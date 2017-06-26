Техком РФС обсудит выступление сборной на Кубке конфедераций после турнира

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Сборная России в субботу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы. Россияне 24 июня проиграли команде Мексики (1:2), а ранее уступили португальцам (0:1) и обыграли новозеландцев (2:0).

«Разумеется, соберем технический комитет, поговорим о выступлении на Кубке конфедераций, — сказал Симонян по телефону. — Мне думается, ругать ребят не за что. В целом вижу, что отзывы о команде хорошие. Она билась, старалась. Думаю, по окончании Кубка конфедераций и перед стартом чемпионата России пообщаемся со Станиславом Саламовичем (Черчесовым, главным тренером сборной России), соберемся, поговорим. Точной даты пока нет. Также обсудим и подготовку к чемпионату мира: график матчей, сборов и так далее».