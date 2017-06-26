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Группа A
21.06 завершен Мексика 2
Новая Зеландия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Камерун 1
Австралия 1
тв
Группа B
22.06 завершен Германия 1
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30196694/
26 июня 2017, 19:20 | «Газета.Ру»

Газзаев: Выступление сборной России на Кубке конфедераций — это провал

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал выступление национальной команды на Кубке конфедераций — 2017.

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© РИА "Новости"
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«С точки зрения результата, конечно, это провал. Но есть и положительные моменты. Тренерский состав дал возможность всем проявить себя кандидатам, которые претендуют на место в национальной сборной. По каждому игроку тренеры составили мнение…» — цитирует специалиста сайт kp.ru.

По итогам группового этапа Кубка конфедераций сборная России с тремя очками в активе не сумела выйти в полуфинал турнира, завершив свое выступление на третьем месте в квартете А.
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