения отказался — мало ли что могло получиться на выходе.

После этого на сбор прибыл президент РФС Виталий Мутко. И трехсторонняя встреча расставила все акценты. Недопонимание оказалось столь велико, что единственное, о чем игрок, тренер и руководитель футбольного союза смогли договориться — корректное расставание, без взаимных, совершенно ненужных в преддверии Кубка конфедераций, обвинений.

В тот же день, когда сайт РФС сообщил об отъезде Дзюбы, в «СЭ» появились два комментария. В каждом из них выражалось сомнение в официальной версии истории с Артемом. «Дзюба мимо Кубка конфедераций: что здесь не так», — таким был заголовок одного из материалов.

Теперь можно говорить о том, что именно не так, — форвард покинул команду из-за разногласий с главным тренером. «Если мы хотим кому-то что-то сказать, то говорим это в глаза. Придумывать и объяснять наши жесты не надо», — написал Дзюба в своем Инстаграме уже после истории с жестом.

С первым посылом нападающего стоит согласиться. По моей информации, Дзюба действительно говорил Черчесову все в глаза. Впрочем, и сам тренер тоже никому ничего не нашептывал.

Все по-честному, по-мужски, но лучше ли от этого команде?

УРОКИ ИЗ КОНФЛИКТА С ДЕНИСОВЫМ

На мой взгляд, это не история о здоровье в целом и колене в частности, хотя у Артема и были определенные сложности. Это пример взаимоотношений тренера с одним из лидеров.

2 июня сайт РФС привел слова врача сборной Эдуарда Безуглова, который объяснил отъезд Дзюбы так:

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб принял решение дать футболисту возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба».

Вчера я задал Эдуарду один вопрос:

— Вы придерживаетесь той же версии — Дзюба покинул команду из-за травмы?

— Да, я полностью поддерживаю официальную версию, — ответил врач.

Согласованная позиция, которой будут придерживаться (если будут) и сам форвард, и главный тренер сборной, разумна. Все помнят, чем закончился последний публичный конфликт Черчесова с игроком его команды.

Я об Игоре Денисове времен московского «Динамо». В моем архиве хранятся материалы Палаты по разрешению споров, которая рассматривала известное дело хавбека с бело-голубыми. Помнить его вы должны по фразе, которая прозвучала из уст тренера: «Он (Денисов. — Прим. С. Е.) мне сказал, что ни за человека, ни за тренера меня не считает, что я для него не существую. Я сказал: повтори. Он повторил. Тренера и человека Черчесова он больше видеть не будет». По тем цитатам игрока и тренера, которые приводятся в материалах дела, очевидно, что оба они в одной команде больше не окажутся никогда.

Возглавив сборную, Черчесов ни разу не вызывал футболиста на сбор. Хотя тот, кажется, был готов приезжать. В самом начале карьеры в «Локо», когда пресс-службе клуба удавалось убедить Денисова идти на контакт с журналистами, тот говорил о возможности возвращения. Вот фрагмент из интервью в августе прошлого года.

— В сборную рассчитываете вернуться?

— Это очень тяжелый вопрос, его лучше адресовать не мне. Конечно, хочу играть на домашнем чемпионате мира, а там посмотрим. Время покажет.

— По поводу взаимоотношений с Черчесовым не переживаете?

— Это мои личные отношения с ним, а сборная есть сборная. Никогда не откажусь выступать за главную команду страны. Если он меня пригласит и даст шанс — я с удовольствием поеду.

Денисову накануне ЧМ-2018 исполнится 34, и сыграть на домашнем турнире шансов у него не больше, чем у самого Черчесова заявить себя в качестве действующего вратаря.

Какие шансы у Дзюбы? Жест «рука — усы», как бы впоследствии его ни трактовали сам Артем и Кокорин, все поняли как привет Черчесову. Вечером после поражения от Мексики Мутко вновь заявил о том, что тренер останется во главе сборной. И мосты для футболистов — что Кокорина, что Дзюбы — сожжены. Возможно, потому и появилось то самое видео в Инстаграме Кокорина.

КТО КОГО ПЕРЕШУТИТ?

Что такого могли наговорить друг другу два амбициозных человека, которые уже многое в своей жизни повидали? Черчесов уже принимал подобные жесткие решения (Егор Титов, Максим Калиниченко, Моцарт и тот же Денисов подтвердят), у Дзюбы имелся опыт взаимоотношений с тренерами, которые относились к нему несколько иначе.

Не секрет, что у Станислава Саламовича довольно своеобразный юмор, и он не стесняется шутить. В ситуации, когда у тебя молодая (по части опыта) команда, когда футболисты смотрят в рот и не возражают, тренер может чувствовать себя относительно свободно. Но Дзюба работал, в том числе и в сборной, у нескольких специалистов, включая Леонида Слуцкого, которого очень ценит.

Убежден, для Слуцкого проблема с коленом не стала бы тем самым фактором, из-за которого по большому счету и разгорелся конфликт. История с коленом, впрочем, вторична.

На ситуацию с Дзюбой в плане результата сборной ведь можно посмотреть по-разному. Можно сказать, что Черчесов создал молодую и дерзкую команду, а можно — что Дзюба мог сыграть в атаке более остро и хитро, чем Бухаров во встрече с Мексикой.

ЧТО У ДЗЮБЫ СО ЗДОРОВЬЕМ

То, что у зенитовца не все в порядке с коленом, уже не секрет. Как не секрет и то, что в «Зените» периода Мирчи Луческу в этом не видели большой проблемы. Футболист работал по индивидуальному графику. В клубе не считали необходимым делать операцию. Киста Бейкера, по отзывам специалистов, может лечиться и без хирургического вмешательства, курсом терапии.

Дзюба, как известно, не сразу полетел на первый сбор «Зенита». Проблему с коленом, как предполагается, удалось решить с помощью укола, который форварду сделали в Петербурге.

Вероятно, операция и не потребуется — Артем продолжит работать с некоторыми ограничениями и начнет сезон, если так решит Манчини, в стартовом составе команды.

Нельзя сказать, что у Черчесова и Дзюба имелись серьезные взаимные претензии. Скорее — непонимание. Мне эта история напомнила ситуацию с Погребняком перед Euro-2008. Тогда тренерский штаб сборной во главе с Гусом Хиддинком не раз утверждал, что состояние колена позволяет игроку выходить на поле. Единственный риск — доломаться, после чего и делать операцию. Но Погребняк выбрал «правду клуба» и полетел оперироваться.

По моей информации, и сейчас Дзюба пытался объяснить Черчесову — контракт у него с «Зенитом», зарплату платит «Зенит», и если колено не позволяет тренироваться в полную силу на всем протяжении сбора, это надо принять.

Судя по всему, золотую середину никто не нашел.

… Проблема только в том, что Черчесов вчера уже в 9 утра был на работе и останется главным тренером до ЧМ-2018. А Дзюбы в сборной на этом турнире, видимо, не будет. Стороны остались при своих.

А рассудит всех результат.

Сергей Егоров.