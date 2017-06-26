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Об организации турнира

Директор департамента по проведению соревнования ФИФА Колин Смит:

— Хотелось бы поздравить Россию с прекрасно организованным турниром. Я говорил, что города готовы к матчам, и это подтвердилось. Все игры провели на высоком уровне. С операционной точки зрения это можно назвать большим успехом. Есть что улучшать, в некоторые аспекты вносим коррективы, чтобы оставшиеся матчи прошли на самом высоком уровне. И это будет уроком на следующий год.

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин:

— Мы рады сообщить: большинство всего, что мы запланировали, работает. Этот турнир — хорошее испытание для нас. Мы сделаем выводы и исправим все, что нужно. Но в целом, все работает. Это самый главный промежуточный вывод. Вы сами можете прочитать комментарии болельщиков, игроков и тренеров. Их сотни и они очень позитивные. Это значит, что мы сделали все правильно.

О британских болельщиках в Казани

Колин Смит:

— Хорошо, что их не допустили внутрь. Насколько я понимаю, они пытались пронести запрещенные предметы на стадион. Не мне комментировать, какие к ним будут применены санкции. Но мы уверены в тех мерах безопасности, которые были внедрены на этом турнире.

Алексей Сорокин:

— Британские болельщики не находятся в заключении. Они на свободе.

Об отказах в выдаче паспортов болельщиков

Алексей Сорокин:

— Этих людей немного. Оргкомитет не занимается этой работой, но, насколько я знаю, отказы были по двум причинам. Либо этим лицам запрещен доступ на стадионы. Либо они предоставили недостоверную информацию.

Об информации, что сборная России принимала допинг

Алексей Сорокин:

— Очень странно, что это проявилось сейчас, это совершенно придуманная новость. Мы получили ответ от ФИФА, что игроки прошли тест до и после матча. Все результаты были отрицательными. Большинство игроков выступают в еврокубках, проходят тестирования. Тесты проводят УЕФА и ФИФА. Обе организации дали понять, что все тесты отрицательные. Не было случаев допинга за последние годы. Было очень странно прочитать такие новости. Я не отвечаю за то, кому верить, а кому не верить. Если есть факты, давайте обсуждать факты. Если нет, давайте не будем.

— Известно о списке из тысячи спортсменов, использованных в программе допинга, и ФИФА подтвердила, что там есть футболисты. Что собираетесь делать в этой ситуации?

— Мы сотрудничаем по этому вопросу с ФИФА. Могу повторить: не взирая на различные сообщения, есть четкие результаты тестов. Зачем комментировать чьи-то заявления, которые были сделаны на показаниях свидетеля, не заслуживающего доверия? Факты таковы: футболисты регулярно проходят тесты. На Евро было много случаев, когда тестировалась вся команда — не отдельные игроки. И не было ни единого инцидента, когда допинг-тест показывал положительный результат. Можно бесконечно говорить о чьих-то заявлениях, но есть четкие факты.

Колин Смит:

— Могу подтвердить со стороны ФИФА: игроки сборной России проходили предварительное тестирование на допинг, кто-то проходил тест до турнира. И результаты отрицательные — у всех.

О том, что Россия нечестно получила чемпионат мира

Алексей Сорокин:

— Турнир идет хорошо, а мы вынуждены копаться в прошлом. Мы ничего не ощущаем по этому поводу. Мы исчерпали все возможные шутки, возможности отнестись с юмором. Мы не знаем, что можно сказать об этом. Мы дали тысячи одинаковых объяснений. И каждый раз они не меняются: мы шесть лет повторяем одно и то же. Мы сказали об этом во время расследования ФИФА, журналистам. Добавить нечего. Удивительно, но мы будем обсуждать это и после чемпионата мира. Люди должна задаться вопросам: зачем они пишут? Не о чем писать?

О больших очередях за Fan ID перед игрой Камерун — Австралия

Алексей Сорокин:

— Есть программа предоставления специальных билетов: для детей-сирот, лиц с инвалидностью и еще нескольких категорий граждан. Все это делается для поддержки футбола. Не считаю, что это было источником проблемы на матче Австралия — Камерун. Да, было достаточное количество болельщиков, которые решили заранее не получать паспорт болельщика. Мы рассчитывали, что зрители получат его заблаговременно. При этом мы видим, что в других городах пункты выдачи паспорта болельщиков работают отлично, зачастую они стоят пустые. К финальному матчу в Петербурге пунктов выдачи паспорта болельщика у стадиона станет больше, поэтому таких проблем не будет. А вообще, мы предполагали, что пункты возле стадиона не должны работать постоянно, они созданы скорее для единичных случаев.

— Нет опасений, что билеты достались не тем людям?

— Распространением занимается не оргкомитет, а представители от регионов. Сомнений в их работе не было. Вполне понятные городские структуры, у них есть принципы распределения билетов. Плюс ко всему мы предоставляем возможность посетить матч волонтерам, незанятым в этот день — это большое количество людей.

Об очередях на стадион

Колин Смит:

— У зрителей здесь есть культура приезжать поздно. Но болельщикам надо приезжать заранее. Когда 40−50 тысяч людей приезжают одновременно, неизбежно на мероприятии со сложными мерами безопасности будут очереди. Болельщики, которые прибыли раньше, успели увидеть развлекательные зоны, могли купить еду и прохладительные напитки. Мы призываем болельщиков приезжать на стадион как можно раньше.

О состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».