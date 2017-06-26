«Это потолок. Могли выиграть у мексиканцев, но ощущается именно потолок игры. Сначала побежали, гонимые болельщиками, а чем дальше в игре, когда нужно справляться с усталостью и выполнять тактические задачи, тем команда становится хуже. После двух ошибок — недоработки Ерохина в моменте с первым голом и эпизодом, когда просто прибил команду Акинфеев — вдруг оказалось, что у команды нет характера. Эта задача должна ложиться на плечи лидеров, настоящих личностей. Но кто лидеры в своих клубах? С натяжкой можно назвать Глушакова. Акинфеев? Он здесь прибил команду. А надо не одного-двух, а человек пять-шесть иметь, которые были бы в своих клубах лидерами. У нас этого нет.



С чем это связано? С неправильным состоянием футбола. Чемпионат России не вырастил нам хороших футболистов. Дело в том, что дармовое мышление «дайте денег, а я привезу кого-то играющего и не буду никого растить» пагубно. При этом все говорят, что у нас есть школы и академии. Например, ЦСКА открывал свой стадион. Приехал мэр Москвы Собянин, и ему начали показывать детишек с мячом. Но ведь это всё показушность. Этим детям здесь не играть. Никто их не будет доводить до высокого уровня. Почему Гинер и иже с ними просят деньги у Иванова, у Минниханова и многих других? Им нужен результат прямо сейчас, потому завтра их там не будет, если не будет отдачи. И когда мы все видим, как у «Рубина» в запасе сидят шесть-семь иностранцев, я не могу понять, почему сидят эти, а не свои, которых можно было бы выпустить на пять минут. И так везде.

Мне понравилось, как действовал Головин. Он играет в современный футбол, а все остальные играют в российский футбол уровня чемпионата России. Головин быстрее всех. Он берёт мяч и уходит от соперников. С мексиканцами успешно шёл в обводку. Он приблизительно играет, как Санчес, только чуть медленнее. Санчес всегда в Англии играет под постоянным прессингом, и здесь на турнире Головин, наверное, впервые с этим столкнулся. Никто в России не заставляет действовать быстрее думать и быстрее исполнять. Пожалуй, он был лучшим среди наших футболистов. Теперь я понимаю, что ему надо уезжать, чтобы приезжать в сборную из такого уровня интенсивности, какой есть у Санчеса в «Арсенале».



Наш футбол в этом плане безобразен. Я не имею в виду «Спартак» или «Динамо», а в целом. Все играют медленно, от футболистов до тренеров. Смотрю на наших молодых специалистов: Колыванов, Хохлов, Аленичев, Кирьяков, Карпин… У них нет тренерской идеи. У них единственная мысль — остаться в РФПЛ. А так, чтобы я после игры какой-нибудь из их команд сказал, что тренер дал что-то новое своим игрокам или вообще футболу, такого нет, — цитирует Ловчева «Спорт Бизнес Online».