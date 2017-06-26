Вратари сборных России по гандболу записали видео в поддержку Акинфеева

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вратари сборных команд России по гандболу поддержали Игоря Акинфеева, вратаря сборной России по футболу <a href="https://twitter.com/TeamRussia">@teamrussia</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8?src=hash">#СборнаяРоссии</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB?src=hash">#футбол</a> <a href="https://t.co/kAdv9ZPqPK">pic.twitter.com/kAdv9ZPqPK</a></p>— Гандбол России (@rushandball) <a href="https://twitter.com/rushandball/status/879302895614799872">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

К голкиперу ЦСКА обратились Елена Уткина, Виктория Калинина, Вадим Богданов и Виктор Киреев. Они отметили, что на вратарях всегда лежит повышенная ответственность, поэтому Акинфееву не стоит отчаиваться.

24 июня сборная России по футболу проиграла команде Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций и завершила выступление на турнире. Второй мяч у мексиканцев забил Ирвинг Лосано после неудачной игры Акинфеева на выходе.