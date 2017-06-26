«Все хотят попасть на Россию»

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В понедельник в Казань наконец-то пришла жара. Поэтому теплолюбивые мексиканцы после победы над сборной России чувствовали себя еще лучше. Команда решила перенести тренировку на более раннее время, чтобы раньше вылететь в Сочи.

Вот тот самый Лосано, которого после второго гола Акинфееву узнает вся Россия, передает тюбик с кремом от загара Чичарито. На «Центральном» днем царят улыбки и смех. Сборная Осорио натурально ловит кайф от каждой минуты тренировки. Команда удивительным образом умеет сочетать легкость общения и тяжелую работу. Вот Эррера и Маркес бьют по животу молодого Акино за то, что он прокинул мяч между ног ветерана, а через минуту по полной вкладываются, пробегая от штрафной до лицевой линии.

Тренерский штаб даже решает не закрывать тренировку от прессы. 70 минут проходят на одном дыхании. После небольшой разминки следует двусторонка на укороченном поле. Задание — минуя офсайд, открыться за спинами защитников. Если форвард получает пас на ударной позиции, то навязывать борьбу ему уже нельзя. При этом у каждого игрока максимум три касания, следовательно, мяч двигается максимально быстро.

Но неожиданно приходит плохая новость. Ударный форвард мексиканцев Хавьер Эрнандес не может играть в полную силу. В место него на позиции одного из форвардов выходит Гильермо Очоа. Мексиканские коллеги недоумевают, но врачи успокаивают их — небольшая перестраховка. В отсутствие Чичарито роль бомбардира на себя берет Акино. На счету маленького технаря пять голов!

РАВНЫЕ ШАНСЫ

За всю команду перед журналистами отдувается Хонатан Дос Сантос. Полузащитник уверен, что Германии придется прилично вспотеть, чтобы справиться с Мексикой.

— Как ни крути, а Германия — это чемпион мира, — отдает должное команде Лева Дос Сантос. — Вот и все описание соперника. Да, в Россию приехал молодой состав, но мы все видели их игру в группе. Они играли очень легко и раскованно. Для нас это очень важный матч. Мы поймали свою игру здесь и подходим к полуфиналу с уверенностью в своих силах. Я бы не назвал нас фаворитами, сказал бы, что шансы 50 на 50. Мы сейчас уверены в себе, поэтому должны играть в свой футбол.

В Казань на этом турнире Мексика больше не вернется, поэтому есть соблазн поинтересоваться у коллег впечатлениями от города. Все рассыпаются в комплиментах, говоря, что не ожидали такого. Но вот о национальной команде России мнение куда сдержаннее.

— Если честно, то мы думали, что в матче против России нам придется куда сложнее, — признается коллега Борха с канала «Телевиса». — Вас здорово поддерживали трибуны, да и начала Россия агрессивно. Но к середине тайма тренеры поняли, что кроме этого никакой тактики у вас нет. Поняв, что нужно делать, Осорио уже не мог проиграть.

— Россия опасный соперник для вас на чемпионате мира?

— Нет. Не опасный. Эту команда Мексика точно обыграет. Думаю, что все соперники из второй и третьей корзины хотят попасть на Россию. Я не представляю, что вы можете противопоставить Германии, Испании или Бразилии? Проблемы будут и в матче с США.

Вот так. Мексика взяла путь на берега Черного моря, а в Казань на свой полуфинал пребывают португальцы и чилийцы.