Газзаев: Выступление сборной России на Кубке конфедераций — это провал
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций — 2017.
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«С точки зрения результата, конечно, это провал. Но есть и положительные моменты. Тренерский состав дал возможность всем проявить себя кандидатам, которые претендуют на место в национальной сборной. По каждому игроку тренеры составили мнение…» — цитирует специалиста сайт kp.ru.
По итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная России с тремя очками в активе не сумела выйти в полуфинал турнира, завершив свое выступление на третьем месте в квартете А.
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