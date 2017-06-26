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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия 1
тв
Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
Чили 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30197052/
26 июня 2017, 20:57 | Р-Спорт

Техком РФС обсудит выступление сборной на Кубке конфедераций после турнира

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) по окончании Кубка конфедераций обсудит выступление сборной страны на турнире, а также подготовку команды к чемпионату мира 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент РФС, председатель техкома Никита Симонян.

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© РИА "Новости"
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Сборная России в субботу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы. Россияне 24 июня проиграли команде Мексики (1:2), а ранее уступили португальцам (0:1) и обыграли новозеландцев (2:0).

«Разумеется, соберем технический комитет, поговорим о выступлении на Кубке конфедераций, — сказал Симонян по телефону. — Мне думается, ругать ребят не за что. В целом вижу, что отзывы о команде хорошие. Она билась, старалась. Думаю, по окончании Кубка конфедераций и перед стартом чемпионата России пообщаемся со Станиславом Саламовичем (Черчесовым, главным тренером сборной России), соберемся, поговорим. Точной даты пока нет. Также обсудим и подготовку к чемпионату мира: график матчей, сборов и так далее».

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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