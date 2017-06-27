Казань в восторге: Криштиану вернулся!

Дождь в последние недели стал для столицы Татарстана уже таким обыденным явлением, что почти каждый житель обзавелся привычкой, куда бы ни шел и какое бы яркое ни светило солнце, брать с собой зонтик. Вот и сейчас незадолго до возвращения чемпионов Европы небо за какие-то мгновения почернело, подул ветер, разразился ливень, и болельщики, начавшие собираться возле отеля еще за два часа до предполагаемого прибытия, вынуждены были стойко переносить погодные тяготы. К счастью, к ненастью все оказались готовы, и никто даже не думал разбегаться в стороны.

Напротив, ажиотаж с каждой минутой только нарастал. Здесь были и подготовленные юноши с мячами и футболками для росписей, и девушки с португальскими флагами на щеках. Скромно в углу, с очень теплой и предвкушающей улыбкой стояла даже женщина, по внешности которой совсем сложно было сказать, что она — футбольная болельщица со стажем.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И ведь не только молодёжь! Шла мимо, возвращалась с работы. Увидела толпу, узнала, осталась. Теперь муж ждёт дома. А она смотри на Криштиану <a href="https://t.co/8eZOWbtZvL">pic.twitter.com/8eZOWbtZvL</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/879371352712650752">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Шла с работы, случайно увидела собравшихся людей, — сказала собеседница Марина. — По основной профессии я парикмахер, сейчас работаю на теплоходе. Уже давно смотрим футбол с мужем. Он меня сейчас дома ждет. Когда узнал, где я, удивился и рассмеялся. Говорит: «Привет Криштиану передавай!». Будет очень интересно взглянуть на него вживую. Может, даже сфотографировать получится. А вот на матч мы из-за работы не попадаем….

Футбол Кубок Конфедераций 2017 1/2 финала, 28.06.2017, 21:00 -:- Португалия Чили

Потом Марина несколько минут рассказывала про сборную Португалии — одну из ее самых любимых команд. Когда назвала фамилии Андре Силвы и Ренату Санчеша, рассказав про их сильные стороны и достижения, оставалось лишь восхититься.

А вот — совсем маленькая Сабина. По случаю торжественной встречи она наряжена в шорты и футболку сборной Португалии с «семеркой» на спине (и холод — не помеха!). Щеки — тоже в красно-зеленых цветах, а энтузиазму, выплескиваемому наружу, позавидует каждый. Сабина дежурила у этого отеля и первые шесть дней жизни Криштиану в Казани во время группового этапа. В некоторые из них стояла прямо по три-четыре часа и за терпение была вознаграждена: удалось добыть автограф как Роналду, так и Пепе. Последний даже сфотографировался с 10-летней девочкой, но мечта всей жизни — получить совместный снимок именно с Криштиану. В прошлый раз не получилось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">И ведь не только молодёжь #2 <a href="https://t.co/LtPOZaOK1c">pic.twitter.com/LtPOZaOK1c</a></p>— Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) <a href="https://twitter.com/Goncharov_Mike/status/879371967098494976">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Португальцы долго не приезжали. Народ мерз, вздрагивал, ворчал, шутил («Может, они на поезде решили?»), но терпеливо ждал и вслушивался в сообщения полицейских по радиосвязи. Наконец, объявили: на подъезде!

Криштиану снова вышел из автобуса одним из последних. На крики с мольбами об автографах отреагировал лишь коротким взглядом и незаметным приветственным движением руки, после чего последовал внутрь отеля. Не подошли к российским болельщикам и другие футболисты, хотя звали почти всех: и старого доброго знакомого Бруну Алвеша, и Андре Силву… Легкий вздох разочарования — и люди неспешно начали разбегаться по делам.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Он приехал! Криштиану Роналду вернулся в Казань! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%9A2017?src=hash">#КК2017</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/M8ms9WjB1i">pic.twitter.com/M8ms9WjB1i</a></p>— СЭ Футбол (@football_se) <a href="https://twitter.com/football_se/status/879369793534611456">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Моя новая знакомая Марина, снова широко улыбаясь, пересматривала снятое видео с выходом Криштиану. Раньше казалось, с таким теплым взглядом можно смотреть только на кого-то самого родного. А Сабина потащила своих старших друзей к отелю, где вскоре заселялась сборная Чили. «Надеюсь, еще получится сфотографироваться с Роналду, — сказала она на прощание. — Пусть выигрывают у Чили, и тогда после матча у него наверняка будет хорошее настроение. Это моя самая главная мечта».

А еще Сабина призналась, что во вторник придет к отелю вновь, причем в любую погоду. И будет ждать приезда команды с тренировки. Можно не сомневаться, что ее примеру последует и десяток-другой остальных поклонников. В эти дни в Казани всегда будет шанс на чудо. Большой футбольный праздник в городе продолжается, и впереди — возможно, самый интересный и статусный его матч.

Михаил ГОНЧАРОВ из Казани.