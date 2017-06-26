«Есть четкие результаты тестов». Сорокин и ФИФА — о допинге россиян и КК-2017
Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента по проведению соревнований ФИФА Колин Смит — о проблемах и достижениях КК-2017, а также о допинге в сборной России.
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Об организации турнира
Директор департамента по проведению соревнования ФИФА Колин Смит:
— Хотелось бы поздравить Россию с прекрасно организованным турниром. Я говорил, что города готовы к матчам, и это подтвердилось. Все игры провели на высоком уровне. С операционной точки зрения это можно назвать большим успехом. Есть что улучшать, в некоторые аспекты вносим коррективы, чтобы оставшиеся матчи прошли на самом высоком уровне. И это будет уроком на следующий год.
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин:
— Мы рады сообщить: большинство всего, что мы запланировали, работает. Этот турнир — хорошее испытание для нас. Мы сделаем выводы и исправим все, что нужно. Но в целом, все работает. Это самый главный промежуточный вывод. Вы сами можете прочитать комментарии болельщиков, игроков и тренеров. Их сотни и они очень позитивные. Это значит, что мы сделали все правильно.
О британских болельщиках в Казани
Колин Смит:
— Хорошо, что их не допустили внутрь. Насколько я понимаю, они пытались пронести запрещенные предметы на стадион. Не мне комментировать, какие к ним будут применены санкции. Но мы уверены в тех мерах безопасности, которые были внедрены на этом турнире.
Алексей Сорокин:
— Британские болельщики не находятся в заключении. Они на свободе.
Об отказах в выдаче паспортов болельщиков
Алексей Сорокин:
— Этих людей немного. Оргкомитет не занимается этой работой, но, насколько я знаю, отказы были по двум причинам. Либо этим лицам запрещен доступ на стадионы. Либо они предоставили недостоверную информацию.
Об информации, что сборная России принимала допинг
Алексей Сорокин:
— Очень странно, что это проявилось сейчас, это совершенно придуманная новость. Мы получили ответ от ФИФА, что игроки прошли тест до и после матча. Все результаты были отрицательными. Большинство игроков выступают в еврокубках, проходят тестирования. Тесты проводят УЕФА и ФИФА. Обе организации дали понять, что все тесты отрицательные. Не было случаев допинга за последние годы. Было очень странно прочитать такие новости. Я не отвечаю за то, кому верить, а кому не верить. Если есть факты, давайте обсуждать факты. Если нет, давайте не будем.
— Известно о списке из тысячи спортсменов, использованных в программе допинга, и ФИФА подтвердила, что там есть футболисты. Что собираетесь делать в этой ситуации?
— Мы сотрудничаем по этому вопросу с ФИФА. Могу повторить: не взирая на различные сообщения, есть четкие результаты тестов. Зачем комментировать
Колин Смит:
— Могу подтвердить со стороны ФИФА: игроки сборной России проходили предварительное тестирование на допинг,
О том, что Россия нечестно получила чемпионат мира
Алексей Сорокин:
— Турнир идет хорошо, а мы вынуждены копаться в прошлом. Мы ничего не ощущаем по этому поводу. Мы исчерпали все возможные шутки, возможности отнестись с юмором. Мы не знаем, что можно сказать об этом. Мы дали тысячи одинаковых объяснений. И каждый раз они не меняются: мы шесть лет повторяем одно и то же. Мы сказали об этом во время расследования ФИФА, журналистам. Добавить нечего. Удивительно, но мы будем обсуждать это и после чемпионата мира. Люди должна задаться вопросам: зачем они пишут? Не о чем писать?
О больших очередях за Fan ID перед игрой Камерун — Австралия
Алексей Сорокин:
— Есть программа предоставления специальных билетов: для
— Нет опасений, что билеты достались не тем людям?
— Распространением занимается не оргкомитет, а представители от регионов. Сомнений в их работе не было. Вполне понятные городские структуры, у них есть принципы распределения билетов. Плюс ко всему мы предоставляем возможность посетить матч волонтерам, незанятым в этот день — это большое количество людей.
Об очередях на стадион
Колин Смит:
— У зрителей здесь есть культура приезжать поздно. Но болельщикам надо приезжать заранее. Когда 40−50 тысяч людей приезжают одновременно, неизбежно на мероприятии со сложными мерами безопасности будут очереди. Болельщики, которые прибыли раньше, успели увидеть развлекательные зоны, могли купить еду и прохладительные напитки. Мы призываем болельщиков приезжать на стадион как можно раньше.
О состоянии газона на стадионе «Санкт-Петербург».
Колин Смит:
— Мы довольны полями в Москве, Казани, Сочи, они очень хорошие, стабильные. В Петербурге новый газон, его положили 29 мая, если не ошибаюсь. Он молодой, упрочненный, однако перенес повреждения
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