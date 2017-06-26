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«С точки зрения результата, конечно, это провал. Но есть и положительные моменты. Тренерский состав дал возможность всем проявить себя кандидатам, которые претендуют на место в национальной сборной. По каждому игроку тренеры составили мнение…» — цитирует специалиста сайт kp.ru.

По итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная России с тремя очками в активе не сумела выйти в полуфинал турнира, завершив свое выступление на третьем месте в квартете А.