Казань в восторге: Криштиану вернулся!
Сборная Португалии в понедельник прибыла в Казань для подготовки к полуфинальному матчу Кубка конфедераций против Чили.
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Видимо, что-то случилось...
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Дождь в последние недели стал для столицы Татарстана уже таким обыденным явлением, что почти каждый житель обзавелся привычкой, куда бы ни шел и какое бы яркое ни светило солнце, брать с собой зонтик. Вот и сейчас незадолго до возвращения чемпионов Европы небо за
Напротив, ажиотаж с каждой минутой только нарастал. Здесь были и подготовленные юноши с мячами и футболками для росписей, и девушки с португальскими флагами на щеках. Скромно в углу, с очень теплой и предвкушающей улыбкой стояла даже женщина, по внешности которой совсем сложно было сказать, что она — футбольная болельщица со стажем.
— Шла с работы, случайно увидела собравшихся людей, — сказала собеседница Марина. — По основной профессии я парикмахер, сейчас работаю на теплоходе. Уже давно смотрим футбол с мужем. Он меня сейчас дома ждет. Когда узнал, где я, удивился и рассмеялся. Говорит: «Привет Криштиану передавай!». Будет очень интересно взглянуть на него вживую. Может, даже сфотографировать получится. А вот на матч мы
Потом Марина несколько минут рассказывала про сборную Португалии — одну из ее самых любимых команд. Когда назвала фамилии Андре Силвы и Ренату Санчеша, рассказав про их сильные стороны и достижения, оставалось лишь восхититься.
А вот — совсем маленькая Сабина. По случаю торжественной встречи она наряжена в шорты и футболку сборной Португалии с «семеркой» на спине (и холод — не помеха!). Щеки — тоже в
Португальцы долго не приезжали. Народ мерз, вздрагивал, ворчал, шутил («Может, они на поезде решили?»), но терпеливо ждал и вслушивался в сообщения полицейских по радиосвязи. Наконец, объявили: на подъезде!
Криштиану снова вышел из автобуса одним из последних. На крики с мольбами об автографах отреагировал лишь коротким взглядом и незаметным приветственным движением руки, после чего последовал внутрь отеля. Не подошли к российским болельщикам и другие футболисты, хотя звали почти всех: и старого доброго знакомого Бруну Алвеша, и Андре Силву… Легкий вздох разочарования — и люди неспешно начали разбегаться по делам.
Моя новая знакомая Марина, снова широко улыбаясь, пересматривала снятое видео с выходом Криштиану. Раньше казалось, с таким теплым взглядом можно смотреть только на
А еще Сабина призналась, что во вторник придет к отелю вновь, причем в любую погоду. И будет ждать приезда команды с тренировки. Можно не сомневаться, что ее примеру последует и
Михаил ГОНЧАРОВ из Казани.
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