Техком РФС обсудит выступление сборной на Кубке конфедераций после турнира
МОСКВА, 26 июн —
Р-Спорт, Артем Калинин. Технический комитет Российского футбольного союза (РФС) по окончании Кубка конфедераций обсудит выступление сборной страны на турнире, а также подготовку команды к чемпионату мира 2018 года, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент РФС, председатель техкома Никита Симонян.
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Сборная России в субботу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций, не сумев выйти из группы. Россияне 24 июня проиграли команде Мексики (1:2), а ранее уступили португальцам (0:1) и обыграли новозеландцев (2:0).
«Разумеется, соберем технический комитет, поговорим о выступлении на Кубке конфедераций, — сказал Симонян по телефону. — Мне думается, ругать ребят не за что. В целом вижу, что отзывы о команде хорошие. Она билась, старалась. Думаю, по окончании Кубка конфедераций и перед стартом чемпионата России пообщаемся со Станиславом Саламовичем (Черчесовым, главным тренером сборной России), соберемся, поговорим. Точной даты пока нет. Также обсудим и подготовку к чемпионату мира: график матчей, сборов и так далее».
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
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