Вячеслав Колосков: Недостатки ума сказываются на игре Кокорина и Дзюбы
Почетный президент РФС подвел итог Кубка конфедераций для сборной России.
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ЧЕРЧЕСОВ ИЗМЕНИЛ ИМИДЖ СБОРНОЙ
— Как оцените выступление сборной России на Кубке конфедераций?
— Задача со стороны федерации стояла — выйти из группы. Да и все футбольное сообщество, эксперты и болельщики рассчитывали на выход в
— Невыход из группы — это объективный уровень команды или стечение обстоятельств?
— Наша команда давно ничего не выигрывала, не было
Но прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Сейчас, прежде всего, очень важно сделать выводы из того, что произошло. Их в первую очередь должен сделать тренерский штаб сборной России.
Опираясь на свой опыт, на месте Черчесова я инициировал бы проведение тренерской конференции. Когда турнир завершится, будет много пищи для размышлений относительно тенденций, появившихся в мировом футболе. И важно, чтобы тренеры, руководители, специалисты провели качественный анализ этих векторов развития футбола. Это первое.
Шестое, что мне нравится. Когда я был руководителем и футбола, и хоккея, никогда не пропускал ни одной тренировки команды. И вот сегодня я вижу, что Виталий Леонтьевич посещает и все тренировки, и все игры, встречается с ребятами. То есть у него есть понимание того, что происходит внутри сборной — как футболисты относятся к своему делу, как работает тренер. И не случайно же он сказал, что Черчесов будет работать до 2018 года. Как минимум. Очень важно, что нет разрыва в отношениях, как, если помните, было у Толстых с Капелло. Там же не было никакого контакта. И это негативно отразилось на сборной.
Так что позитивных моментов много. И все эти изменения в игре сборной — безусловно, заслуга Черчесова. И тут я полностью согласен с президентом РФС, что Станислав Саламович должен продолжать работать в сборной. Но хотел бы призвать тренера не замыкаться в себе и не говорить «я все знаю».
— Вы сказали, что сборной удалось изменить образ в глазах болельщиков. Насколько велика в этом заслуга Черчесова?
— Его роль просматривается во всем — и в изменении отношения футболистов к работе, и в создании атмосферы в коллективе, и в формировании мнения болельщиков о команде. Так что заслуга Черчесова в формировании нового имиджа команды, конечно, очень большая.
САЛАМОВИЧ НА СВОЕМ МЕСТЕ
— Тренеры, как правило, очень болезненно переживают такие результаты и чаще предпочитают на время пропадать. А Станислав Саламович, насколько нам известно, вышел на работу уже в понедельник. Как можно оценить такое рвение?
— В этом вопросе многое зависит от характера и внутреннего желания. Некоторым хочется оказаться в своем кабинете и поговорить с коллегами без внешнего давления. А другие предпочитают закрыться на несколько дней.
Я уже с ним виделся. Пришел
— Какое у него настроение?
— Хорошее, с улыбкой. Более того, принес мне в подарок две бутылки воды — с газом и без (смеется). Будь другое время, возможно, он принес бы
Всегда говорил, что Саламович на своем месте. Мой кабинет напротив тренера сборной, и я вижу, с каким напряжением он и его помощники работают — идет постоянное обсуждение. Каждодневная и профессиональная работа. Поэтому результат будет обязательно.
СЛОВА ЛЕБЕДЕВА ПУСТЬ ОЦЕНИТ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ
— Назовите тройку лучших футболистов сборной России на Кубке конфедераций.
— Никого не хочется обижать, потому что все действительно сражались, но на общем фоне выделялись, на мой взгляд, три футболиста.
— Как вы оцените слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева про желание «дать в морду» Жиркову?
— Это, к сожалению, уровень наших депутатов. С моей точки зрения, это тема для комитета по этике.
— Наделало много шума видео, опубликованное Кокориным, где они с Дзюбой показывают очередной непонятный жест. Его оценивают, как «привет» Черчесову.
— С моей точки зрения, оно вообще не имеет никакого отношения к тренеру сборной. Так интерпретируют те люди, которые во всем ищут подвох. У меня нет ощущения, что это злорадство со стороны Кокорина и Дзюбы. Лучше у них спросить, а то мы сейчас нафантазируем, как было
— Хорошо, но уместно ли вообще выкладывать подобное видео на следующий день после поражения сборной?
— Конечно, неуместно. Был бы у них другой ум, они играли бы
АКИНФЕЕВ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ КАПИТАНОМ СБОРНОЙ
— Вы, перечисляя футболистов, которые в будущем усилят сборную, не назвали Кокорина и Дзюбу. Почему?
— На следующий день после Мексики хотел их включить в список тех, кто поможет сборной. Но сегодня умышленно это не сделал, потому что для меня загадка — все эти жесты, видео и прочее. Сейчас я ни за, ни против. Пусть решает Черчесов.
— Должен ли капитаном команды остаться Акинфеев? Многие винят его в результате сборной.
— Давайте для начала посчитаем, сколько раз он нас выручил. Хотя бы на этом турнире. И мы сразу забудем о его ошибке. Его назначили капитаном не только за его заслуги, но и за умение управлять командой. Банально, но ошибаются все. Забей Смольников, и игра была бы совсем другой. Но получается, что Смольникова никто не ругает, а Акинфеев — крайний.
— Как вам организация турнира?
— Я был только в Москве. И здесь никаких претензий к организаторам нет. Раньше грешил на паспорт болельщика, но сейчас изменил мнение —
Состояние футбольных полей везде замечательное, даже в Питере, где были опасения. Посещаемость и вовсе феноменальная — в среднем по 35 тысяч зрителей приходят на игры.
Что еще хотел сказать. Сколько игр прошло, а на трибунах не зажжено ни одной петарды. Что мешает нам это избавиться от пиротехники в чемпионате России?! Никак не могу понять, хотя 10 лет думаю об этом. Есть же контроль и металлоискатели — не пускайте этих людей!
Посмотрите, на Кубке конфедераций много мам, пап, девочек, мальчиков, и все они с желанием идут на футбол, значит, чувствуют праздничную атмосферу. А если будут знать, что тебя там могут взорвать, оскорбить, побить, то, конечно, никто не придет на стадион. Пусть РФПЛ, РФС и правоохранительные органы сделают правильные выводы.
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