Чтобы изменить сборную, Черчесову нужно начать с себя

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1. СПУСТИТЬСЯ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Если собрать все претензии, которые накопились к Черчесову за это время, их будет немало по количеству, но по сути они об одном и том же.

Складывается впечатление, что Станислав Саламович очень высоко ценит себя и свою точку зрения. Намного выше, чем мнение окружающих. Возможно, это не так, и на деле Черчесов для самого себя строгий критик, но со стороны видится по-другому. На публике поведение его зачастую выглядит заносчивым, если не сказать больше.

С тем, что для Черчесова существуют две точки зрения — его и неправильная — соглашаются даже доброжелатели тренера (а их немало, потому что для друзей Станислав — душа-человек). Но в коллективе из 30 футболистов не все могут быть друзьями. И если для одних форма поведения Черчесова приемлема и в чем-то даже забавна, для других — непонятна, а для третьих — оскорбительна.

Рано или поздно апломб начинает раздражать, и в трудные моменты тебя захотят не поддержать, а наоборот. То, что сейчас у сборной как раз такой момент, объяснять не нужно. И если у Дзюбы с Кокориным хватило ума показать всему миру усы и написать слово «message» (одно из любимых выражений Черчесова), это говорит не только об их способностях. Это говорит и о тренере, который, видимо, так достал, что сдержаться было невозможно.

Не считаю поступок футболистов остроумным, но давайте избавимся от эмоций. В том, что Черчесову показали усы, виноват и он тоже. Тренер это всегда психолог, сам Черчесов постоянно об этом говорит. И он должен уметь выстраивать отношения со всеми — с болельщиками, журналистами и, конечно, футболистами. Их, хороших футболистов, у нас не так много.

Если это мешает работе, возможно, стоит снять корону, тем более что поводов ее носить пока нет?

Мы сами коронуем тренера, когда придет время. Лишь бы был успех.

2. ОБЪЯВИТЬ ВСЕОБЩУЮ АМНИСТИЮ

Весь опыт Черчесова говорит, что Дзюбы с Кокориным в команде больше не будет. Он не прощает даже намека на неуважение. Черный список Станислава Саламовича пополняется, и вроде всякий раз его можно понять, но сама тенденция тревожна. Так ведь совсем не останется игроков.

Не лучше ли сейчас проявить гибкость и совершить неожиданный ход? Объявить всем: прошлое остается в прошлом, со старыми обидами покончено, у нас есть год до чемпионата мира, давайте начнем с чистого листа. Амнистировать не только двух шутников, но и Денисова, Шатова, Реброва. Не держать обиды на ЦСКА из-за операции Мариу Фернандеса. Не обязательно прямо сейчас звать их всех в команду (Кокорин, например, и объективных поводов для этого не давал), но сам жест, полагаю, пойдет всем на пользу.

Даже если Черчесову по футбольным причинам не нужен Денисов, даже если он не видит в своей команде Дзюбу, нужно освободиться от прошлого. Не должно быть запретных тем, когда мы разговариваем с главным тренером сборной. К сожалению, сейчас такие темы есть — на вопросы о Денисове, например, Черчесов реагирует очень остро.

Думаю, что тренеру надоело постоянно быть в дурацком положении. Не лучше ли честно признать: да, был конфликт, но мы взрослые люди и у нас общая цель? Двери в сборную для всех открыты — эта простая фраза сейчас уместна как никогда.

3. ПОГОВОРИТЬ С АКИНФЕЕВЫМ

Возможно, Черчесов уже это сделал, мы не знаем. Ему как бывшему вратарю должно быть известно, что сейчас чувствует Акинфеев.

Не думаю, что голкиперу ЦСКА нужны утешители. Но спокойный, серьезный и профессиональный разговор точно не помешает. И одно дело, если такой разговор состоится в родном клубе, где и так за Акинфеева все горой, и совсем другое — в сборной. Именно в сборной Игорю в последние годы достается сильнее всего. Кажется, что ничего хорошего в главной команде с ним вообще не происходит, одни проблемы. Посмотрит он на Игнашевича и Березуцких и подумает — а зачем мне это все нужно? Одна неблагодарность.

Акинфеев чем-то похож на Черчесова. Он тоже, как видится со стороны, верит в свою исключительность. И любые факты, противоречащие этому, воспринимает крайне болезненно. Поговорив с глазу на глаз, честно и открыто, тренер и вратарь могут убить сразу двух зайцев. Не нужно давать никаких гарантий, нужно просто поддержать. И убедиться, что вы оба — на одной стороне.

А кто будет играть в воротах на чемпионате мира, покажет сезон. Сейчас точно не время отвечать на этот вопрос.

Дмитрий Зеленов.