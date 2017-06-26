Мексика лишилась основного защитника перед полуфиналом с немцами
Как стало известно «СЭ», защитник сборной Мексики и «Эспаньола» Диего Рейес, скорее всего, не сыграет в полуфинальном матче Кубка конфедераций против Германии.
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Вероятность его появления на поле стадиона «Фишт» 29 июня крайне мала. 24-летний футболист провел по 90 минут против Португалии и Новой Зеландии, а в поединке с Россией был заменен на 39-й минуте
Полуфинальный матч Германия — Мексика пройдет в четверг, 29 июня, и начнется в 21.00 по московскому времени.
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