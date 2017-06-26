Новые немецкие бомбардиры: итоги группового этапа Кубка конфедераций
На Кубке конфедераций в России завершились матчи группового этапа. «РБК-Спорт» подводит итоги первой части турнира.
Кто вышел в полуфинал
Полуфиналисты определились только в последнем туре — до третьего матча ни одна из команд не обеспечила себе выход в
В группе B первое место заняли немцы, приехавшие на Кубок конфедерации в экспериментальном составе. Сборная Германии набрала 7 баллов, потеряв очки лишь в матче с Чили (1:1). Со второго места в
В первом полуфинале в среду, 28 июня, на «Казань Арене» сыграют сборные Португалии и Чили. В четверг, 29 июня, в Сочи на стадионе «Фишт» встретятся национальные команды Германии и Мексики.
Кто лидирует в списке бомбардиров
Всего в 12 матчах группового этапа было забито 34 гола (в среднем 2,83 за игру). По два в трех матчах группового турнира забили немецкие футболисты Ларс Штиндль и Тимо Вернер, а также капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Вернер стал автором единственного дубля, дважды поразив ворота во встрече с Камеруном (3:1).
27 игроков забили по одному голу, новозеландский защитник Майкл Боксолл, в игре с россиянами отправил мяч в собственные ворота. Список лучших ассистентов возглавляют немецкий полузащитник Йосуа Киммих и мексиканский хавбек Эктор Эррера, сделавшие по две голевые передачи. По системе «гол+пас» лидирует Роналду — 3 балла (2 мяча + 1 голевая передача).
Кто забил самый быстрый гол
Быстрее всех на Кубке конфедераций отличился Штиндль. Капитан менхенгладбахской «Боруссии» открыл счет на пятой минуте матча Австралия — Германия (2:3). Авторство самого позднего гола делят сразу три футболиста — мексиканец Эктор Морено, чилиец Эдуардо Варгас и португалец Нани. Каждый них забил на первой добавленной минуте — соответственно в матчах с Португалией (2:2), Камеруном (2:0) и Новой Зеландией (4:0).
Кто стал самым молодым автором гола
Немецкий нападающий Тимо Вернер свой первый гол на турнире забил на 65-й минуте матча с Камеруном (3:1). В день игры ему было 21 год 3 месяца и 19 дней. Самым возрастным автором гола стал португалец Рикарду Куарежма. Во встрече с Мексикой (2:2) он открыл счет на 34-й минуте. В день матча ему было 33 года, 8 месяцев и 23 дня.
Кого признавали лучшими игроками матчей
Роналду получал приз лучшему игроку после каждого из трех матчей на групповой стадии — против Мексики (2:2), России (1:0) и Новой Зеландии (4:0). По разу награду вручали россиянина Федору Смолову, чилийцам Артуро Видалю и Алексису Санчесу, немцам Юлиану Дракслеру и Тимо Вернеру, мексиканцам Хавьеру Акино и Ирвингу Лосано, камерунцу
Какая команда стала самой недисциплинированной
Наибольшее количество карточек получили футболисты сборной России — шесть желтых и одну красную. В матче с Португалией (0:1) были предупреждены Денис Глушаков, Георгий Джикия и Александр Самедов. В игре с Мексикой (1:2) желтые карточки получили Федор Кудряшов, Виктор Васин и Александр Головин, кроме того удаление заработал Юрий Жирков. Также по шесть желтых карточек получили игроки сборных Португалии и Австралии, но у них удалений не было.
На каком стадионе побывали наибольшее количество зрителей
На групповом этапе каждый из четырех стадионов принял по три матча. Наибольшее количество болельщиков побывали на «Санкт-Петербург Арене» — в общей сложности 141 тыс. 562 зрителя (в среднем 47 тыс. 187 человек за игру). Таким образом новый стадион «Зенита» на Крестовском острове заполнялся в среднем на 69,3%.
Стадион в Казани посетили в общей сложности 114 тыс. 179 зрителей (в среднем 38060 человек за игру). «Казань Арена» заполнялась в среднем на 83,9%.
В Москве «Открытие Арену» (в период проведения Кубка конфедераций она называется «Стадион Спартак») посетили в общей сложности 109 тыс. 890 зрителей (в среднем 36630 человек за игру). Спартаковская арена заполнялась в среднем на 80,8%.
В Сочи матчи турнира посетили наименьшее количество зрителей — 83 тыс. 968 болельщиков (в среднем 27 тыс. 989 человек за игру). Олимпийский стадион «Фишт» в среднем заполнялся на 58,7%. При этом в Сочи, в отличие от других арен, не состоялось ни одного матча с участием сборной России.
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