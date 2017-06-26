«Ни одной серьезной ошибки». Главная оценка судейства на Кубке конфедераций

«Для улучшения VAR нужно время»

На пресс-конференции по итогам группового этапа швейцарец ждал полчаса, пока журналисты не зададут все вопросы директору департамента ФИФА по проведению соревнований Колину Смиту и генеральному директору оргкомитета «Россия-2018» Алексею Сорокину. Когда очередь дошла до Бузакки, тот произносил свою речь так, как будто выступал на митинге.

— У нас хорошие результаты, но понятно, что есть к чему стремиться, — говорил бывший судья. — Что важно отметить: не было пропущено ни одной серьезной ошибки. Это то, к чему мы стремимся. В 12 матчах Кубка конфедераций было 29 решений, потребовавших помощи видеосудей, и все они были верными. Из этих решений пять повлияли на исход матчей. На чемпионате мира U-20 видеоповторы использовались 12 раз в 52 играх, и по их итогам у нас не было ни одной результативной ошибки. Это официальные данные из протоколов. Мы ждем чистой эры. На этом турнире мы работаем на будущее и должны продолжать это делать. Сейчас нам ясно, что работает и не работает. Видно, что нужно улучшать.

Вступительная речь Бузакки продолжалась около пяти минут. Почти все вопросы, которые задавали швейцарцу, касались видеоарбитров, работающих на Кубке конфедераций в тестовом режиме.

— Какие меры нужно принять для улучшения системы VAR? Рекомендовали бы ее, если бы чемпионат мира начинался завтра?

— Реализация улучшений требует времени. Через несколько месяцев эта система официально начнет работать в Германии. Для нас это отличный шаг. На сто процентов видеоповторы будут использовать в Италии. Есть другие ассоциации, которые хотят присоединяться к системе, но пока нас немного. У ФИФА не так много турниров: Кубок конфедераций, потом будет клубный чемпионат мира, а следующий турнир — уже Кубок мира. Нам нужно от игроков, судей, которые поедут на чемпионат мира, чтобы они практиковались с VAR каждый день. ФИФА — первопроходец в этом плане. Нам хватило пяти дней, чтобы оборудовать этой системы стадионы Кубка конфедераций. Представляете, что это значит для нас! Но для реализаций нам нужно время.

— Я много раз обслуживал матчи, и поверьте, не раз говорил резервному арбитру: тут нет однозначного решения, решай ты, — немного отступил от темы Бузакка. — Скажу в шутку: иногда я не был уверен в верности своих решений. Бывали случаи, когда игроки признавались, что они нарушили правила, а иногда у меня была растерянность.

— Еще раз скажу: для улучшений нам нужно время, — снова сказал о системе VAR Массимо. — На мой взгляд, потом явные ошибки будут исключены. Мы позитивно настроены, и сейчас наша цель — самый важный турнир для сборных. Мы хотим быть к нему готовы.

«Сейчас футбол дает честность»

— Вы говорили, что VAR сейчас работает в тестовом режиме. Какие изменения можно было сделать в ней? Например, стоит ли сделать, чтобы зрители слышали, как арбитры общаются между собой?

— Как я говорил раньше, здесь нужно решать иначе, чем раньше. Спорные моменты — они для дискуссий болельщиков и для вас, журналистов, после которых вы пишете тексты против арбитров. Сейчас все изменилось. На 12 играх Кубка конфедераций было шесть спорных ситуаций с офсайдами — здесь все решают сантиметры. Для нас такие моменты — огромный вызов. Разумеется, мы можем лишиться удовольствия от просмотра футбола из-за пауз, но людям придется жить с этим. В конце концов сейчас футбол дает то, о чем вы просили много лет — честность.

— Можно было бы внедрить систему, благодаря которой зрители бы слышали, о чем говорят судьи, — перешел Бузакка ко второму вопросу. — Но нам надо бы улучшить коммуникацию между арбитрами. И будет важно: если судья меняет решение — этот момент стоит показать на стадионе, чтобы болельщики понимали, что происходит.

— Представим ситуацию: команда забивает гол, арбитр не засчитывает. Соперник в контратаке забивает мяч, и его засчитывают, а потом видеосудья говорит, что первый гол был правильным. Какое решение должно быть принято?

— Надо вернуться к раннему моменту. Однако сценарий, который вы описали, нереален. Таких ситуаций не будет. Когда забивают гол, видеорефери за секунды принимают решения, все ли верно или нужно остановить игру.

«Паузы в три минуты неприемлемы»

— Вы говорили, что игроков предупреждали о том, что на поле смотрят много камер, чтобы футболисты не пытались играть слишком грубо. Но матч Мексики с Новой Зеландией стал вызовом в этом плане. Также игроки португальцев жестко действовали против новозеландцев.

— Момент в матче мексиканцев и новозеландцев — особенный. Знаете, почему? Потому что это не спорт. Когда происходят такие стычки, трудно что-то комментировать. Судьи стараются работать на поле как можно лучше. Когда подобное происходит, игроки задевают и бьют друг друга — разве это спорт? Это нехорошее послание. После такого любого игрока можно удалить, если не многих. В том моменте, о котором вы говорите, резервный арбитр и один из помощников пытались избежать конфликта, взять время на консультацию. Но они запутались, и я их понимаю. В итоге они показали три желтые карточки, потому что видеоассистенты не увидели что-то серьезное, за что можно было удалить игрока. В другой ситуации можно было остановить игру, потому что это не спорт. В следующий раз судья должен поступить лучше.

— В матче Германия — Камерун зрители около четырех минут ждали, пока судья решит: кому дать предупреждение, а кого — удалить. Кто ошибся: судья на поле, видеоассистент или это общая ошибка?

— Я должен с вами согласиться — это было долго. Но в итоге все верно: был удален тот игрок, который и должен был получить красную карточку. Могу вам сказать, что подобное было в моей карьере. Но спасибо богу, что не было такой долгой остановки, потому что мне помогли игроки.

Представьте, что было бы, если бы судья без видеопомощников показал желтую карточку не тому игроку и не увидел бы удаления? А сейчас мы обсуждаем паузу протяженностью в три минуты. Я знаю, что это неприемлемо, тут надо сделать прогресс. Но я вам могу подсчитать, что среднее игровое время матча текущего Кубка конфедераций — 57 минут. На угловой уходит еще минута, на штрафные удары — две, а также мы теряем время из-за травм. Уверен, мы станем лучше в будущем. Сейчас это не очень хорошо смотрится, зато все честно. Для меня самое важное — в 12 матчах турнира не было ни одной серьезной ошибки.

— Хиддинк сказал, что на этом турнире работают не самые лучшие арбитры.

— Это его мнение, но я с ним не согласен. Если посмотреть статистику, я не вижу ни одной серьезной ошибки. Бывают ошибки с офсайдами, но это считанные сантиметры. Я могу вам точно сказать, что здесь работают, на мой взгляд, лучшие арбитры в мире, и они это продемонстрировали.