Новые немецкие бомбардиры: итоги группового этапа Кубка конфедераций

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Кто вышел в полуфинал

Полуфиналисты определились только в последнем туре — до третьего матча ни одна из команд не обеспечила себе выход в плей-офф. Из группы A в полуфинал вышли команды Португалии и Мексики, набравшие по 7 очков. Причем европейцы только в заключительном туре обошли конкурентов по разнице мячей. Сборная Новой Зеландии лишилась шансов на продолжение борьбы за трофей уже после двух поражений на старте — от россиян (0:2) и мексиканцев (1:2). Россияне вылетели, уступив Мексике в последнем туре (1:2).

В группе B первое место заняли немцы, приехавшие на Кубок конфедерации в экспериментальном составе. Сборная Германии набрала 7 баллов, потеряв очки лишь в матче с Чили (1:1). Со второго места в плей-офф вышли южноамериканцы (5 баллов). Австралийцы, сыгравшие вничью с Камеруном (1:1) и Чили (1:1), заняли третье место (2 очка). Африканцы с 1 баллом замкнули турнирную таблицу.

В первом полуфинале в среду, 28 июня, на «Казань Арене» сыграют сборные Португалии и Чили. В четверг, 29 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» встретятся национальные команды Германии и Мексики.

Кто лидирует в списке бомбардиров

Всего в 12 матчах группового этапа было забито 34 гола (в среднем 2,83 за игру). По два в трех матчах группового турнира забили немецкие футболисты Ларс Штиндль и Тимо Вернер, а также капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Вернер стал автором единственного дубля, дважды поразив ворота во встрече с Камеруном (3:1).

27 игроков забили по одному голу, новозеландский защитник Майкл Боксолл, в игре с россиянами отправил мяч в собственные ворота. Список лучших ассистентов возглавляют немецкий полузащитник Йосуа Киммих и мексиканский хавбек Эктор Эррера, сделавшие по две голевые передачи. По системе «гол+пас» лидирует Роналду — 3 балла (2 мяча + 1 голевая передача).

Кто забил самый быстрый гол

Ларс Штиндль в матче против сборной Чили. Reuters

Быстрее всех на Кубке конфедераций отличился Штиндль. Капитан менхенгладбахской «Боруссии» открыл счет на пятой минуте матча Австралия — Германия (2:3). Авторство самого позднего гола делят сразу три футболиста — мексиканец Эктор Морено, чилиец Эдуардо Варгас и португалец Нани. Каждый них забил на первой добавленной минуте — соответственно в матчах с Португалией (2:2), Камеруном (2:0) и Новой Зеландией (4:0).

Кто стал самым молодым автором гола

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер. РИА "Новости"

Немецкий нападающий Тимо Вернер свой первый гол на турнире забил на 65-й минуте матча с Камеруном (3:1). В день игры ему было 21 год 3 месяца и 19 дней. Самым возрастным автором гола стал португалец Рикарду Куарежма. Во встрече с Мексикой (2:2) он открыл счет на 34-й минуте. В день матча ему было 33 года, 8 месяцев и 23 дня.

Кого признавали лучшими игроками матчей

Криштиану Роналду празднует забитый гол. РИА "Новости"

Роналду получал приз лучшему игроку после каждого из трех матчей на групповой стадии — против Мексики (2:2), России (1:0) и Новой Зеландии (4:0). По разу награду вручали россиянина Федору Смолову, чилийцам Артуро Видалю и Алексису Санчесу, немцам Юлиану Дракслеру и Тимо Вернеру, мексиканцам Хавьеру Акино и Ирвингу Лосано, камерунцу Андре-Франку Замбо Ангисса и австралийцу Джеймсу Тройзи.

Какая команда стала самой недисциплинированной

Юрий Жирков получает красную карточку в матче с мексиканцами. РИА "Новости"

Наибольшее количество карточек получили футболисты сборной России — шесть желтых и одну красную. В матче с Португалией (0:1) были предупреждены Денис Глушаков, Георгий Джикия и Александр Самедов. В игре с Мексикой (1:2) желтые карточки получили Федор Кудряшов, Виктор Васин и Александр Головин, кроме того удаление заработал Юрий Жирков. Также по шесть желтых карточек получили игроки сборных Португалии и Австралии, но у них удалений не было.

Из-за дисквалификаций полуфинальные матчи пропустят мексиканский хавбек Андрес Гуардадо и португальский защитник Пепе. Гуардадо получил по желтой карточке в матчах с Португалией (2:2) и Россией (2:1). Мексиканец не сможет сыграть 29 июня в полуфинале с Германией. Пепе был предупрежден в матчах с Россией (1:0) и Новой Зеландией (4:0). 28 июня он пропустит полуфинальную встречу против команды Чили.

На каком стадионе побывали наибольшее количество зрителей

На групповом этапе каждый из четырех стадионов принял по три матча. Наибольшее количество болельщиков побывали на «Санкт-Петербург Арене» — в общей сложности 141 тыс. 562 зрителя (в среднем 47 тыс. 187 человек за игру). Таким образом новый стадион «Зенита» на Крестовском острове заполнялся в среднем на 69,3%.

Стадион в Казани посетили в общей сложности 114 тыс. 179 зрителей (в среднем 38060 человек за игру). «Казань Арена» заполнялась в среднем на 83,9%.

В Москве «Открытие Арену» (в период проведения Кубка конфедераций она называется «Стадион Спартак») посетили в общей сложности 109 тыс. 890 зрителей (в среднем 36630 человек за игру). Спартаковская арена заполнялась в среднем на 80,8%.

В Сочи матчи турнира посетили наименьшее количество зрителей — 83 тыс. 968 болельщиков (в среднем 27 тыс. 989 человек за игру). Олимпийский стадион «Фишт» в среднем заполнялся на 58,7%. При этом в Сочи, в отличие от других арен, не состоялось ни одного матча с участием сборной России.