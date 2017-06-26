Вячеслав Колосков: Недостатки ума сказываются на игре Кокорина и Дзюбы

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЧЕРЧЕСОВ ИЗМЕНИЛ ИМИДЖ СБОРНОЙ

— Как оцените выступление сборной России на Кубке конфедераций?

— Задача со стороны федерации стояла — выйти из группы. Да и все футбольное сообщество, эксперты и болельщики рассчитывали на выход в плей-офф.

— Невыход из группы — это объективный уровень команды или стечение обстоятельств?

— Наша команда давно ничего не выигрывала, не было каких-то ярких игр, чтобы сразу рассчитывать на победу в Кубке конфедераций. Конечно, были мнения и такие, что можем выиграть турнир, но стояла задача выйти из группы. А раз задача не решена, то оценка за турнир не может быть удовлетворительной. Думаю, что и у тренера сборной такая же оценка.

Но прежде всего, хотел бы сказать вот о чем. Сейчас, прежде всего, очень важно сделать выводы из того, что произошло. Их в первую очередь должен сделать тренерский штаб сборной России.

Опираясь на свой опыт, на месте Черчесова я инициировал бы проведение тренерской конференции. Когда турнир завершится, будет много пищи для размышлений относительно тенденций, появившихся в мировом футболе. И важно, чтобы тренеры, руководители, специалисты провели качественный анализ этих векторов развития футбола. Это первое.

Во-вторых, мне очень понравилась самоотдача футболистов. Ни в одном из трех матчей на турнире не было игроков, отбывающих номер на поле. Все играли до конца, а это нравится публике. Читал мнения болельщиков в интернете, и большинство из них говорят о команде положительно. Меньше стало оценок из разряда «все пропало». С моей точки зрения, это очень важный момент.

В-третьих, и у болельщиков, и у людей, заинтересованных в развитии нашего футбола, изменилось отношение к главной команде. Футболисты поняли, что они должны быть едины с болельщиками. Сейчас в составе нет человека, который мог бы сказать «это ваши ожидания, они нас не касаются».

В-четвертых, Черчесов, как мне показалось, уже процентов на 70 определился с основным составом. Здесь мы с ним можем спорить по терминологии — он говорит, что у него основной состав 23 футболиста. Но я считаю, что это все-таки не самая верная терминология. Есть основной состав 13−15 человек, из которых выбирается 11 стартовых футболистов, и есть резерв.

В-пятых, у нас есть возможность усилить игру команды за счет Мариу Фернандеса. Кутепов, молодой и очень перспективный парень, должен прибавить, окончательно поправятся Дзагоев и Зобнин. Еще мне кажется, что Шатов должен быть в обойме сборной.

Шестое, что мне нравится. Когда я был руководителем и футбола, и хоккея, никогда не пропускал ни одной тренировки команды. И вот сегодня я вижу, что Виталий Леонтьевич посещает и все тренировки, и все игры, встречается с ребятами. То есть у него есть понимание того, что происходит внутри сборной — как футболисты относятся к своему делу, как работает тренер. И не случайно же он сказал, что Черчесов будет работать до 2018 года. Как минимум. Очень важно, что нет разрыва в отношениях, как, если помните, было у Толстых с Капелло. Там же не было никакого контакта. И это негативно отразилось на сборной.

Так что позитивных моментов много. И все эти изменения в игре сборной — безусловно, заслуга Черчесова. И тут я полностью согласен с президентом РФС, что Станислав Саламович должен продолжать работать в сборной. Но хотел бы призвать тренера не замыкаться в себе и не говорить «я все знаю».

— Вы сказали, что сборной удалось изменить образ в глазах болельщиков. Насколько велика в этом заслуга Черчесова?

— Его роль просматривается во всем — и в изменении отношения футболистов к работе, и в создании атмосферы в коллективе, и в формировании мнения болельщиков о команде. Так что заслуга Черчесова в формировании нового имиджа команды, конечно, очень большая.

САЛАМОВИЧ НА СВОЕМ МЕСТЕ

— Тренеры, как правило, очень болезненно переживают такие результаты и чаще предпочитают на время пропадать. А Станислав Саламович, насколько нам известно, вышел на работу уже в понедельник. Как можно оценить такое рвение?

— В этом вопросе многое зависит от характера и внутреннего желания. Некоторым хочется оказаться в своем кабинете и поговорить с коллегами без внешнего давления. А другие предпочитают закрыться на несколько дней. Кто-то сидит в бане с водочкой, а Черчесов видит свое утешение в работе. Это его фирменная черта, и ее можно только приветствовать.

Я уже с ним виделся. Пришел где-то в начале 11-го, а он уже на работе. Мы с ним добросердечно поговорили.

— Какое у него настроение?

— Хорошее, с улыбкой. Более того, принес мне в подарок две бутылки воды — с газом и без (смеется). Будь другое время, возможно, он принес бы что-нибудь другое, но сейчас утром — воду. Может быть, это подарок в честь прошедшего моего дня рождения? (Смеется.).

Всегда говорил, что Саламович на своем месте. Мой кабинет напротив тренера сборной, и я вижу, с каким напряжением он и его помощники работают — идет постоянное обсуждение. Каждодневная и профессиональная работа. Поэтому результат будет обязательно.

СЛОВА ЛЕБЕДЕВА ПУСТЬ ОЦЕНИТ КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ

— Назовите тройку лучших футболистов сборной России на Кубке конфедераций.

— Никого не хочется обижать, потому что все действительно сражались, но на общем фоне выделялись, на мой взгляд, три футболиста. Во-первых, это Головин. Во-вторых, Жирков. Если исключить тот необъяснимый срыв. Наверняка, он корит себя сейчас за удаление, но ответственности с него это не снимает. Все-таки он не мальчишка, а опытный футболист. И в-третьих, мне понравился Самедов, он провел все три игры очень ровно.

— Как вы оцените слова члена исполкома РФС Игоря Лебедева про желание «дать в морду» Жиркову?

— Это, к сожалению, уровень наших депутатов. С моей точки зрения, это тема для комитета по этике.

— Наделало много шума видео, опубликованное Кокориным, где они с Дзюбой показывают очередной непонятный жест. Его оценивают, как «привет» Черчесову.

— С моей точки зрения, оно вообще не имеет никакого отношения к тренеру сборной. Так интерпретируют те люди, которые во всем ищут подвох. У меня нет ощущения, что это злорадство со стороны Кокорина и Дзюбы. Лучше у них спросить, а то мы сейчас нафантазируем, как было когда-то с шампанским в Монако. А ведь люди тогда оказались просто не в то время и не в том месте.

— Хорошо, но уместно ли вообще выкладывать подобное видео на следующий день после поражения сборной?

— Конечно, неуместно. Был бы у них другой ум, они играли бы по-другому. Они же не мальчишки, а уже взрослые сложившиеся мужики. Этот поступок говорит о складе ума, и эти недостатки сказываются на игре. Нельзя было выкладывать это видео, больше тут говорить не о чем.

АКИНФЕЕВ ДОЛЖЕН ОСТАТЬСЯ КАПИТАНОМ СБОРНОЙ

— Вы, перечисляя футболистов, которые в будущем усилят сборную, не назвали Кокорина и Дзюбу. Почему?

— На следующий день после Мексики хотел их включить в список тех, кто поможет сборной. Но сегодня умышленно это не сделал, потому что для меня загадка — все эти жесты, видео и прочее. Сейчас я ни за, ни против. Пусть решает Черчесов.

— Должен ли капитаном команды остаться Акинфеев? Многие винят его в результате сборной.

— Давайте для начала посчитаем, сколько раз он нас выручил. Хотя бы на этом турнире. И мы сразу забудем о его ошибке. Его назначили капитаном не только за его заслуги, но и за умение управлять командой. Банально, но ошибаются все. Забей Смольников, и игра была бы совсем другой. Но получается, что Смольникова никто не ругает, а Акинфеев — крайний.

— Как вам организация турнира?

— Я был только в Москве. И здесь никаких претензий к организаторам нет. Раньше грешил на паспорт болельщика, но сейчас изменил мнение — все-таки он помогает осуществлять контроль. И когда я его получал, не потратил много времени. Также быстро получил его и мой внук.

Состояние футбольных полей везде замечательное, даже в Питере, где были опасения. Посещаемость и вовсе феноменальная — в среднем по 35 тысяч зрителей приходят на игры.

Что еще хотел сказать. Сколько игр прошло, а на трибунах не зажжено ни одной петарды. Что мешает нам это избавиться от пиротехники в чемпионате России?! Никак не могу понять, хотя 10 лет думаю об этом. Есть же контроль и металлоискатели — не пускайте этих людей!

Посмотрите, на Кубке конфедераций много мам, пап, девочек, мальчиков, и все они с желанием идут на футбол, значит, чувствуют праздничную атмосферу. А если будут знать, что тебя там могут взорвать, оскорбить, побить, то, конечно, никто не придет на стадион. Пусть РФПЛ, РФС и правоохранительные органы сделают правильные выводы.