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https://sport.mail.ru/football2017/news/30198417/
27 июня 2017, 0:36 | Спорт-Экспресс

Ринат Дасаев: Акинфеев сыграл плохо. Но не вижу, кто может его заменить

Много критики раздается в адрес вратаря российской команды, чья ошибка привела ко второму голу мексиканцев, ставшему для них победным. Своим мнением о сложившейся ситуации поделился легендарный вратарь сборной СССР и «Спартака». Он оценил выступление голкипера ЦСКА на Кубке конфедераций и его перспективы на чемпионате мира-2018.

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— Конечно, наша команда на Кубке конфедераций провалилась, — отметил Дасаев. — Но не нужно лить на нее грязь. Необходимо спокойно проанализировать выступление сборной. А если говорить об Акинфееве, то он и в целом на турнире сыграл плохо, и в последнем матче серьезно ошибся. Игорь то выручает, то пропускает необязательные мячи. Стабильности нет, и это волнует.

— Если бы не промах Акинфеева во встрече с мексиканцами, все могло сложиться по-другому?

— Не думаю, что мы смогли бы одержать победу. Нашим футболистам не хватает мастерства, чтобы на равных биться даже с мексиканцами.

— Тем не менее Акинфеев заслуживает критики?

— Зачем его ругать, лучше поддержать. Я же говорю — не стоит лить грязь ни на него, ни на его партнеров.

— На крупных турнирах, в том числе чемпионате мира-2014, вратарь допускал необъяснимые ошибки. Как считаете, с чем это связано?

— Может быть, комплекс больших турниров. Я же не знаю, что у него в голове, не могу залезть туда, посмотреть и понять, почему так происходило.

— В таком случае, должен ли Акинфеев оставаться номером один в 2018-м или пора наигрывать нового голкипера?

— Тут бабка надвое сказала — можно и доверять, а можно кого-то искать. Последнее следует начинать при любом раскладе, ведь время Акинфеева все равно пройдет. Причем уже довольно скоро.

— Кто способен заменить его уже сейчас?

— Пока таких не вижу.

Игорь АКИНФЕЕВ, ГИЛЬЕРМЕ, Владимир ГАБУЛОВ и тренер вратарей сборной России Гинтарас СТАУЧЕ.
© Спорт-Экспресс

— Например, Медведев в прошлом сезоне выдал рекордную сухую серию в составе «Ростова».

— Одно дело, когда хорошо действует вся защита, и другое — когда он сам. В будущем нужно посмотреть за игрой Медведева внимательнее.

— В заявке сборной на Кубок конфедераций был натурализованный бразилец Гильерме. Насколько необходимо его присутствие при наличии отечественной вратарской школы?

— Это его дело. Раз получил наше гражданство, пусть выступает.

— При этом Беленов остался вне заявки. Он действительно слабее Гильерме и Габулова?

— Беленов точно не хуже Гильерме. А вот Габулов, возможно, даже ниже по уровню.

— Если брать весь российский период, то Акинфеев — лучший в своем амплуа?

— Считаю, да.

— Он выдерживает сравнение со Львом Яшиным?

— Некорректно их сравнивать. Один играл в одно время, другой — в совершенное другое. Футбол с годами меняется.

— Вам нравится сборная, которую сейчас строит Черчесов?

— По игре меня команда не убедила.
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